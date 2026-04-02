„Po pečlivém zvážení aktuálních obchodních potřeb společnosti Oracle jsme se v rámci širší organizační změny rozhodli vaši pozici zrušit,“ cituje portál Business Insider interní e-mail. „V důsledku toho je dnešní den vaším posledním pracovním dnem.“ Predikční firma Polymarket napsala, že Oracle takto vyhodil mezi 20 a 30 tisíci zaměstnanců.
Podle informací portálu britské stanice BBC brzo ráno někteří zaměstnanci dostali mail s informací, že už nejsou zaměstnaní a že obdrží odstupné ve výši jednoho měsíčního platu. Jeden ze zaměstnanců uvedl, že z interního komunikačního systému najednou zmizelo kolem 10 tisíc aktivních uživatelů.
The job cuts will affect somewhere around 20,000 and 30,000 - which is about roughly 18% of their global workforce.
Vedoucí manažer Michael Shepherd, kterého se propouštění nedotklo, na sociální síť LinkedIn napsal, že výpověď dostali vedoucí inženýři, architekti, vedoucí provozu, programoví manažeři a techničtí specialisté. Propouštění se zřejmě dotklo zaměstnanců po celém světě. Společnost Oracle na dotazy zahraničních médií nereagovala.
Investice do umělé inteligence
Společnost Oracle, která poskytuje hlavně databáze a cloudové služby, v posledních měsících investuje vyšší částky do infrastruktury umělé inteligence. Firma využívá umělou inteligenci pro interní účely a její vedoucí pracovníci dříve uvedli, že díky nim zvládne méně zaměstnanců vykonat více práce, píše BBC. V květnu 2025 měla společnost přes 160 tisíc zaměstnanců na plný úvazek.
Letos Oracle plánuje na infrastrukturu vynaložit nejméně 50 miliard dolarů a navíc si vzala úvěr ve výši 50 miliard dolarů, aby uspokojila poptávku po ještě rozsáhlejší infrastruktuře pro umělou inteligenci.
Společnost Oracle je rovněž součástí iniciativy Stargate, spolu s firmami OpenAI, Softbank a MGX. Jde o projekt na budování infrastruktury pro umělou inteligenci v USA podporovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Podobná personální opatření v poslední době zavedly i další technologické firmy. V lednu firma Amazon vedená miliardářem Jeffem Bezosem oznámila, že se zbaví 16 tisíc pozic. Podobně i společnost Meta, kterou vlastní Mark Zuckerberg, začala minulý týden propouštět stovky zaměstnanců, uzavírá Business Insider.