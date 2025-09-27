Segmenty o váze přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun, třikrát vyšší, než mají největší české autojeřáby. Ocelové díly vážící dohromady 5 700 tun putovaly do Norska z Prahy, uvedla společnost Metrostav v tiskové zprávě.
Oceláři v Praze vyrobili 168 dílců a následně je převezli na předmontáž do polského Štětína. Odtud po kompletaci do sedmi segmentů putoval náklad po řece Odře do přístavu ve Svinoústí a následně přes Baltské, Severní a Norské moře až na staveniště.
„Při montáži jsme museli koordinovat několik zahraničních subdodavatelů a z hodiny na hodinu upravovat postup podle síly větru a dalších meteorologických dat. Nejvíce zabrat nám dal hned první segment, který jsme museli v zavěšeném stavu připevnit na ložisko pomocí 64 šroubů,“ uvedl projektový inženýr Metrostavu Norge Michal Mazáč.
„Protože nám přálo počasí, další části už přibývaly rychle a tu poslední jsme osadili v pondělí 22. září, pouze jedenáct dní od zahájení montáže,“ doplnil.
Rekordní zdvih
„Dle lokálních zdrojů šlo o největší zdvih uskutečněný v Norsku pomocí lodního jeřábu. O to víc si cením toho, že se nám daří tuto kritickou operaci zvládnout v souladu s harmonogramem. Nyní provádíme tzv. finální podlití ložisek a zahajujeme svářečské práce. Ocelová konstrukce mostu by tak měla být hotová na přelomu roku a následně můžeme navázat betonážemi,“ vysvětlil Matěj Novotný, vedoucí projektu z Metrostavu Norge.
Projekt je součástí nového desetikilometrového úseku silnice první třídy E8 u města Tromsø, které se nachází za polárních kruhem. Čeští stavbaři mají na starost také veškeré betonářské práce, mimo jiné na devíti dalších mostech. Zbytek řeší norský partner Metrostavu Norge Bertelsen & Garpestad.
Do sluje by se vešla Petřínská rozhledna. Češi staví úložiště odpadu v Norsku
Nový úsek má pomoci vyvést tranzitní dopravu mimo nejzastavěnější část Ramfjordu a zvýšit rychlost i bezpečnost provozu v členité lokalitě.
„Z těchto důvodů se dlouho očekávaná stavba těší velkému zájmu místních. Specifikem projektu jsou mimořádně drsné klimatické podmínky, extrémně komplikovaná logistika a doprovodné stavby, na které ze střední Evropy nejsme zvyklí. Například přechod pro soby či protilavinová ochrana,“ uvedl předseda představenstva Metrostavu Norge Aleš Gothard.
Sdružení společností Metrostav Norge a Bertelsen & Garpestad zahájilo výstavbu pro norskou správou silnic Statens Vegvesen na jaře loňského roku, dokončena by měla být v roce 2027. Hodnota kontraktu dosahuje 2,1 miliardy norských korun (zhruba 4,5 miliardy Kč). Pro Metrostav Norge jde o největší zakázku v historii.
