Omikron zamával s návratem zaměstnanců do kanceláří. Firmy ho opět odsouvají

Na častější práci z domova stále častěji tlačí i vlády jednotlivých států nejen v Evropě. V minulých dnech k častějším home officům vyzvaly třeba vlády ve Spojeném Království, Dánsku, Norsku nebo Švédsku. Kromě Googlu odkládá hromadný návrat zaměstnanců do kanceláří v některých divizích třeba i automobilka Ford. Informoval o tom portál AP News.

Zaměstnanci technologické společnosti Google se měli do kanceláří v Evropě, Africe i na Blízkém východě původně vrátit 10. ledna. Firma v těchto regionech počítala s hybridním modelem práce, z části se tedy i nadále mělo pracovat z domova. Omikron však plány zhatil. Změnu před několika dny oznámil šéf evropské divize Googlu Matt Brittin.

„Žádný ze států v Evropě, Blízkém východě nebo Afriky se 10. ledna nepřipojí k hybridnímu pracovnímu týdnu. Nová varianta nemoci covid-19 a již zavedená nebo v některých státech teprve plánovaná cestovní omezení u nás vyvolala velkou nejistotu,“ uvedl Matt Brittin.

Jednotlivé pobočky Googlu napříč Evropou se mají podle Brittina v budoucnu samostatně rozhodnout, kdy se s home officem úplně rozloučí. Záležet tak bude především na úrovni rizika v daném evropském státě. Zaměstnance Googlu Brittin zároveň vyzval, aby se opět vrátili k virtuálním schůzkám a silně omezili osobní setkávání.

Společnost Meta, dříve známá pod názvem Facebook, rovněž svým zaměstnancům umožní i nadále plně pracovat z domova, a to minimálně o tři až pět měsíců déle, než původně plánovala. „Uvědomujeme si, že někteří naši zaměstnanci ještě nejsou zcela připraveni se vrátit zpět do kanceláří. Budou tedy mít i nadále možnost si vybrat, co jim zrovna vyhovuje,“ řekla viceprezidentka společnosti Meta pro řízení lidských zdrojů Janelle Gale.

Technologický gigant Apple prozatím přeložil návrat do kanceláří na 1. února. Generální ředitel firmy Tim Cook oznámil, že zaměstnanci se do kanceláří budou vracet postupně. V administrativních prostorách firmy budou muset trávit alespoň dva dny v týdnu.

Firmy po celém světě tak odkládají hromadný návrat svých zaměstnanců do kanceláří už poněkolikáté v řadě. Naposledy za to mohlo šíření mutace delta, nyní za ním stojí varianta omikron. „Před asi rokem a půl jsme si mylně mysleli, že práce z domova bude jen krátkodobým fenoménem,“ uvedl pro portál AP News Jeff Levin-Scherz z poradenské společnosti Willis Towers Watson.

Nová varianta omikron se za posledních několik týdnů rozšířila už do několika desítek států na světě. První případy oznámily před pár dny i české úřady. Světová zdravotnická organizace variantu omikron zařadila mezi znepokojivou, a uvedla, že jde pro svět o velmi vysoké riziko. Problémem totiž podle WHO je, že varianta omikron obsahuje větší počet mutací než ty, které se dosud podařilo zjistit u jiných variant.