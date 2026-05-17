Fotbalové MS se blíží. Brazilec hlásí rekordní poptávku po replikách trofeje

Jarbas Meneghini se výrobou replik trofejí pro mistry světa živí už více než 30 let. Za tu dobu jich vytvořil přes tři tisíce. Poptávka po jeho výtvorech je dlouhodobě obrovská, a proto se své záliby rozhodně nehodlá vzdát, píše agentura Reuters.
Osmapadesátiletý Meneghini přišel s nápadem krátce po finále mistrovství světa v roce 1994, kdy tehdejší kapitán Brazílie Dunga zvedl nad hlavu zlatou trofej po triumfu nad Itálií. „Viděl jsem Dungu s pohárem a říkal si, že bych si ho chtěl koupit. Jenže nikde nebyl k sehnání. Tak jsem se rozhodl, že si ho vyrobím sám díky zkušenostem z práce s kovem,“ vzpomíná Meneghini.
|
Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa
Dnes ručně vyrábí sádrové kopie trofeje ve své dílně nedaleko slavného stadionu Maracanã. Některé modely barví do zlaté barvy, jiné opatřuje chromovaným povrchem, který působí luxusněji. „Z jedné formy vyrobím tisíce trofejí. Některé jsou jen lakované, jiné dělám speciálně v chromu. Více vyniknou a člověk v nich při polibku vidí svůj odraz,“ popisuje Brazilec.
Vyváží i do Evropy
Jarbas Meneghini agentuře Reuters řekl, že s každým mistrovstvím světa zájem o jeho repliky trofejí roste. Nejde přitom pouze o Brazilce. Své výrobky úspěšně vyváží do sedmnácti zemí po celém světě, včetně několika evropských trhů.
Výrobou replik tráví Meneghini několik hodin denně. Přestože svou práci miluje, těší se, až letošní fotbalové mistrovství odstartuje a on si od práce alespoň na chvíli odpočine. Společně s dalšími Brazilci věří, že by právě Brazílie mohla po dlouhých 24 letech znovu ovládnout světový šampionát. „Na další titul čekáme už opravdu dlouho,“ řekl pro Reuters.
|
54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci je i Chorý, Černý šanci nedostal
Letošní fotbalové mistrovství začne už 11. června. Hostit jej budou Mexiko, Kanada a Spojené státy. Meneghini při minulých šampionátech tradičně vyráběl okolo 100 až 200 replik trofeje. Letošní poptávka ale výrazně předčila jeho očekávání. Zatím vyrobil přibližně 600 kusů a počítá s tím, že další ještě přibydou, uzavírá Reuters.