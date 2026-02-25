O Fischerových problémech informoval německý deník Bild. „U státního zastupitelství v Hamburku jsou vedena dvě řízení, která jsou obě předběžně zastavena kvůli nepřítomnosti obviněného. V obou případech probíhá pátrání po jeho pobytu,“ řekla listu mluvčí úřadu Mia Sperling-Karstensová.
Vyšetřovatelé podle ní hledali Fischerovu adresu, příkaz k jeho zatčení však vydán nebyl. V pondělí podle Sperlingové-Karstensové Fischer sdělil úřadu adresu, na které je dostupný. „Adresu zkontrolujeme a následně rozhodneme o pokračování řízení,“ dodala. List Bild, který je s Fischerem v kontaktu, uvedl, že mu podnikatel řekl, že žije v Praze.
Podnětem k vyšetřování byla oznámení Spolkové agentury práce z 22. prosince 2021 a z 23. listopadu 2023, uvedl Bild. V prvním řízení je Fischer obviněn, že jako jednatel společnosti předstíráním nepravdivých skutečností získal příspěvek na tzv. kurzarbeit a prostředky na sociální pojištění, aniž na ně měl nárok. Ve druhém řízení z roku 2023 jde rovněž o státní podporu, které měl podnikatel Fischer neoprávněně inkasovat.
Nevídané, žasnou Němci. Firma Václava Fischera jim prodala neexistující letenky
„Podle zjištění měl obviněný jako majitel firmy v souvislosti s pandemií covid-19 prostřednictvím klamání o skutečnostech požádat o příspěvek na zkrácenou práci a o refundace příspěvků na sociální pojištění a tyto prostředky alespoň částečně získat,“ uvedla Sperling-Karstensová.
O podnikatelských aktivitách Václava Fischera v Německu Bild v posledních týdnech obsáhle informuje. Jeho firmu Fischer Air označil za „novou černou ovci“ v branži cestovního ruchu v Německu. List cituje zákazníky aerolinek, podle kterých se už zaplacené lety často přesouvají nebo ruší.
Podle deníku letecká společnost nemá vlastní letadla a v reklamách na lety do Španělska, Řecka či Egypta používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Aerolinky nabízejí spoje z letiště ve středoněmeckém Kasselu. Zákazníci podle Bildu popisují i složitou komunikaci s aerolinkami.
Podle německého bulvárního listu je sídlo firmy v Německu ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Na místě redaktor Bildu ale našel jen schránku v terminálu místního letiště.
Fischer navíc nemá zatím povolení aerolinky provozovat, píše Bild - potvrdil mu to mimo jiné německý Spolkový úřad pro leteckou dopravu (LBA) i příslušný úřad na Slovensku. Na tamní instituce se Bild obrátil proto, že mu Fischer minulý týden řekl, že založil aerolinky Fischer Air právě na Slovensku a provoz zahájí v květnu s letadlem Boeing 737-800.
Další letadlo podle něj bude k dispozici v listopadu. Do té doby společnost Fischer Reisen bude klienty dopravovat charterovými lety, uvedl podnikatel. Mediální pozornost, které se v posledních týdnech Fischer Air dostalo, podle vyjádření poskytnutého Bildu způsobila společnosti velké škody.