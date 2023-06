Prodejci se nám perou před výlohou. Francie bojuje proti nelegálním cigaretám

Pantin je městečko přiléhající k severovýchodní hranici Paříže. U jeho nádraží dennodenně postávají mladíci a pokřikují na vystupující lidi: „Cigarety! Cigarety!“ mávají přitom dvěma nebo třemi krabičkami cigaret, které drží v rukou. Vypadají úplně stejně jako obyčejné marlborky nebo camelky, které se dají koupit v trafice. Jejich cena je však pouze 5 eur (120 Kč), to je asi polovina zákonné ceny kuřiva. „V blízkosti nádraží je tolik nelegálních prodejců cigaret, že se ani nedá projít po chodníku,“ říká jeden ze zákazníků nedalekého pekařství.

Francouzská vláda již dříve varovala před „explozí“ pašovaných cigaret, která nabrala v zemi na síle především během covidových restrikcí. Počet kuřáků ve Francii podle statistik zůstává stabilní, mezi ženami staršími 18 let dokonce vzrostl. Statistiky uvádějí, že dospělých kuřáků je nyní v zemi 13,2 milionu. Obrázky mužů prodávajících levné pašované krabičky cigaret poblíž pařížských nádraží jsou dokonce tak běžné, že někteří považují město za jednu velkou nelegální trafiku pod širým nebem. Informaci přinesl deník The Guardian.

Válka o cigarety ve Francii je však jen nepatrnou součástí hlubších problémů francouzské společnosti. Mezinárodní zločinecké gangy vkládají miliony eur do budování tajných nelegálních továren na cigarety v západní Evropě, Francie je pak klíčovým cílovým trhem. Důvodem je to, že země má jedny z nejvyšších daní na cigarety v EU, průměrná cena jedné krabičky se pohybuje kolem 11 eur (265 Kč). Na konci tohoto řetězce jsou právě oni mladí muži, kteří je prodávají ulici.

Mnozí z těchto prodejců pocházejí ze severozápadní Afriky nebo Afghánistánu. Často nemají ani doklady, stejně jako mizivou šanci, že si najdou jinou práci. Vydělávají jen tolik, aby přežili. Francouzi, kteří takové cigarety kupují, zase říkají, že nemohou vyjít s penězi, a tak nemají na výběr. Činí tak i přesto, že riskují pokutu 135 eur (3 200 Kč), pokud by je při takovém nákupu přistihla policie.

Přicházíme o zákazníky

Podle průzkumu společnosti KPMG financovaného tabákovým průmyslem byla v roce 2021 více než třetina cigaret vykouřených ve Francii zakoupena nelegálně. Francouzské úřady zabavily za prvních 10 měsíců loňského roku 600 tun pašovaných tabákových výrobků, to je více než dvojnásobek množství zachyceného v roce 2020.

„Kdyby nebyla poptávka, nebyli by tu ani prodejci,“ říká Sandrine, zaměstnankyně restaurace ležící poblíž nádraží v Pantinu. Podle ní kupují nelegální cigarety nejrůznější lidé. Její restaurace, která má také venkovní zahrádku, přišla v poslední době o zákazníky, protože ti se báli právě prodejců cigaret na chodníku před restaurací. „Můj šéf přišel o 80 procent obratu ze zahrádky, prodejci si totiž myslí, že ovládají celou ulici. Bydlím nad restaurací a necítím se tu bezpečně,“ dodává mladá Francouzka.

Sandrine spolu s místním lékárníkem, pekařem, realitními makléři a zaměstnanci knihkupectví uspořádala v březnu protest proti prodejcům cigaret. Petici již podepsalo více než 1 500 lidí. Na místě se zesílily policejní kontroly, prodejců trochu ubylo. Sandrine však uvedla, že v posledních týdnech se vrátili jiní.

„Je to podobný mechanismus jako u marihuany,“ říká starosta Pantinu Bertrand Kern. Dealeři podle něj operují z bytů, kde mají zboží uskladněné, takže u sebe při pouličním prodeji mají jen pár krabiček. „Pro policii to znamená, že je jen velmi těžké je stíhat,“ dodává. Městská policie v letech 2021 a 2022 zadržela v celém Pantinu bezmála 500 prodejců cigaret. Většinu z nich však později musela následně propustit.

625 tisíc eur týdně

Padělané cigarety jsou podle starosty navíc ještě nebezpečnější než ty originální. „Když se krabička prodává za 5 nebo 6 eur místo za 11, lidé neslyší ani na toto zdravotní varování,“ říká starosta. Klíčovým problémem jsou podle něj mezinárodní zločinecké skupiny, které za nelegálním byznysem stojí.

Na začátku letošního roku četníci provedli razii v rozsáhlé nelegální továrně na cigarety v opuštěné budově ve vesnici nedaleko Rouenu. Devět dělníků, většinou Moldavanů a Řeků ve věku od 21 do 55 let, zde bydlelo na pryčnách a byli zcela odříznuti od okolního světa. Tamější výrobní linka chrlila podle odhadů policie 250 cigaret za minutu, byly označené jako známé značky. Policie tehdy zabavila nejméně 19,4 milionu cigaret a 15 tun řezaného tabáku včetně 50 tun obalového materiálu, filtrů a etiket. Hodnotu zboží při prodeji na nelegálním francouzském trhu policie odhadla přibližně na 17 milionů eur (410 milionů Kč).

Europol považuje nelegální tabák za klíčový bod v boji proti hospodářské kriminalitě. Pracuje nyní na vypátrání nelegálních výroben po celé Evropě, některé z nich jsou zřízeny v hrozivých podmínkách. Například ve Španělsku Europol v roce 2020 odhalil nelegální továrnu na cigarety v bunkru zbudovaném čtyři metry pod zemí. Dělníci v ní byli zavřeni v nelidských podmínkách. Jejich šéfové vydělávali odhadem 625 000 eur (15 milionů Kč) týdně.

„V posledních několika letech pozorujeme rostoucí trend tohoto byznysu, který směřuje stále více na Západ,“ říká Sebastian Bley z Europolu. Podle něj se silný nárůst výroby a prodeje týká především zemí, které mají vysoký počet kuřáků a kde jsou vysoké ceny cigaret.

Násilí není výjimečné

Zločinecké skupiny nyní přesouvají své výrobní závody co nejblíže k cílovým trhům, jako je právě Francie nebo Spojené království. „Založení nelegální továrny na cigarety může zločineckou síť stát více než 1 milion eur,“ říká Bley. V roce 2021 Europol odhalil a nahlásil hned 74 nelegálních továren na výrobu cigaret v EU. V roce 2018 to bylo pouhých 47. Bley dodal, že zločinecké skupiny při zakládání továren a distribuci spolupracují, ale běžná je i rivalita. „V rámci obchodu s drogami došlo už i k několika konfliktům. Skupiny neváhají proti sobě použít násilí,“ dodává policista.

Nelegální výroba a prodej cigaret ve Francii nedělá radost ani oficiálním prodejcům. „Nejenže ničí nezávislé obchodníky, kteří jako jediní mají ve Francii licenci k prodeji cigaret, ale ohrožuje i nezletilé a umožňuje násilným zločineckým skupinám vytyčit si teritorium, kde se ve Francii usídlují mafiánské sítě,“ říká Philippe Alauze, šéf svazu trafikantů regionu Île-de-France.

„Jde o to, kdo nelegálně okupuje veřejný prostor. Někdy je venku tolik prodavačů cigaret, že kolem nich nemohou projít ani maminky s kočárky,“ říká Morgane Payock-Monthéová, která nedaleko nádraží v Pantinu provozuje knihkupectví. „Někdy se nám prodejci perou přímo před výlohou. Začíná to být pro všechny obtížné,“ uzavírá podle The Guardianu Francouzka.