Nastal čas je prodat. Bernie Ecclestone se zbavuje své jedinečné sbírky formulí

Zpráva o prodeji jedinečné sbírky přichází jen krátce poté, co se Ecclestone loni přiznal k finančnímu podvodu.

Podle úřadů nezdanil majetek ve výši více než 400 milionů liber (asi 11 miliard Kč) držený prostřednictvím svěřenského fondu v Singapuru. Bývalý šéf F1 souhlasil s tím, že vrátí téměř 653 milionů liber (asi 17,8 miliard Kč) finančnímu a celnímu úřadu, a byl odsouzen k 17 měsícům vězení s podmíněným odkladem na dva roky.

„Všechna svá auta miluji, ale nastal čas, abych začal přemýšlet o tom, co s nimi bude, až tu nebudu. Proto jsem se rozhodl je prodat,“ uvedl ve svém prohlášení. Ecclestone sbírku nenabídne v aukci, ale prostřednictvím obchodníka se sportovními a závodními vozy Toma Hartleyho mladšího. Ten ji označil za stěžejní sbírku historie formule 1, píše portál CNN Sports.

„Nikdy předtím nebyla a pravděpodobně už nikdy nebude podobná sbírka nabídnuta k prodeji,“ uvedl Hartley. Podle něj sestává z nejlepších vozů své doby, z nichž mnohé nebyly k vidění desítky let a jsou naprosto unikátní. „Ve hře je mnoho osmimístných čísel a hodnota celé sbírky se pohybuje v řádu stovek milionů dolarů,“ dodal Hartley podle BBC. Pro náročného sběratele je to podle něj skvělá příležitost získat jedinečné vozy a bylo by skvělé vidět je opět na závodní dráze.

Sedmdesát let historie

Sbírku Ecclestone shromažďoval v průběhu posledních padesáti let. Zahrnuje 70 let závodů Grand Prix a Formule 1 a může se pochlubit mnoha vítěznými vozy Grand Prix a šampionátů.

„Je zde tolik zajímavostí, že je těžké určit, který z 69 vozů bychom měli vybrat,“ říká Hartley. Mezi vozy je vítězný vůz Ferrari 375 F1 z Velké ceny Itálie Alberta Ascariho, speciál Ferrari 125 z roku 1951 „Thin Wall“, který jako první ferrari porazil alfu romeo, anebo úplně první vůz 312 F1, který je několikanásobným vítězem Velké ceny a který značka považuje za nejoriginálnější dochovaný vůz F1 z té doby.

Ve sbírce jsou vozy, s nimiž vyhrávali mistrovství světa například Michael Schumacher, Niki Lauda anebo Mike Hawthorn. Na prodej je i kontroverzní Brabham BT46B, který vyhrál svůj první a jediný závod, než byl stažen ze soutěže a v následující sezoně zakázán.

Živoucí legenda F1

Bernie Ecclestone je dodnes stěžejní figura závodů formule 1. V 50. letech sám vyzkoušel závodění, poté se stal manažerem pilotů Stuarta Lewise-Evanse a Jochena Rindta, kteří při závodech tragicky zahynuli.

Angličan koupil v roce 1971 tým Brabham, v němž zaměstnával například Nikiho Laudu anebo Nelsona Piqueta. V roce 1987 se stal generálním ředitelem společnosti Formula One Group a založil novou společnost Formula One Promoters Association, později známou jako Formula One Management. Ta roky spravovala obchodní práva tohoto sportu.

Ecclestone opustil formuli 1 v roce 2017, kdy tento sport převzala společnost Liberty Media.

„Poté, co jsem ta auta tak dlouho sbíral a vlastnil, bych rád věděl, co s nimi bude, a nenechával je na starosti své ženě, kdybych tu už nebyl,“ uvedl Ecclestone k prodeji podle CNN Sports.