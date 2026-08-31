Výsledky firem z indexu S&P 500 ukazují, že druhé čtvrtletí bylo z pohledu velkých podniků velmi povedené. Zisk na akcii meziročně vyskočil o 53 procent a tržby se zvýšily téměř o 16 procent, vyplývá z dat společnosti LSEG. Ziskovost rostla nejrychleji od podzimu 2021, píše The Wall Street Journal.
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Americké firmy navíc očekávají, že příznivý vývoj bude minimálně v dalších měsících roku 2026 pokračovat. Počet společností, které zvýšily odhad zisku pro aktuální čtvrtletí, byl téměř dvojnásobný proti těm, jež prognózu zhoršily. Loni přitom převažovaly firmy, které své výhledy snižovaly.
Peníze se vracejí z cel
Jedním z faktorů, které firmám pomáhají k lepším výsledkům, jsou vratky dříve zaplacených cel. U některých podniků jde o desítky až stovky milionů dolarů, které zvyšují zisky i celoroční výhledy.
Módní řetězec Abercrombie & Fitch například očekává zhruba 120 milionů dolarů (2,52 miliardy korun). Zákazníci navíc nakupovali i poté, co firma omezila slevové akce. „Dařilo se nám lépe, než jsme očekávali,“ uvedl pro The Wall Street Journal finanční ředitel firmy Robert Ball.
Daří se i dalším. Společnost Garmin získala na vratkách 21 milionů dolarů (441 milionů korun) a zároveň těžila ze silné poptávky po sportovní elektronice. Celoroční výhled zlepšily také společnosti McKesson, Charles River Laboratories nebo výrobce potravin J.M. Smucker.
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Vratky cel se promítají i do výkonu celé americké ekonomiky. Apollo Global Management, americká firma zabývající se správou aktiv, v polovině srpna odhadovala, že ve třetím čtvrtletí mohou k hospodářskému růstu přidat přibližně 0,2 procentního bodu. Firmy s těmito penězi nakládají rozdílně. Zatímco některým přímo zvyšují zisk, jiné je využívají ke snižování cen.
Spotřebitelská důvěra v USA klesla
Právě ochota Američanů dál utrácet je druhým důvodem, proč firmy zůstávají optimistické. Americká síť diskontních prodejen Dollar General hlásí páté čtvrtletí v řadě s vyšší návštěvností a srovnatelné tržby mu stouply o 3,5 procenta. Prodejce Best Buy prodával více počítačů, televizorů i chytrých brýlí s funkcemi umělé inteligence. Vyšší tržby a zisk vykázal také řetězec Target.
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Za silnými firemními čísly se ale skrývá i opatrnost. Spotřebitelská důvěra v srpnu klesla a některá data z maloobchodu ukazují ochlazení. Gap zaznamenal slabší prodeje, především u značek Old Navy a Athleta, přesto zvýšil odhad celoročního zisku.
Podobný vývoj je patrný také u Walmartu. Prodeje v jeho zavedených obchodech a digitálních kanálech rostly nejpomaleji za více než šest let, přesto firma zlepšila celoroční výhled. Část z přibližně 2,9 miliardy dolarů (60,9 miliardy korun), které získala na vratkách cel, použila ke snížení cen.
Podle Torstena Sloka, hlavního ekonoma společnosti Apollo Global Management, stojí současný růst americké ekonomiky na několika pilířích. Patří mezi ně vysoké příjmy domácností, silný akciový trh a masivní investice do umělé inteligence.
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„Dokud bude pokračovat boom AI, akciový trh zůstane vysoko a příjmy spotřebitelů porostou, budou na tom domácnosti dobře,“ uvedl pro The Wall Street Journal. Dodal, že pokud by se však očekávání spojená s umělou inteligencí nenaplnila, mohl by se současný příznivý vývoj rychle změnit.