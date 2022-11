Foxconn odvrací zkázu. Nabízí tučnou prémii všem, kteří v továrně zůstanou

Foxconn chce tímto opatřením ve firmě udržet dostatečný počet pracovníků pro zachování výroby v čínském městě. Pokud by se to podniku nepovedlo, šlo by o velkou komplikaci třeba i pro Apple, který je na dodávkách z Foxconnu závislý. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Neobvykle štědrá prémie odráží naléhavou potřebu společnosti znovu rozjet po několikaměsíční pandemii svou výrobu na plné obrátky. V závodě dříve pracovalo a žilo více než 200 tisíc pracovníků. Na ploše zhruba 1,4 milionu metrů čtverečních se nacházejí ubytovny, restaurace i sportoviště.

„S Foxconnem úzce spolupracujeme na obnovení provozu,“ uvedla společnost Apple. Továrna totiž vyrábí zařízení společnosti Apple včetně přístrojů iPhone 14 Pro a Pro Max, zajišťuje 70 procent celosvětových dodávek iPhonů.

Analytici společnosti Morgan Stanley snížili počátkem tohoto měsíce své odhady produkce iPhonů pro aktuální čtvrtletí o 6 milionů kusů. V případě nejhoršího scénáře hrozí Foxconnu pokles příjmů z prodeje iPhonů až o 36 procent.

„Protesty ukazují rizika, jimž firma čelí kvůli své závislosti na výrobě v Číně,“ nechal se slyšet jeden z akcionáři Applu. V závodě by totiž mohl objem výroby v listopadu propadnout až o 30 procent. Původně si Foxconn kladl za cíl obnovit tam plnou výrobu do druhé poloviny měsíce.

Čínská proticovidová opatření, která jsou v současnosti nejpřísnější na světě, podnítila nespokojenost v celé zemi. Zdravotníci v Číně za poslední den zaznamenali 32 695 nových případů covidu-19. S tímto údajem padl jen den starý dosavadní rekord. Ve snaze zamezit šíření epidemie a v duchu vládní politiky nulové tolerance této nemoci mnohá města dále zpřísňují pravidla pro pohyb osob.

V neděli večer se v Pekingu sešly s výzvou k ukončení koronavirových opatření stovky lidí. Podobné demonstrace se konaly také v dalších čínských městech včetně finanční metropole Šanghaje. „Nechceme testy na covid, chceme jíst,“ provolávali účastníci protestu.