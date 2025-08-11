Jadernou elektrárnu ve Francii vyřadily z provozu medúzy, ucpaly chladicí systémy

Autor:
  16:45
Francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela odstavit čtyři reaktory kvůli roji medúz, které se dostaly do chladicích systémů, informoval provozovatel EDF. Živočichové se v oblasti přemnožili v důsledku rostoucí teploty vody v souvislosti s globálním oteplováním, uvedla CNN.

Jaderná elektrárna v Gravelines na pobřeží Lamanšského průlivu. (4. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Elektrárna v severní Francii je jednou z největších v zemi. Chlazení zajišťuje kanál napojený na Severní moře. Šest bloků elektrárny zajišťuje 5,4 GWh energie.

Celý závod musel v neděli večer dočasně zastavit výrobu, protože zbylé dva reaktory jsou mimo provoz kvůli plánované údržbě, uvedla EDF. „Událost neovlivnila bezpečnost zařízení, personálu ani životního prostředí,“ napsala organizace v tiskové zprávě.

Na plážích kolem Gravelines, které leží mezi městy Dunkerque a Calais, došlo v posledních letech k přemnožení medúz v důsledku oteplování vod a zavlečení invazních druhů. „Medúzy se množí rychleji, když je voda teplejší. A protože se oblasti jako Severní moře oteplují, jejich reprodukční okno se rozšiřuje,“ řekl CNN Derek Wright, odborník pro mořskou biologii z Národního úřadu pro oceán a atmosféru.

Doplnil, že cizorodé druhy medúz se do oblasti šíří i přepravou v tankerech. „V jednom přístavu se dostanou do balastní nádrže a mohou být přečerpány do moře na druhé straně zeměkoule,“ řekl s tím, že dříve by tyto druhy v jiném prostředí nepřežily. Dnes jsou pro ně podmínky příznivé i v severních vodách.

Invazivní druh známý jako medúza asijská měsíční pochází ze severozápadního Pacifiku. V Severním moři se objevila poprvé v roce 2020. Tento druh, který preferuje klidnou vodu s vysokým obsahem živočišného planktonu, jako jsou přístavy a kanály, způsobil podobné problémy v přístavech a jaderných elektrárnách v Číně, Japonsku nebo Indii.

„Všichni mluví o tom, že jaderná energie je čistá. Nedomýšlíme ale o důsledcích tepelného znečištění,“ dodal Wright.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem

Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem. Informoval o tom britský energetický regulační úřad Ofgem.

11. srpna 2025  16:56

Jadernou elektrárnu ve Francii vyřadily z provozu medúzy, ucpaly chladicí systémy

Francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela odstavit čtyři reaktory kvůli roji medúz, které se dostaly do chladicích systémů, informoval provozovatel EDF. Živočichové se v oblasti přemnožili v...

11. srpna 2025  16:45

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

11. srpna 2025  14:16

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

11. srpna 2025

Vietnamští farmáři si zoufají. Trumpova rodina na jejich polích staví golfové hřiště

Tisíce vietnamských zemědělců musí opustit svá pole, protože na jejich místě plánuje rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa provozovat golfový resort. Většině farmářů ale půda po desetiletí...

11. srpna 2025  13:01

Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace

Energetici začnou od října nově zapojovat do distribuční soustavy v Česku samostatně stojící bateriová úložiště. Češi dosud zažádali o rezervaci kapacit pro úložiště na tisíce megawatthodin (MWh)....

11. srpna 2025  12:20

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci do Číny. Dohoda je podle agentury Reuters podmínkou pro...

11. srpna 2025  11:11

Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru...

11. srpna 2025  11:02

Chcete být miliardářem? Umělá inteligence vytváří novou generaci boháčů

Nejjistější cestou k obrovskému bohatství je v současnosti vývoj umělé inteligence. Start-upy zabývající se AI vytvořily jen letos desítky nových dolarových miliardářů, upozornil server zpravodajské...

11. srpna 2025  10:40

Měla to být výkladní skříň Číny. Solárníci ale loni přišli o třetinu pracovníků

Čínské solární firmy v roce 2024 přišly o téměř třetinu své pracovní síly. Celé odvětví bojuje s klesajícími cenami fotovoltaických panelů a řada společností musela vyhlásit i bankrot. Přitom tamní...

11. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Předělává univerzitní statky na výdělečný podnik. Zemědělství chybí koncepce, říká

Premium

Ředitelem školních statků České zemědělské univerzity v Praze se Jindřich Macháček stal loni v říjnu, nyní snižuje režijní náklady firmy a chce přiblížit chov zvířat veřejnosti. Úspěch v zemědělství...

11. srpna 2025

Americký luxus zvedá politiky v Evropě ze židle. Tématem jsou klimatizace

To, co bylo ještě donedávna považováno za americký luxus, se v Evropě s trochou nadsázky stále častěji stává symbolem přežití. Řeč je o klimatizacích, bez kterých si mnoho domácností v Evropě už...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.