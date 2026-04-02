Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Autor:
  18:00
Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci prostřednictvím jediné e-mailové zprávy. Technologický gigant se ke kroku nevyjádřil, v poslední době však masově investuje do umělé inteligence. Podobné škrty zaměstnanců nedávno oznámily firmy Amazon i Meta.
Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022) | foto: Profimedia.cz

„Po pečlivém zvážení aktuálních obchodních potřeb společnosti Oracle jsme se v rámci širší organizační změny rozhodli vaši pozici zrušit,“ cituje portál Business Insider interní e-mail. „V důsledku toho je dnešní den vaším posledním pracovním dnem.“ Predikční firma Polymarket napsala, že Oracle takto vyhodil mezi 20 a 30 tisíci zaměstnanců.

Podle informací portálu britské stanice BBC brzo ráno někteří zaměstnanci dostali mail s informací, že už nejsou zaměstnaní a že obdrží odstupné ve výši jednoho měsíčního platu. Jeden ze zaměstnanců uvedl, že z interního komunikačního systému najednou zmizelo kolem 10 tisíc aktivních uživatelů.

Vedoucí manažer Michael Shepherd, kterého se propouštění nedotklo, na sociální síť LinkedIn napsal, že výpověď dostali vedoucí inženýři, architekti, vedoucí provozu, programoví manažeři a techničtí specialisté. Propouštění se zřejmě dotklo zaměstnanců po celém světě. Společnost Oracle na dotazy zahraničních médií nereagovala.

Investice do umělé inteligence

Společnost Oracle, která poskytuje hlavně databáze a cloudové služby, v posledních měsících investuje vyšší částky do infrastruktury umělé inteligence. Firma využívá umělou inteligenci pro interní účely a její vedoucí pracovníci dříve uvedli, že díky nim zvládne méně zaměstnanců vykonat více práce, píše BBC. V květnu 2025 měla společnost přes 160 tisíc zaměstnanců na plný úvazek.

Letos Oracle plánuje na infrastrukturu vynaložit nejméně 50 miliard dolarů a navíc si vzala úvěr ve výši 50 miliard dolarů, aby uspokojila poptávku po ještě rozsáhlejší infrastruktuře pro umělou inteligenci.

Společnost Oracle je rovněž součástí iniciativy Stargate, spolu s firmami OpenAI, Softbank a MGX. Jde o projekt na budování infrastruktury pro umělou inteligenci v USA podporovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Podobná personální opatření v poslední době zavedly i další technologické firmy. V lednu firma Amazon vedená miliardářem Jeffem Bezosem oznámila, že se zbaví 16 tisíc pozic. Podobně i společnost Meta, kterou vlastní Mark Zuckerberg, začala minulý týden propouštět stovky zaměstnanců, uzavírá Business Insider.

Vstoupit do diskuse (191 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.