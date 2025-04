„Tohle je způsob, jak sabotovat motor světové ekonomiky,“ uvedl pro agenturu Reuters šéf finanční skupiny deVere Group Nigel Green. Dodal, že americká celní opatření nevyhnutelně povedou k dalšímu nárůstu cen, a to od potravin až po elektroniku, na čemž se shodují i další analytici.

Donald Trump si od cel slibuje návrat pracovních míst zpět do Spojených států amerických. Chce chránit domácí výrobce před levnější konkurencí ze zahraničí. Odborníci i podniky ale varují, že realita bude nejspíš mnohem složitější. Ekonomika Spojených států by na to mohla dokonce i doplatit.

Firmy nebudou s reakcí příliš otálet

Dopady nových cel se navíc mohou projevit téměř okamžitě. Představitelé lodního přepravce Hapag-Lloyd již oznámili, že budou muset přehodnotit svou současnou přepravní síť. Očekávají totiž pokles poptávky, růst nákladů i změny toků zboží. Řada firem navíc přiznává, že cla budou muset přenést do koncových spotřebitelských cen.

Obavy mají i italské podniky. Giovanna Ceolini coby předsedkyně asociace Confindustria Accessori Moda, která sdružuje výrobce koženého zboží a obuvi, upozorňuje na možné důsledky amerického rozhodnutí. „Firmy už tak čelí obrovským nákladům. Zboží s označením Made in Italy má svou hodnotu, ale cena má své limity,“ uvedla s obavami.

Evropským firmám ale s trochou nadsázky mohou závidět podniky, které vyrábějí v Asii. Donald Trump totiž uvalil cla na Čínu, Vietnam, Thajsko i Kambodžu, a tedy na všechna velká asijská výrobní centra. Trump tak svou protekcionistickou politikou zasáhl i firmy, které se právě kvůli hrozícím clům rozhodly v posledních měsících přemístit z Číny do jiných států v Asii. Tato strategie se tak momentálně jeví jako chybná.

Cena akcií se propadá

Akcie velkých firem během čtvrtka reagovaly poměrně prudkým poklesem. Příkladem jsou společnosti, které se zaměřují na výrobu a prodej oblečení, a to včetně značek jako Adidas či Puma. Právě tyto firmy totiž velkou část své výroby v minulých letech kvůli nižším nákladům přeorientovaly právě do Číny, Vietnamu či Indonésie.

Relativně v klidu zůstávají společnosti, které cílí na movitější klientelu. Představitelé těchto firem totiž doufají, že jejich zákazníci vyšší koncové ceny unesou. Příkladem je kupříkladu automobilka Ferrari. V této souvislosti analytici ze společnosti Jefferies očekávají, že ceny luxusního zboží ve Spojených státech amerických stoupnout v průměru o 6 procent.

Horší je to už v případě investic. „Firmy budou šetřit. Nebudou investovat, a naopak omezí své náklady,“ říká pro Reuters Bill George, bývalý CEO společnosti Medtronic. Dalším důvodem je, že řada firem v USA se před nástupem Trumpa do funkce rozhodla předzásobit. Zvýšila své nákupy během loňského prosince a letošního ledna. Nyní se ale čeká opak, uzavírá agentura Reuters.