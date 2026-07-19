Často slýcháme o velkém politickém přátelství mezi Českem a Izraelem. Když se ale podíváme na obchodní čísla, tak to politické lásce úplně neodpovídá. Proč to vázne?
Z obchodního hlediska je to vlastně docela dobré. Ta čísla na izraelské straně se často zdají nižší, protože izraelský export do Česka se mnohdy registruje přes evropské přístavy, jako je Terst nebo Rotterdam. Český export do Izraele dosahuje zhruba dvou miliard eur ročně. Izrael je pro Česko čtvrtým nebo pátým nejlepším partnerem mimo EU.
České firmy ale musí lépe pochopit skutečné riziko podnikání u nás. Mnohdy sice vnímají Izrael jako startupový národ, ale zároveň jako rizikovou válečnou zónu. Historie přitom ukazuje, že i během války naše ekonomika roste a reálné obchodní riziko je velmi nízké.
Při pohledu ze zahraničí se realita často zkresluje. Izrael není jen válka. Náš život a naše ekonomika dál vzkvétá navzdory situaci.