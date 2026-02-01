Frakování zažívá rozmach. S kontroverzní těžbou koketuje stále více zemí

Jan Dvořák
  9:00
Metoda těžby ropy nebo zemního plynu zvaná hydraulické štěpení neboli frakování se šíří po celém světě. Tato technika zdokonalovaná v posledních patnácti letech především v USA a Kanadě nyní nachází stále větší uplatnění k těžbě těžko dostupných zásob od Austrálie až po Saúdskou Arábii. Neutichají však ani hlasy, které upozorňují na značná environmentální rizika této metody.
Společnost Argosy Energy provádí frakování břidlicové ropy v kanadské Albertě....

Společnost Argosy Energy provádí frakování břidlicové ropy v kanadské Albertě. (28. února 2012) | foto: Profimedia.cz

Těžba ropy a zemního plynu metodou frakování na východních pláních Colorada...
Těžba zemního plynu metodou frakování v americkém Coloradu (22. září 2021)
Fracking břidlicové ropy v ložisku Bakken v kanadské Albertě (4. února 2012)
Protestní transparent proti frakování na farmě v Little Plumpton v hrabství...
5 fotografií

Písek se právě nakládá do velkých pytlů, které Ron Gusek, generální ředitel společnost Liberty Energy Inc, nazývá „superpytle“. Jakmile je hotovo, poputují z kalifornského přístavu přes Tichý oceán do odlehlé australské oblasti Beetaloo Basin. Právě tam se hluboko pod zemí nachází těžko dostupná ložiska zemního plynu o velikosti přibližně Belgie.

Společnost Liberty Energy ho na místě smíchá s tekutinami a nechá vstříknout do země pod vysokým tlakem, aby uvolnila zemní plyn v procesu známém frakování neboli hydraulické štěpení.

Je to jedinečný americký vynález, který se díky rostoucí poptávce po energii a přetrvávající závislosti na fosilních palivech rychle stává významným vývozním artiklem USA.

Američané zaplavují trhy ropou z břidlic. Hrozí klimatická katastrofa

„Dodavatelský řetězec dlouhý 10 000 mil samozřejmě není z dlouhodobého hlediska udržitelný,“ připouští Gusek. Ale je rád, že na rozdíl od počátků rozvoje této těžební technologie, ještě než si ropné a plynové společnosti vybudovaly vlastní pískovny, vodní infrastrukturu nebo potrubí, se tento průmysl konečně šíří do zbytku světa, píše agentura Bloomberg.

Obrovské energetické zdroje

Po celá desetiletí bylo hydraulické štěpení high-tech fenoménem, anebo ekologickou noční můrou, záleží jen na úhlu pohledu. Technologie byla téměř výlučně v režii amerického energetického průmyslu. V západním Texasu a dalších energeticky bohatých regionech Severní Ameriky se od počátku tohoto století používají nekonvenční metody kombinující hydraulické štěpení a horizontální vrtání k uvolnění obrovských energetických zdrojů v pevných skalních formacích kdysi považovaných za nedosažitelné.

Podle výzkumné společnosti Enverus se americký průmysl těžby břidlicové ropy postupně stal odvětvím s obratem 1,4 bilionu dolarů. Většina ostatních zemí se těmto novým technikám dlouho vyhýbala a místo toho se rozhodla pro osvědčené metody těžby.

Břidlicová revoluce se podle expertů bude opakovat v Rusku i v Číně

Nyní však byla většina snadno dostupných ložisek ropy a zemního plynu po celém světě vytěžena pomocí konvenčních vrtných metod. Národní vlády ale čelí stále rostoucí poptávce po elektřině, průmyslovému rozmachu a rozvoji petrochemického průmyslu, což vše vyžaduje velké množství zemního plynu. Proto stále častěji zkoušejí postupy používané v USA, včetně industrializace procesu, díky němuž je těžba břidlicového plynu ekonomicky rentabilní.

„Veškerá odbornost se nachází v Severní Americe,“ říká Gusek, který se ujal vedení společnosti Liberty Energy přibližně před rokem. „Za týden provedeme frakování na více nekonvenčních vrtech, než kolik se jich uskuteční ve zbytku světa za rok. Prostě máme takovou intenzitu,“ říká.

Jiné země, zejména Čína a Velká Británie, se již dříve pokusily o těžbu břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení, avšak s omezeným úspěchem. Nyní, kdy se tato praxe šíří, jsou američtí odborníci s dlouholetými zkušenostmi z tohoto oboru velmi žádaní.

„Všichni znají bolestivé zkušenosti, jimiž jsme prošli za posledních dvacet let, abychom se dostali tam, kde jsme dnes,“ říká Eric Holley ze společnosti Halliburton, poskytovatele služeb v oblasti hydraulického štěpení.

Rostoucí poptávka po energii

Snad nikde není tento trend patrnější než v Saúdské Arábii, která vynakládá více než 100 miliard dolarů na rozvoj největšího ložiska těžby břidlicového plynu mimo Severní Ameriku. Státní producent Saudi Aramco očekává, že těžba v této oblasti vzroste z přibližně 30 000 barelů ropného ekvivalentu denně na více než 300 000 do roku 2030.

Cílem je uspokojit rostoucí domácí poptávku po energii, zásobovat rychle se rozvíjející petrochemický sektor a přestat spalovat exportovatelnou ropu k výrobě energie. „Království se zaměřilo na budování rozsahu a dodavatelských řetězců potřebných k přechodu na tovární výrobu břidlicového plynu,“ říká Rami Yassine, prezident společnosti Halliburton pro východní polokouli.

Jak funguje frakování?

Do hlubokého vrtu pod vysokým tlakem vhání kapalina (voda + písek + malé množství chemikálií), hornina se tak mikroskopicky rozruší (rozštěpí). Písek zároveň udrží vzniklé trhliny otevřené a plyn nebo ropa pak mohou proudit do vrtu.

Technologie je to sice efektivní, ale nese mnohá rizika například v podobě vysoké spotřeby vody, možnosti kontaminace podzemních vod, vzniku indukované seismicity (mikrozemětřesení) anebo dalších ekologických či krajinářských důsledků.

Frakování v některých zemích zakázáno (např. Francie) anebo omezeno (část EU).

Naopak tato metoda se masivně využívá v USA a Kanadě.

Na druhé straně světa se probouzí i Argentina – první země, která významným způsobem rozvinula programy hydraulického štěpení mimo Severní Ameriku. Obrovskou břidlicovou těžební oblast Vaca Muerta dlouho považovanou za riskantní pro těžbu v poslední době zaplavili společnosti těžící frakováním amerického typu. Zkušení těžaři břidlicového plynu získali nebo zvýšili své podíly v této oblasti a nyní sázejí na to, že politický cyklus Argentiny se konečně obrátil ve prospěch tohoto odvětví i díky reformám volného trhu prezidenta Javiera Mileiho.

Společnost Goldman Sachs Group Inc. odhaduje, že projekty hydraulického štěpení, které se připravují pouze v Argentině a Saúdské Arábii, pokryjí přibližně pětinu očekávaného globálního růstu poptávky po ropě do roku 2030.

Je to teprve začátek

S rozšiřováním metody se ale rozšiřuje i kritika. „Je to hrozný nápad,“ říká Bob Howarth, profesor ekologie a environmentální biologie na Cornell University ve státě New York. Poukazuje na výzkum, který tvrdí, že uhlíková stopa paliva v průběhu jeho životního cyklu – po zohlednění úniku metanu a energetické náročnosti vrtání – může být stejně špatná nebo dokonce horší než u uhlí. Hydraulické štěpení také přináší riziko zemětřesení a může zatěžovat vodní zdroje.

Američtí těžaři nahlodali plán kartelu OPEC. Saúdové mohou vrátit úder

V praxi se však debata o životním prostředí stala druhořadou záležitostí, zejména pro země snažící se omezit svou závislost na nestabilních dodávkách energie. V Kolumbii se prezident Gustavo Petro zavázal zastavit rozšiřování těžby fosilních paliv v rámci agresivní klimatické agendy, ale klesající produkce a fiskální tlaky mohou zemi přimět k obratu v politice. Kandidáti na prezidenta před nadcházejícími volbami argumentují, že těžba ropy a zemního plynu je nezbytná.

V Jižní Africe se vláda rozhodla zrušit desetileté moratorium na těžbu břidlicového plynu v suché oblasti Karoo Basin, a to s odkazem na chronický nedostatek energie a potřebu diverzifikace od uhlí.

Tyto změny stále více odrážejí širší napětí, které se projevuje v různých ekonomikách: ambice v oblasti klimatu se střetávají s realitou energetické bezpečnosti.

„Pro investory a trhy je globální expanze hydraulického štěpení úžasným vstupním bodem pro to, co bude v příštích letech velmi vzrušujícím příběhem,“ říká Michele Della Vigna, vedoucí výzkumu přírodních zdrojů ve společnosti Goldman Sachs. „Tohle je teprve začátek,“ uzavírá podle Bloombergu.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Témata: těžba

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma stojící za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Inexad, provozovatel hračkářství a zábavního domu Playground a dříve Hamleys na ulici Na Příkopě, na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

Pár potápěčů a šup s lahvemi do moře. Vinařská velmoc Chile zkouší novinku

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na...

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na mořském dně lahve vína. Stálá teplota kolem 11 stupňů Celsia po celý rok, podtlak a správné množství světla dobře...

1. února 2026  9:03

Frakování zažívá rozmach. S kontroverzní těžbou koketuje stále více zemí

Společnost Argosy Energy provádí frakování břidlicové ropy v kanadské Albertě....

Metoda těžby ropy nebo zemního plynu zvaná hydraulické štěpení neboli frakování se šíří po celém světě. Tato technika zdokonalovaná v posledních patnácti letech především v USA a Kanadě nyní nachází...

1. února 2026

Trump pohrozil Kanadě. Uzavřete-li dohodu s Čínou, přijdou zásadní kroky, vzkázal

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou zásadní kroky, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu, kterou vyjednala s Čínou. Již minulý týden Trump v souvislosti s dohodou pohrozil...

1. února 2026  7:16

Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Vědci objevili speciální protilátky, které mají potenciál léčit závažná onemocnění. Takzvaná nanotělíska produkují lamy a další savci z čeledi velbloudovitých a jsou schopna do tkání proniknout lépe....

1. února 2026

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

1. února 2026

Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025)

Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v...

31. ledna 2026

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Genera&#769;lni&#769; r&#780;editel Hellenic Defence Systems Christoforos...

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku firmy Hellenic Ammunition S.A.,...

31. ledna 2026  16:39

Číňan vsadil na bateriová úložiště. Jeho firma už je v hledáčku technologických gigantů

sungrow čína solár firma technologie konvertor

Ještě donedávna stál Číňan Cao Žen-sien mimo úzký okruh energetického byznysu prakticky neznámý. Dnes se ale sedmapadesátiletý zakladatel společnosti Sungrow Power Supply řadí mezi nejvýraznější...

31. ledna 2026

Kanaďané bojkotují americké sjezdovky. Resorty vymýšlejí, jak je přilákat zpět

Lidé lyžují ve středisku Killington Ski Resort ve Vermontu. (18. února 2025)

Kanadští turisté v reakci na politiku prezidenta Donalda Trumpa výrazně omezili své návštěvy amerických lyžařských středisek. Resorty, které na ně dlouhodobě spoléhaly, hlásí pokles rezervací o...

31. ledna 2026

Játra a ledvinky jsou nové hovězí. Ameriku zachvátila móda konzumace vnitřností

Syrová hovězí játra

Konzumace vnitřností se stává novým výživovým trendem. Boom před šesti lety odstartovali kontroverzní influenceři a popularita takzvané „stravy našich předků“. Dnes jeho konzumaci podporuje dokonce i...

31. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nvidia couvá z investice 100 miliard dolarů do OpenAI, obává se konkurence

ilustrační snímek

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

31. ledna 2026  10:36

Pod zemí zůstávají miliardy tun černého uhlí, obnova těžby v Česku je nereálná

V porubu se dobývá černé koksovatelné uhlí.

Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku stále miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí, jejich vytěžení by proto bylo mimořádně...

31. ledna 2026  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.