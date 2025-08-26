Ještě poměrně nedávno platilo, že tipy na kvalitní a prosluněné pařížské restaurační podniky dostávali turisté i místní hlavně od svých známých. Dnes k tomu ale pomáhají i technologie, a to třeba konkrétně nástroj Jveuxdusoleil. Aplikace, kterou je možné volně přeložit jako „Chci slunce“, v reálném čase ukazuje, kde je možné si v pařížských uličkách vychutnat kávu či jídlo na prosluněném místě, píše server The Guardian.
Autorem této aplikace je Jean-Charles Levenne, který s ní přišel již v roce 2020. Původně ani nečekal, že by mohla mít mezi uživateli výraznější úspěch. Dnes je ale pro mnoho Pařížanů i turistů nepostradatelným pomocníkem. Každý den ji využívá několik tisíc lidí. Velké množství stahování zaznamenala hlavně během letošního března, kdy ji během jediného týdne použilo téměř 20 tisíc uživatelů.
Aplikace využívá algoritmy sledující pohyb slunce a data z platformy OpenStreetMap. Díky tomu se v aplikaci objevují oranžové body, které znázorňují místa, kam zrovna dopadají paprsky slunce. „V Paříži se nachází spousta úzkých ulic, kterou lemují vysoké domy. Najít sluneční paprsky v těchto místech není často vůbec jednoduché,“ tvrdí Jean-Charles Levenne.
Komunita se rychle rozšiřuje
Tvůrce přitom na aplikaci nevydělává a podle serveru The Guardian naopak musí ze své kapsy platit její provoz. To ale Francouzovi nevadí, je totiž rád, že komunita je den ode dne širší. Uživatelé navíc oceňují, že do aplikace mají možnost doplňovat nová místa i upozorňovat na případné chyby.
Zahrádky před kavárnou či bistrem jsou v Paříži velmi vyhledávané a patří k tradiční francouzské kultuře. Hosté navíc nesedí naproti sobě, jelikož židle jsou natočené do ulic. Díky tomu mají všichni možnost pozorovat, co se kolem nich děje. Sledovat auta, cyklisty i lidi, kteří kolem nich zrovna prochází.
„Aplikace nám připomíná, že žijeme v reálném světě,“ říká pro The Guardian novinář Pierrick Bourgault, který v minulosti napsal několik desítek knih právě o francouzských kavárnách a bistrech.
Počet tradičních francouzských bister klesá
I kvůli aplikaci se ale čím dál častěji stává, že zvlášť v podvečerních hodinách je nalezení prosluněného místa v ulicích Paříže až nadlidským úkolem. Mimo jiné proto, že počet typických francouzských bister, které takové zahrádky svým hostům nabízí, postupem času klesá.
Ještě na počátku 20. století se ve Francii přitom nacházelo více než půl milionu takových podniků. Dnes jich je ale méně než 40 tisíc. Jen v Paříži je to dokonce jen asi šest tisíc takových bister. Mimo jiné kvůli stále dražším nájmům, změně životního stylu i rostoucí konkurenci hlavně ze strany cenově dostupnějších fast foodů. Vlastníci francouzských bister se ale nevzdávají a věří v lepší zítřky. Stojí také o to, aby tato tradiční francouzská kultura byla zapsána i na seznam UNESCO, uzavírá The Guardian.