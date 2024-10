Francie chystá zvýšení daní pro bohaté. Odborníci varují před vlnou emigrací

Letošní deficit francouzských veřejných rozpočtů by podle plánů měl činit 6,1 procenta HDP. Vzhledem k tomu, že Francie se dlouhodobě řadí mezi nejzadluženější země Evropy, chtějí tamní politici obrovské schodky řešit. Zdá se, že tyto snahy odnesou ti nejbohatší, píše agentura Bloomberg.

Návrh státního rozpočtu Francie pro rok 2025 počítá se zavedením minimální daňové sazby ve výši 20 procent pro jednotlivce, kteří si ve Francii ročně přijdou alespoň na 250 tisíc eur, což je v přepočtu zhruba 6,2 milionu korun. Minimální daňová sazba by měla platit i pro sezdané páry, jejichž roční výdělek převyšuje hranici 500 tisíc eur (cca 12,4 milionu korun).

Masivní omezení daňových úlev

Francouzský premiér si od opatření slibuje, že by mělo vést ke značnému omezení ve využívání daňových úlev. Francouzské ministerstvo financí zatím počítá s tím, že by nová daň platila po dobu tří let a dotknout by se měla asi 65 tisíc francouzských domácností. Do státní poklady by však měla podle odhadů přinést asi dvě miliardy eur, což je zhruba 50 miliard korun.

„Bohatí Francouzi jsou stále více stigmatizováni. Někteří i proto určitě odejdou. Mají dost té nejistoty a celkové nestability,“ řekla pro Bloomberg Xenia Legendreová z advokátní kanceláře Hogan Lovells v Paříži.

Francouzský návrh na zvýšení daňové zátěží pro bohaté je vyvrcholením několikaměsíční politické debaty, která začala už během červnové předvolební kampaně. Tehdy měla opozice na mušce politiku prezidenta Emmanuela Macrona, který vůči bohaté vrstvě dlouhodobě přistupoval poměrně citlivě. Cílem jeho politiky bylo, aby se z Francie stal investorský ráj, a to zejména po odchodu Velké Británie z Evropské unie.

Konec Macronovy politiky?

Macron si během svého funkčního období zasloužil označení „prezident bohatých“. Povedlo se mu rozšířit podnikatelského ducha či snížit daně pro firmy. Během posledních let vyrostla řada nových startupů. Macronovi se podle Bloombergu povedlo zastavit exit bohatých do jiných států, zároveň ale Francie podle odhadů přišla na daňových příjmech od roku 2022 asi o 4,5 miliardy eur (cca 104 miliard korun).

Barnier ale vidí zdanění bohatých osob a velkých nadnárodních korporací jako vhodnou cestu, jak se vyhnout širšímu zvýšení daní pro pracující a střední třídu. Francie je totiž už léta domovem velkých světových miliardářů, a to včetně třeba Bernarda Arnaulta, který je zakladatelem luxusní značky LVMH. Do bohaté vrstvy se řadí také dědička kosmetického giganta L’Oreal, jíž je Francoise Bettencourt Meyersová.

„Nikdo nechce být zatížen vysokými daněmi. Přijde čas, kdy bohatá vrstva Francii opustí – a právě tento rozpočet může znamenat bodu zlomu,“ komentuje situaci Evelyne Brugere, viceprezidentka skupiny Association Francaise du Family Office, jejíž členové pomáhají spravovat osobní kapitál bohatých.

Je však ale dokonce možné, že návrh daňové úpravy dozná v nadcházejícím legislativním kolečku změn. Francouzští zákonodárci jsou totiž od posledních voleb poměrně rozděleni a současná Barnierova menšinová vláda může být lehce svržena. Levicová opozice i francouzská krajní pravice obecně prosazují ještě tvrdší zdanění bohatých a všechny politiky tedy nejspíš ještě čekají složitá vyjednávání.