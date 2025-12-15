Firma Airbnb dostala ve Španělsku pokutu 64 milionů eur. Hodlá se bránit u soudu

Autor: ,
  16:12
Španělská vláda vyměřila portálu Airbnb pokutu 64 milionů eur (556 milionů korun) za to, že firma inzerovala nabídky na ubytování, které neměly licenci, a v místech, kde je to zakázané.

Pronájem nemovitosti zahraničním turistům přes aplikaci Airbnb? Buďte opatrní, vymáhat náhradu škody na občanech cizí země je totiž prakticky nemožné. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Krok vlády přichází v době, kdy řada místních marně shání bydlení za dostupnou cenu. Informuje o tom zpravodajský server BBC.

Airbnb nyní musí inzeráty propagující nemovitosti bez licence stáhnout. Ačkoli ministerstvo pro spotřebitelské záležitosti uvedlo, že proti pokutě nelze podat odvolání, Airbnb oznámilo, že se proti ní hodlá bránit u soudu.

„Tisíce rodin žijí v nejistotě kvůli krizi bydlení, zatímco někteří zbohatli díky ekonomickým modelům, které vyhánějí lidi z jejich domovů,“ uvedl španělský ministr pro spotřebu Pablo Bustinduy. „Žádná společnost ve Španělsku, ať už je jakkoli velká nebo mocná, není nad zákonem,“ dodal.

Konec pronájmu levných vil na Bali? Ostrovní ráj zvažuje, že zakáže Airbnb

Společnost Airbnb však uvedla, že je „přesvědčena, že kroky ministerstva pro spotřebitelské záležitosti jsou v rozporu s platnými předpisy ve Španělsku“.

Španělsko v roce 2024 přivítalo rekordních 94 milionů návštěvníků, což z něj dělá druhou nejoblíbenější turistickou destinaci na světě po Francii. Tento rekord by mohl být letos překonán, píše agentura AFP.

Ačkoli je cestovní ruch hnací silou ekonomiky země, mnoho Španělů si stěžuje na přetížení infrastruktury, mizení tradičních obchodů, které nahrazují turistické butiky, a zejména na prudce rostoucí nájmy. Majitelé domů upřednostňují krátkodobé pronájmy turistům prostřednictvím Airbnb nebo Booking.com, protože jsou výrazně ziskovější.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Airbnb, Španělsko

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Nová Florenc. Na první části přestavby bude pracovat 15 architektonických studií

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických...

Na první části přestavby pražské Florence bude pracovat 15 architektonických studií, mezi nimi například dánské studio Adept, jež v Moravskoslezském kraji připravuje mrakodrap Ostrava Towers Complex,...

15. prosince 2025  15:44

Areál Koh-i-nooru ve Vršovicích se promění v blok domů, developer získal povolení

Projekt společnosti PSN přestavby areálu Koh-i-noor. (15. prosince 2025)

Přeměnu areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích plánuje společnost PSN zahájit v roce 2026. V rámci projektu promění historickou továrnu v moderní městský blok s převážně rezidenční funkcí. Finální...

15. prosince 2025  15:42

Podpora v nezaměstnanosti 2026: proč ještě nikdo neví, kolik to bude

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Podpora v nezaměstnanosti od 1. ledna 2026 mění pravidla. Většina lidí bez práce si polepší. Úřad práce už zveřejnil podrobné informace, jak to bude, ale ta nejočekávanější chybí. Jaká bude maximální...

15. prosince 2025  15:39

Skupina Genesis Capital může převzít většinu Slevomatu, rozhodl antimonopolní úřad

Slevomat - ilustrační snímek.

Skupina Genesis Capital může převzít většinu ve slevovém portálu Slevomat, jeho slovenské verzi, cestovní kanceláři Zanzo a internetovém vyhledávači dovolené Skrz.cz. Fúzi povolil Úřad pro ochranu...

15. prosince 2025  15:13

Korejci postaví v USA hutní závod za miliardy dolarů

Těžká technika v dole na měď Antamina (15. června 2010)

Korejská společnost Korea Zinc plánuje vybudovat v USA hutní závod na produkci důležitých kovů a minerálů. Projekt má stát 7,4 miliardy USD (asi 153 miliard korun) a jeho výstavba se má uskutečnit v...

15. prosince 2025  14:53

Konec čekání na účet. Aplikace šetří čas obsluze i zákazníkům

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Zaplatit účet v restauraci či kavárně bez obsluhy pouze prostřednictvím telefonu. To už je standart v celé řadě podniků v Česku. Stačí, aby měla provozovna na stole QR kód a zákazník si stáhl...

15. prosince 2025  14:40

Rakušané zprovoznili celoevropsky důležitou Koralmskou dráhu. Mluví o obrovském dopadu

Průjezd Koralmským tunelem

V Rakousku se po letech čekání zprovoznila nová Koralmská dráha, která spojila Korutany a Štýrsko. Jde o jeden z největších infrastrukturních projektů celé Evropské unie posledních několika let....

15. prosince 2025  14:14

Čína už Němce netáhne. Ze žebříčku TOP 5 vývozních destinací vypadla po 15 letech

ilustrační snímek

Čína v letošním roce vypadne z první pětky nejvýznamnějších vývozních destinací Německa. Stane se tak poprvé od roku 2010. V důsledku poklesu vývozu o deset procent na 81 miliard eur (téměř dva...

15. prosince 2025  13:44

Síť restaurací Coloseum na burze končí. Neukázala finanční výsledky

Síť pizzerií Coloseum

Gastronomická skupina Coloseum Holding končí na pražské burze. Ta ji vyloučila ze svého trhu Start, kam Coloseum vstoupilo v roce 2022. Síť restaurací totiž neplnila své povinnosti vůči burze.

15. prosince 2025  13:05

Rusové žalují kvůli zmrazeným aktivům společnost Euroclear o biliony rublů

ilustrační snímek

Rusové chtějí astronomické odškodnění. Ruská centrální banka podala žalobu na belgickou společnost Euroclear, od které požaduje náhradu škody ve výši 18,2 bilionu rublů (4,75 bilionu korun), což je...

15. prosince 2025  10:40,  aktualizováno  12:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

I přes možné dotování od obchodníků ceny vajec příští rok porostou, tvrdí odborníci

Na farmě v Ratíškovicích produkují vejce od slepic chovaných v nových...

Zákazníci by si neměli zvykat na současné ceny vajec, kvůli ptačí chřipce a zákazu klecových chovů nejspíš dojde k jejich zdražení, uvedla na pondělní tiskové konferenci předsedkyně Českomoravské...

15. prosince 2025  12:16

Milionový diamantový šperk ze soutěže iDNES.cz míří k výherci

Šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser a majitel společnosti Arete Diamond Vladimír...

Unikátní diamantová trofej ze soutěže iDNES.cz v hodnotě milionu korun už zamířila ke svému výherci. Šperk vyrobený z více než tisícovky přírodních diamantů slavnostně předal majitel partnerské firmy...

15. prosince 2025  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.