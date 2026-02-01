Písek se právě nakládá do velkých pytlů, které Ron Gusek, generální ředitel společnost Liberty Energy Inc, nazývá „superpytle“. Jakmile je hotovo, poputují z kalifornského přístavu přes Tichý oceán do odlehlé australské oblasti Beetaloo Basin. Právě tam se hluboko pod zemí nachází těžko dostupná ložiska zemního plynu o velikosti přibližně Belgie.
Společnost Liberty Energy ho na místě smíchá s tekutinami a nechá vstříknout do země pod vysokým tlakem, aby uvolnila zemní plyn v procesu známém frakování neboli hydraulické štěpení.
Je to jedinečný americký vynález, který se díky rostoucí poptávce po energii a přetrvávající závislosti na fosilních palivech rychle stává významným vývozním artiklem USA.
„Dodavatelský řetězec dlouhý 10 000 mil samozřejmě není z dlouhodobého hlediska udržitelný,“ připouští Gusek. Ale je rád, že na rozdíl od počátků rozvoje této těžební technologie, ještě než si ropné a plynové společnosti vybudovaly vlastní pískovny, vodní infrastrukturu nebo potrubí, se tento průmysl konečně šíří do zbytku světa, píše agentura Bloomberg.
Obrovské energetické zdroje
Po celá desetiletí bylo hydraulické štěpení high-tech fenoménem, anebo ekologickou noční můrou, záleží jen na úhlu pohledu. Technologie byla téměř výlučně v režii amerického energetického průmyslu. V západním Texasu a dalších energeticky bohatých regionech Severní Ameriky se od počátku tohoto století používají nekonvenční metody kombinující hydraulické štěpení a horizontální vrtání k uvolnění obrovských energetických zdrojů v pevných skalních formacích kdysi považovaných za nedosažitelné.
Podle výzkumné společnosti Enverus se americký průmysl těžby břidlicové ropy postupně stal odvětvím s obratem 1,4 bilionu dolarů. Většina ostatních zemí se těmto novým technikám dlouho vyhýbala a místo toho se rozhodla pro osvědčené metody těžby.
Nyní však byla většina snadno dostupných ložisek ropy a zemního plynu po celém světě vytěžena pomocí konvenčních vrtných metod. Národní vlády ale čelí stále rostoucí poptávce po elektřině, průmyslovému rozmachu a rozvoji petrochemického průmyslu, což vše vyžaduje velké množství zemního plynu. Proto stále častěji zkoušejí postupy používané v USA, včetně industrializace procesu, díky němuž je těžba břidlicového plynu ekonomicky rentabilní.
„Veškerá odbornost se nachází v Severní Americe,“ říká Gusek, který se ujal vedení společnosti Liberty Energy přibližně před rokem. „Za týden provedeme frakování na více nekonvenčních vrtech, než kolik se jich uskuteční ve zbytku světa za rok. Prostě máme takovou intenzitu,“ říká.
Jiné země, zejména Čína a Velká Británie, se již dříve pokusily o těžbu břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení, avšak s omezeným úspěchem. Nyní, kdy se tato praxe šíří, jsou američtí odborníci s dlouholetými zkušenostmi z tohoto oboru velmi žádaní.
„Všichni znají bolestivé zkušenosti, jimiž jsme prošli za posledních dvacet let, abychom se dostali tam, kde jsme dnes,“ říká Eric Holley ze společnosti Halliburton, poskytovatele služeb v oblasti hydraulického štěpení.
Rostoucí poptávka po energii
Snad nikde není tento trend patrnější než v Saúdské Arábii, která vynakládá více než 100 miliard dolarů na rozvoj největšího ložiska těžby břidlicového plynu mimo Severní Ameriku. Státní producent Saudi Aramco očekává, že těžba v této oblasti vzroste z přibližně 30 000 barelů ropného ekvivalentu denně na více než 300 000 do roku 2030.
Cílem je uspokojit rostoucí domácí poptávku po energii, zásobovat rychle se rozvíjející petrochemický sektor a přestat spalovat exportovatelnou ropu k výrobě energie. „Království se zaměřilo na budování rozsahu a dodavatelských řetězců potřebných k přechodu na tovární výrobu břidlicového plynu,“ říká Rami Yassine, prezident společnosti Halliburton pro východní polokouli.
Jak funguje frakování?
Do hlubokého vrtu pod vysokým tlakem vhání kapalina (voda + písek + malé množství chemikálií), hornina se tak mikroskopicky rozruší (rozštěpí). Písek zároveň udrží vzniklé trhliny otevřené a plyn nebo ropa pak mohou proudit do vrtu.
Technologie je to sice efektivní, ale nese mnohá rizika například v podobě vysoké spotřeby vody, možnosti kontaminace podzemních vod, vzniku indukované seismicity (mikrozemětřesení) anebo dalších ekologických či krajinářských důsledků.
Frakování v některých zemích zakázáno (např. Francie) anebo omezeno (část EU).
Naopak tato metoda se masivně využívá v USA a Kanadě.
Na druhé straně světa se probouzí i Argentina – první země, která významným způsobem rozvinula programy hydraulického štěpení mimo Severní Ameriku. Obrovskou břidlicovou těžební oblast Vaca Muerta dlouho považovanou za riskantní pro těžbu v poslední době zaplavili společnosti těžící frakováním amerického typu. Zkušení těžaři břidlicového plynu získali nebo zvýšili své podíly v této oblasti a nyní sázejí na to, že politický cyklus Argentiny se konečně obrátil ve prospěch tohoto odvětví i díky reformám volného trhu prezidenta Javiera Mileiho.
Společnost Goldman Sachs Group Inc. odhaduje, že projekty hydraulického štěpení, které se připravují pouze v Argentině a Saúdské Arábii, pokryjí přibližně pětinu očekávaného globálního růstu poptávky po ropě do roku 2030.
Je to teprve začátek
S rozšiřováním metody se ale rozšiřuje i kritika. „Je to hrozný nápad,“ říká Bob Howarth, profesor ekologie a environmentální biologie na Cornell University ve státě New York. Poukazuje na výzkum, který tvrdí, že uhlíková stopa paliva v průběhu jeho životního cyklu – po zohlednění úniku metanu a energetické náročnosti vrtání – může být stejně špatná nebo dokonce horší než u uhlí. Hydraulické štěpení také přináší riziko zemětřesení a může zatěžovat vodní zdroje.
V praxi se však debata o životním prostředí stala druhořadou záležitostí, zejména pro země snažící se omezit svou závislost na nestabilních dodávkách energie. V Kolumbii se prezident Gustavo Petro zavázal zastavit rozšiřování těžby fosilních paliv v rámci agresivní klimatické agendy, ale klesající produkce a fiskální tlaky mohou zemi přimět k obratu v politice. Kandidáti na prezidenta před nadcházejícími volbami argumentují, že těžba ropy a zemního plynu je nezbytná.
V Jižní Africe se vláda rozhodla zrušit desetileté moratorium na těžbu břidlicového plynu v suché oblasti Karoo Basin, a to s odkazem na chronický nedostatek energie a potřebu diverzifikace od uhlí.
Tyto změny stále více odrážejí širší napětí, které se projevuje v různých ekonomikách: ambice v oblasti klimatu se střetávají s realitou energetické bezpečnosti.
„Pro investory a trhy je globální expanze hydraulického štěpení úžasným vstupním bodem pro to, co bude v příštích letech velmi vzrušujícím příběhem,“ říká Michele Della Vigna, vedoucí výzkumu přírodních zdrojů ve společnosti Goldman Sachs. „Tohle je teprve začátek,“ uzavírá podle Bloombergu.