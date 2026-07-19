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Češi předražují, Izrael je ale potřebuje. Šéf obchodní komory o byznysu i přátelství

Tomáš Ratner

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David Hercky na byznysovém fóru Izraele a Česka v Tel Avivu. (14. července 2026) | foto: Kateřina Dvořáková Manková, MZV

Od našeho zpravodaje v Izraeli - Západní země se od Izraele odvracejí a na veletrzích ho bojkotují, což je pro Česko velká příležitost. Tvrdí to v rozhovoru pro iDNES Premium David Hercky, předseda izraelsko-české obchodní komory. „Izraelští politici bývali v minulosti k Česku často poněkud arogantní a měli na práci důležitější věci. Teď Česko potřebujeme,“ dodává.

Často slýcháme o velkém politickém přátelství mezi Českem a Izraelem. Když se ale podíváme na obchodní čísla, tak to politické lásce úplně neodpovídá. Proč to vázne?
Z obchodního hlediska je to vlastně docela dobré. Ta čísla na izraelské straně se často zdají nižší, protože izraelský export do Česka se mnohdy registruje přes evropské přístavy, jako je Terst nebo Rotterdam. Český export do Izraele dosahuje zhruba dvou miliard eur ročně. Izrael je pro Česko čtvrtým nebo pátým nejlepším partnerem mimo EU.

České firmy ale musí lépe pochopit skutečné riziko podnikání u nás. Mnohdy sice vnímají Izrael jako startupový národ, ale zároveň jako rizikovou válečnou zónu. Historie přitom ukazuje, že i během války naše ekonomika roste a reálné obchodní riziko je velmi nízké.

Při pohledu ze zahraničí se realita často zkresluje. Izrael není jen válka. Náš život a naše ekonomika dál vzkvétá navzdory situaci.

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