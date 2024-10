Francie jde po krku bohatým. Zaplatíme na daních o 800 milionů eur víc, hlásí LVMH

Minulý týden Francie představila návrh nového rozpočtu, který zahrnuje vyšší daně pro podniky a bohaté. Země se tak snaží snížit svůj značný dluh. Podle plánů by dočasné odvody více než čtyř stovek ziskových firem s ročními příjmy nad 1 miliardu eur (24 miliard Kč) přinesly v příštím roce do státní kasy 8 miliard eur (193 miliard Kč) a v roce 2026 až 4 miliardy eur (96,7 miliardy Kč), píše agentura Bloomberg.

Společnost Moët Hennessy Louis Vuitton platí ve Francii 4,5 procenta celosvětových daní z příjmu právnických osob. Pokud by se toto zvýšení stalo skutečností, platila by podle Guionyho přibližně 10 procent. „To by mělo zmírnit obavy, že dostatečně nepřispíváme k rozpočtovému úsilí,“ dodal Guiony.

Rozpočet na rok 2025 je klíčovou součástí úsilí premiéra Michela Barniera o obnovení politického a fiskálního pořádku po měsících nestability a nejistoty. Ty vyvolalo rozhodnutí prezidenta Emmanuela Macrona rozpustit Národní shromáždění a vypsat předčasné volby.

Také Carlos Tavares, generální ředitel společnosti Stellantis, v nedělním projevu předpověděl, že francouzské plány na zvýšení korporátních daní poškodí investice i jeho firmy.

Platit nechce nikdo

Francouzské ministerstvo financí zatím počítá s tím, že by nová daň platila po dobu tří let a dotknout by se měla kromě firem i asi 65 tisíc francouzských domácností. Do státní poklady by však měla podle odhadů přinést asi dvě miliardy eur, což je zhruba 50 miliard korun.

Francouzský návrh na zvýšení daňové zátěží pro firmy i bohaté je vyvrcholením několikaměsíční politické debaty, která začala už během červnové předvolební kampaně. Tehdy měla opozice na mušce politiku prezidenta Emmanuela Macrona, který vůči bohaté vrstvě dlouhodobě přistupoval poměrně citlivě.

Cílem jeho politiky bylo, aby se z Francie stal investorský ráj, a to zejména po odchodu Velké Británie z Evropské unie.

„Bohatí Francouzi jsou stále více stigmatizováni. Někteří i proto určitě odejdou. Mají dost té nejistoty a celkové nestability,“ řekla pro Bloomberg Xenia Legendreová z advokátní kanceláře Hogan Lovells v Paříži.

„Nikdo nechce být zatížen vysokými daněmi. Přijde čas, kdy bohatá vrstva Francii opustí – a právě tento rozpočet může znamenat bodu zlomu,“ komentovala situaci Evelyne Brugereová, viceprezidentka skupiny Association Francaise du Family Office, jejíž členové pomáhají spravovat osobní kapitál bohatých, uzavírá Bloomberg.