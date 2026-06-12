Globální sportovní události tradičně vábí fanoušky do restaurací, barů i hospod, kde zápasy sledují často s pivem či jiným alkoholickým nápojem v ruce. Letošní mistrovství světa však přichází v době, kdy alkoholový průmysl zažívá jedno z nejslabších období za poslední dekády. Spotřeba klesá a výrobci hledají způsoby, jak nepříznivý trend zvrátit, píše CNN.
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Slábnoucí spotřeba alkoholu dopadá především na společnosti, které se ve své strategii výrazně opírají o americký trh. Právě ve Spojených státech je totiž pokles spotřeby ve srovnání s většinou ostatních zemí až mimořádně výrazný. „Alkoholový byznys ve Spojených státech se potýká s většími problémy než téměř kdekoliv jinde na světě. Spotřeba zde klesá mnohem výrazněji než na ostatních trzích,“ uvedl analytik banky Rabobank Bourcard Nesin.
Šampionát jako dočasná vzpruha
Právě mistrovství světa by však podle odborníků mohlo přinést alespoň dočasné oživení. Turnaj nabídne rekordních 104 zápasů během téměř šesti týdnů. „Mistrovství světa bezpochyby zvýší spotřebu piva, vína i lihovin. Pro výrobce jde o významnou příležitost v době, kdy ji potřebují více než kdy dříve,“ uvedl Nesin.
Mezi společnosti, které od fotbalového šampionátu očekávají výraznou vzpruhu, patří i gigant Diageo. Jeho tržby v Severní Americe v posledním čtvrtletí meziročně klesly o devět procent, přičemž prodej lihovin na americkém trhu se propadl dokonce o 15 procent. Za poklesem stojí mimo jiné slabší poptávka po tequile značky Casamigos. „Severní Amerika zůstává naším největším problémem,“ připustil nedávno generální ředitel společnosti Dave Lewis.
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Diageo proto uzavřelo s FIFA průlomovou dohodu. Firma se stala vůbec prvním oficiálním partnerem mistrovství světa v kategorii lihovin. Její značky budou dostupné na stadionech i v oficiálních fanouškovských zónách.
„Je to obrovská příležitost pro celý segment lihovin. Naši distributoři i obchodní partneři dosud neměli možnost využít partnerství s mistrovstvím světa v takovém rozsahu,“ uvedl viceprezident společnosti Diageo Rick Pineda.
V nárůst prodejů věří i pivovary
Aktivní jsou před letošním šampionátem také pivovary. Celé odvětví se v posledních letech potýká s poklesem prodejů. Podle analytické společnosti IWSR se globální objem prodaného piva v roce 2025 meziročně snížil o šest procent. Pivovary ale věří, že rok 2026 bude proti těm předchozím úspěšnější.
Velká očekávání proto vkládá do mistrovství světa i společnost Anheuser-Busch. Pivovarnický gigant věří, že fotbalový svátek pomůže zvýšit spotřebu a podpořit prodeje na trzích, kde působí. Také Heineken věří, že fotbalové mistrovství se do prodejů pozitivně promítne.
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Historická data ukazují, že roky s fotbalovým mistrovstvím světa opravdu zpravidla přinášejí výrobcům piva růst prodejů. V samotných měsících turnaje mohou být prodeje až výrazně vyšší než obvykle. „Fotbalové mistrovství světa je něco jako Super Bowl, který ale trvá celý měsíc,“ uvedl analytik Rabobank Bourcard Nesin.
Analytici však upozorňují, že ani mimořádná pozornost spojená s fotbalovým šampionátem pravděpodobně nezmění dlouhodobý trend klesající spotřeby alkoholu. Mistrovství světa sice může výrobcům krátkodobě pomoci zvýšit prodeje, trvalejší obrat ale očekávat nelze. „Mistrovství světa může přinést dočasný růst poptávky, ale zásadní obrat v dlouhodobém vývoji trhu nelze očekávat,“ uzavřel pro CNN analytik BNP Paribas Kevin Grundy.