Prosluněné kavárny v Paříži? Místní nadchla aplikace, poradí jim, kam se vydat

Autor:
Hlavní město Francie nabízí turistům hned několik dominant. Eiffelovu věž, Louvre nebo třeba katedrálu Notre-Dame. Zahraniční návštěvníci i Pařížané ale často vyhledávají místa, kde si mohou v klidu sednout. Vychutnat si kávu nebo nějaké dobré jídlo na prosluněné zahrádce. K tomu jim pomáhá i stále oblíbenější aplikace Jveuxdusoleil.
Slavná kavárna Cafe de Flore ve čtvrti Saint-Germain des Prés je dnes v první...

Slavná kavárna Cafe de Flore ve čtvrti Saint-Germain des Prés je dnes v první řadě turistickou atrakcí. | foto: Libor Budinský, pro iDNES.cz

Nerušená pařížská pohoda v Lucemburských zahradách
Spěchat od jedné památky ke druhé nemá cenu. Lepší je užít si a vychutnat...
Devadesát procent turistů chodí po stále stejných trasách, pokud z nich...
Tucet šneků patří k návštěvě Paříže stejně jako sklenka šampaňského či...
10 fotografií

Ještě poměrně nedávno platilo, že tipy na kvalitní a prosluněné pařížské restaurační podniky dostávali turisté i místní hlavně od svých známých. Dnes k tomu ale pomáhají i technologie, a to třeba konkrétně nástroj Jveuxdusoleil. Aplikace, kterou je možné volně přeložit jako „Chci slunce“, v reálném čase ukazuje, kde je možné si v pařížských uličkách vychutnat kávu či jídlo na prosluněném místě, píše server The Guardian.

Autorem této aplikace je Jean-Charles Levenne, který s ní přišel již v roce 2020. Původně ani nečekal, že by mohla mít mezi uživateli výraznější úspěch. Dnes je ale pro mnoho Pařížanů i turistů nepostradatelným pomocníkem. Každý den ji využívá několik tisíc lidí. Velké množství stahování zaznamenala hlavně během letošního března, kdy ji během jediného týdne použilo téměř 20 tisíc uživatelů.

Po sto letech splněný sen. Paříž otevřela na Seině tři koupaliště

Aplikace využívá algoritmy sledující pohyb slunce a data z platformy OpenStreetMap. Díky tomu se v aplikaci objevují oranžové body, které znázorňují místa, kam zrovna dopadají paprsky slunce. „V Paříži se nachází spousta úzkých ulic, kterou lemují vysoké domy. Najít sluneční paprsky v těchto místech není často vůbec jednoduché,“ tvrdí Jean-Charles Levenne.

Komunita se rychle rozšiřuje

Tvůrce přitom na aplikaci nevydělává a podle serveru The Guardian naopak musí ze své kapsy platit její provoz. To ale Francouzovi nevadí, je totiž rád, že komunita je den ode dne širší. Uživatelé navíc oceňují, že do aplikace mají možnost doplňovat nová místa i upozorňovat na případné chyby.

Žádná Mona Lisa, turistů je moc! Louvre stávkoval, lidé ve frontách čekali marně

Zahrádky před kavárnou či bistrem jsou v Paříži velmi vyhledávané a patří k tradiční francouzské kultuře. Hosté navíc nesedí naproti sobě, jelikož židle jsou natočené do ulic. Díky tomu mají všichni možnost pozorovat, co se kolem nich děje. Sledovat auta, cyklisty i lidi, kteří kolem nich zrovna prochází.

„Aplikace nám připomíná, že žijeme v reálném světě,“ říká pro The Guardian novinář Pierrick Bourgault, který v minulosti napsal několik desítek knih právě o francouzských kavárnách a bistrech.

Počet tradičních francouzských bister klesá

I kvůli aplikaci se ale čím dál častěji stává, že zvlášť v podvečerních hodinách je nalezení prosluněného místa v ulicích Paříže až nadlidským úkolem. Mimo jiné proto, že počet typických francouzských bister, které takové zahrádky svým hostům nabízí, postupem času klesá.

Asie zažívá letní turistický boom. Cestovatele sem přitahuje i slabý jen

Ještě na počátku 20. století se ve Francii přitom nacházelo více než půl milionu takových podniků. Dnes jich je ale méně než 40 tisíc. Jen v Paříži je to dokonce jen asi šest tisíc takových bister. Mimo jiné kvůli stále dražším nájmům, změně životního stylu i rostoucí konkurenci hlavně ze strany cenově dostupnějších fast foodů. Vlastníci francouzských bister se ale nevzdávají a věří v lepší zítřky. Stojí také o to, aby tato tradiční francouzská kultura byla zapsána i na seznam UNESCO, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Prosluněné kavárny v Paříži? Místní nadchla aplikace, poradí jim, kam se vydat

Hlavní město Francie nabízí turistům hned několik dominant. Eiffelovu věž, Louvre nebo třeba katedrálu Notre-Dame. Zahraniční návštěvníci i Pařížané ale často vyhledávají místa, kde si mohou v klidu...

26. srpna 2025

Šetrné a s kvalitními produkty, ale taky nákladné. Jak se farmaří regenerativně

Premium

O ekologický certifikát přišel, protože bral krmení od jiných regenerativních farem. Jeho cílem je zachovat kvalitní půdu pro další generace, ale stát mu nepomáhá. Navzdory tomu, že kvůli šetrnému...

26. srpna 2025

Maloobchodníci ve stínu cel. Američané šetří, firmám přesto rostou tržby

Vzhledem k rostoucím cenám a nejisté ekonomické situaci spotřebitelé daleko víc přemýšlejí nad svými výdaji. Velcí maloobchodníci této změny ve spotřebitelském chování využívají a přizpůsobují se jí....

25. srpna 2025

Klima tlačí vinaře k revoluci. Míchání různých ročníků přestává být tabu

Ve vinařském světě jsou ročníková vína na pomyslném vrcholu. Naopak cuvée, tedy směsi hroznů či sklizní, se takové popularitě netěší. To se ale kvůli změně klimatu a stále extrémnějšímu počasí...

25. srpna 2025

Musk žaluje Apple a OpenAI. Firmy prý blokují konkurenci v umělé inteligenci

Společnost xAI amerického miliardáře Elona Muska zažalovala firmy Apple a OpenAI. Viní je z nezákonné konspirace s cílem potlačit konkurenci v oblasti umělé inteligence (AI). Informovala o tom v...

25. srpna 2025  17:59

Je libo dikobraza či krajtu? Nigerijci si libují v zakázané zvěřině

Kdysi převážně venkovský fenomén pojídání všeho od netopýrů po slony si v Nigérii získává stále větší oblibu i ve městech. Epidemiologové varují před obrovskými zdravotními riziky, jenže sankce pro...

25. srpna 2025  14:35

Rakousko žaluje Billu či Lidl kvůli slevovým akcím. Jsou klamavé, tvrdí

Rakouské ministerstvo sociálních věcí žaluje obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Opatření na zvýšení...

25. srpna 2025  14:15

Nevyhnutelné a definitivní. Akcie zadlužené Evergrande zmizely z burzy

Akcie čínského realitního giganta Evergrande byly v pondělí po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Společnost nesplnila pravidla pro obnovení obchodování. To bylo...

25. srpna 2025  11:49

Čína staví největší přehradu světa. Indie varuje před hrozbou vodní války

Plány Pekingu na výstavbu největší vodní elektrárny světa v Tibetu vyvolaly ostrou reakci v Indii. Podle vládní analýzy by čínská megapřehrada mohla v období sucha snížit průtok klíčové řeky...

25. srpna 2025  11:23

Svatý grál. Dražba kartičky s podpisy basketbalových legend trhla rekord

Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana a Kobeho Bryanta se prodala za rekordní částku 12,932 milionu dolarů (přes 273 milionů korun). Předmět vydražila aukční...

25. srpna 2025  10:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Palubu letadla British Airways muselo před cestou opustit 20 lidí. Bylo moc těžké

Část cestujících mířících z Londýna do Florencie nemohla odletět do italského města kvůli nadměrné váze letadla. Ta byla zapříčiněna nadměrným množstvím paliva, které letadlo muselo natankovat pro...

25. srpna 2025  10:05

Muskova SpaceX odložila desátý testovací let vesmírné lodi Starship. Jde o další nezdar

Společnost SpaceX odložila desátý testovací let kosmické lodi Starship. Jako důvod uvedla problémy s pozemními systémy. Jde o další v sérii neúspěchů ředitele společnosti Elona Muska v souvislosti se...

25. srpna 2025  8:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.