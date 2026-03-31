Guvernér Floridy kývl na přejmenování letiště po Trumpovi. Opozici navzdory

  11:04
Guvernér státu Florida Ron DeSantis podepsal zákon o přejmenování letiště v Palm Beach po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Návrh zákona o změně názvu již v únoru schválili floridští zákonodárci. Opozice za to republikány kritizuje, změna přijde samosprávu na pět milionů dolarů.
Guvernér Floridy Ron DeSantis hovoří na výročním setkání vedení Republikánské židovské koalice v Las Vegas. (19. listopadu 2022) | foto: AP

Zákon umožní přejmenování mezinárodního letiště v Palm Beach na Mezinárodní letiště Donalda J. Trumpa. Změna názvu letiště, které leží nedaleko prezidentova floridského sídla Mar-a-Lago, je naplánována na červenec.

Letiště na Floridě ponese Trumpovo jméno. Chybí jen formální podpis guvernéra

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) ve svém prohlášení uvedl, že není orgánem, který by schvaloval změny názvů letišť, záležitost je podle něj v kompetenci místních orgánů. V prohlášení dále uvedl, že úřad musí dokončit některé administrativní úkony, včetně aktualizace navigačních map a databází.

Republikánský kongresman Brian Mast minulý týden představil návrh legislativy o změně kódu letiště z PBI na DJT, tedy Trumpovy iniciály.

Předsedkyně demokratů ve státním parlamentu, poslankyně Fentrice Driskellová z Tampy, kritizovala republikány za to, že upřednostňují přejmenování letiště před otázkami, které se dotýkají peněženek občanů. Demokraté uvedli, že přejmenování letiště by místní samosprávu stálo přibližně 5 milionů dolarů.

„Vaše peníze jsou zneužívány k oslavám muže, který způsobil, že ceny benzinu vystoupaly na více než čtyři dolary za galon, ceny potravin prudce vzrostly a náklady na zdravotní péči se vyhouply do závratných výšek,“ uvedla Driskellová ve svém prohlášení. „Republikáni jsou úplně mimo, pokud jde o skutečné problémy, které trápí obyvatele Floridy,“ uvedla politička podle listu The New York Times.

Po letišti i knihovna

Trump v pondělí rovněž představil vizualizaci mrakodrapu v Miami, který má být sídlem jeho prezidentské knihovny. Na sociální síti Truth Social zveřejnil video s návrhem své prezidentské knihovny. Video za doprovodu dramatické hudby odhaluje věž tyčící se nad panoramatem floridského města Miami. Na budově je charakteristický nápis „Trump“ známý z jeho mrakodrapů v New Yorku či Chicagu.

Podle videa je autorem návrhu firma Bermello Ajamil se sídlem v Miami. Trump zveřejnil video bez vysvětlení, pouze s odkazem na nové webové stránky knihovny.

Dám New Yorku peníze na tunel, ale letiště a nádraží pojmenujte po mně, žádá Trump

Pozemek o rozloze více než jednoho hektaru pro výstavbu mrakodrapu v centru města darovala vysoká škola Miami Dade College. Soudce v prosinci zamítl žalobu, podle které správní rada školy krok neoznámila veřejnosti s dostatečným předstihem. Hodnota pozemku se odhaduje na více než 67 milionů dolarů (1,4 miliardy Kč).

Od svého návratu do Bílého domu se Trump snaží pojmenovávat americké kulturní instituce a symboly po sobě nebo jim propůjčit svou tvář. Mezi ty význačné patří zejména přejmenování Amerického mírového institutu, Kennedyho centra pro múzická umění či nové třídy bitevních lodí. Ministerstvo financí se nově chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout Trumpův podpis.

V Palm Beach byl nedávno úsek silnice vedoucí z letiště k Mar-a-Lagu přejmenován na Donald J. Trump Boulevard.

31. března 2026  11:04

