Třináctiletý kluk vydělává tisíce dolarů ročně. Prodává fotky z dronu

Jmenuje se Hudson Horne a baví ho letecké fotografování z dronu. V roce 2016 se z koníčku stala výdělečná činnost, když vznikla firma Next Level Lens. Loni si takto vydělal přes sedm tisíc dolarů (156 tisíc korun). To není moc, dalo by se říct. Jenže Hudsonovi je pouhých třináct let.

Z dronu fotí nemovitosti, speciální akce, svatby, spolupracuje s developery a staviteli. Fotky prodává také na pohledech, píše BBC.

V podnikání australskému mladíkovi pomáhají rodiče. Firmu zakládali jako rodinný trust, protože v 11 letech byl chlapec moc mladý na to, aby mohl společnost mít sám. Hudson sám absolvoval půlroční kurz podnikání.



Miluje robotiku a zkoumání, jak věci fungují, jak se hýbou. Drony také rád sám staví. Začal tím, že rozebíral motory z autíček na ovládání. „I kdybych přestal s focením, budu dál sestavovat drony,“ říká.

Svůj první dron dostal, když mu bylo devět let. Peníze na něj získal prodejem svých hraček, něco si také půjčil od rodičů. První zakázku získal díky kamarádce své matky, realitní agentce. Pak fotil závod v rybaření a fotky prodával rybářům.