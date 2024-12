Floridské sídlo je k mání za rekordních 295 milionů dolarů, spláchne ho moře

Prodávané sídlo na Floridě je zbudováno ze stavebních materiálů, které mají odolat tropickým bouřím. Rozkládá na 3,6 hektarech v milionářské části amerického města Naples, kde žije asi 20 tisíc lidí. Jeho součástí jsou dvě obrovské vily, přístav pro jachty i několik vodních ploch. Má 6 ložnic a 24 koupelen. Komplex má ale i negativa, která mohou některé kupující odrazovat, píše portál The Guardian.

Luxusní floridský komplex Gorden Pointe za stovky milionů amerických dolarů se totiž podle odborníků nachází na velmi rizikovém místě, budoucnost honosného sídla ohrožují klimatické změny. Podle modelů společnosti First Street Foundation existuje asi 68procentní pravděpodobnost, že v dalších patnácti letech bude nemovitost minimálně jednou zaplavena. V horizontu třiceti let navíc tato pravděpodobnost dosahuje už na 95 procent.

„Je téměř jisté, že tento objekt zažije v dalších letech minimálně jednu ničivou povodeň. Je sice krásný, ale riziko záplav je podle klimatických modelů opravdu extrémně vysoké“ řekl pro The Guardian Jeremy Porter z neziskové společnosti First Street Foundation.

Nemovitost ohrožuje i hladina moře

Porter upozorňuje, že celý floridský region v posledních letech bojuje s důsledky klimatické krize. Ty se podepisují i na postupném nárůstu hladiny moře. Proti devadesátým létům minulého století je dnešní hladina kolem prodávaného sídla ve městě Naples asi o 15 centimetrů vyšší. Podle odborníků bude tato hladina navíc růst i dál.

Jen v posledních dvou letech zasáhlo západní pobřeží Floridy celkem pět hurikánů, z nichž některé se dotkly právě i města Naples. „Nemovitosti v Naples byly vybudovány velmi blízko u moře, a to bez dostatečných ochranných opatření. Pokud budou hurikány v této oblasti v dalších letech i nadále tak intenzivní, jsou místní nemovitosti v ohrožení,“ uvedl pro The Guardian odborník na klimatické změny Michael Savarese.

Kupující musí počítat s vysokou pojistkou

Toto riziko se už začíná propisovat i do cen pojištění, které jsou v případě Floridy nejvyšší z celých USA. Jen za poslední rok se průměrné pojistné v případě floridských nemovitostí zvýšilo o 42 procent. Několik tamních pojišťoven se dokonce rozhodlo floridský trh úplně opustit.

„Pojištění by bylo velmi drahé. Pro někoho, kdo za koupi nechá miliony dolarů, to ale tak bolestné nebude. Takového člověka pojistné nejspíš totiž vůbec netrápí. Nebude řešit ani případné opravy,“ uzavírá pro The Guardian americká pojišťovací makléřka Katherine Frattarolaová.