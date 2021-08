Hromadný návrat do kanceláří se odkládá, s plány firem zamávala delta

Ačkoliv mnoho států po celé Evropě v současné době uvolňuje svá protiepidemická opatření, zaměstnavatelé návrat svých pracovníků do kanceláří zatím odkládají. Potvrzují to i statistky od společnosti Google, podle které je aktivita v kancelářích firem v letošním srpnu mnohem menší než o pár let dříve. Z domova pracují hlavně obyvatelé v New Yorku, San Francisku nebo v Londýně. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Odložení nástupu do kanceláří oznámily třeba velké americké banky, jako je Wells Fargo nebo US Bank. Zaměstnanci US Bank se měli do kanceláří vrátit 7. září, vedení společnosti však kvůli rostoucímu počtu případů ohledně onemocnění covid-19 termín posunulo, a to minimálně o měsíc. Podobně je na tom i společnost BlackRock, která je největším správcem finančních aktiv na světě.

Další takovou firmou je i Facebook. Ačkoliv americká internetová společnost plánovala návrat do kanceláří na letošní říjen, kvůli deltě jej odložila až na leden příštího roku. Společnost rovněž uvedla, že pracovníci budou muset být při návratu proti koronaviru naočkování a budou mít povinnost v kancelářích používat ochranu dýchacích cest.

„Vzhledem k nejnovějším zdravotnickým údajům, které ukazují vzestup případů covidu spojených s mutací delta, se naši pracovníci v USA nebudou muset vracet do kanceláří dříve než v lednu 2022,” uvedl ve svém prohlášení Facebook.

„Očekáváme, že to bude platit i pro některé země mimo USA. Situaci nadále sledujeme a spolupracujeme s odborníky, abychom zajistili, že prioritou našich plánů pro návrat do kanceláří bude bezpečnost všech osob,” dodala firma.

Americká technologická společnost Apple odkládá návrat svých zaměstnanců do kanceláří nejméně do ledna 2022. Zaměstnanci Applu měli původně začít z kanceláří pracovat od září, firma posléze jejich nástup posunula na říjen. Po návratu se od nich očekává, že budou v kancelářích pracovat tři dny v týdnu – v pondělí, úterý a ve čtvrtek.

Home office prodlužuje i Amazon nebo Google

Návrat zaměstnanců do kanceláří na leden příštího roku odložil i Amazon, kde se systém práce z domova netýká zaměstnanců ve skladech a v doručovacích aktivitách, kteří tvoří většinu jeho pracovní síly. Internetový gigant Google prodlouží nynější systém práce z domova minimálně do října.

Je otázkou, zda se ruch ve velkých městech někdy vrátí do doby před vypuknutím pandemie. Trvající práce z domova rovněž zásadně dopadá na řadu sektorů, jako jsou třeba restaurace. Těm totiž často rapidně ubyli hosté.



Méně využívaná je po celém světě i hromadná doprava, kterou podle agentury Bloomberg využívá i o padesát procent méně lidí. Celosvětově, a zvlášť ve velkých amerických městech, roste i počet volných maloobchodních ploch. Třeba na Manhattanu jich v posledních deseti letech nikdy nebylo víc.

Mnohé společnosti se k práci v kancelářích i vůbec nevrátí, a proto je nyní postupně opouští. Jde třeba o marketingová oddělení společností Uber či Twitter. Třeba v americkém San Francisku dosáhla v polovině roku míra neobsazenosti kanceláří na úroveň dvaceti procent, což je nejvíce za poslední dvě desetiletí.