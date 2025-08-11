Jadernou elektrárnu ve Francii vyřadily z provozu medúzy, ucpaly chladicí systémy

Elektrárna v severní Francii je jednou z největších v zemi. Chlazení zajišťuje kanál napojený na Severní moře. Šest bloků elektrárny zajišťuje 5,4 GWh energie.
Celý závod musel v neděli večer dočasně zastavit výrobu, protože zbylé dva reaktory jsou mimo provoz kvůli plánované údržbě, uvedla EDF. „Událost neovlivnila bezpečnost zařízení, personálu ani životního prostředí,“ napsala organizace v tiskové zprávě.
Na plážích kolem Gravelines, které leží mezi městy Dunkerque a Calais, došlo v posledních letech k přemnožení medúz v důsledku oteplování vod a zavlečení invazních druhů. „Medúzy se množí rychleji, když je voda teplejší. A protože se oblasti jako Severní moře oteplují, jejich reprodukční okno se rozšiřuje,“ řekl CNN Derek Wright, odborník pro mořskou biologii z Národního úřadu pro oceán a atmosféru.
Doplnil, že cizorodé druhy medúz se do oblasti šíří i přepravou v tankerech. „V jednom přístavu se dostanou do balastní nádrže a mohou být přečerpány do moře na druhé straně zeměkoule,“ řekl s tím, že dříve by tyto druhy v jiném prostředí nepřežily. Dnes jsou pro ně podmínky příznivé i v severních vodách.
Invazivní druh známý jako medúza asijská měsíční pochází ze severozápadního Pacifiku. V Severním moři se objevila poprvé v roce 2020. Tento druh, který preferuje klidnou vodu s vysokým obsahem živočišného planktonu, jako jsou přístavy a kanály, způsobil podobné problémy v přístavech a jaderných elektrárnách v Číně, Japonsku nebo Indii.
„Všichni mluví o tom, že jaderná energie je čistá. Nedomýšlíme ale o důsledcích tepelného znečištění,“ dodal Wright.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz