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Finové versus Google. Kácení lesa kvůli stavbě datového centra vyšetřuje policie

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  13:25
Letecký snímek zachycuje místo, kde má vzniknout stavba datového centra...

Letecký snímek zachycuje místo, kde má vzniknout stavba datového centra společnosti Google ve finském Muhosu. (7. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Google vykácel ve finském Muhosu 330 hektarů lesa, aniž by provedl posouzení...
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Finská policie vyšetřuje, že společnost Tuike Finland Oy, dceřiná firma Googlu, při přípravě výstavby datového centra v obci Muhos porušila zákony na ochranu životního prostředí. Ve dvou lokalitách, kde Google plánuje datová centra, nechala firma podle odhadů ekologických aktivistů vykácet až 400 tisíc stromů.

Finské úřady na začátku října nařídily Googlu pozastavit přípravné práce na dvou plánovaných datových centrech – v obci Muhos a v lokalitě Otanmäki nedaleko města Kajaani. Podle úřadů nechala dceřiná společnost Googlu v Muhosu vykácet a odvodnit 330 hektarů lesa, napsal britský deník The Guardian.

„Podle předběžných informací se při odvodňování a hospodaření s vodou na staveništi datového centra společnosti Tuike Finland Oy objevily nejasnosti a nedostatky,“ uvedla finská policie v prohlášení. „Trestní vyšetřování se mimo jiné zaměří na okolnosti související s těmito problémy,“ dodala policie.

Nad finskými plány Googlu se smráká. Firma musí stopnout práci na datových centrech

Finsko je pro technologické společnosti atraktivním místem pro výstavbu datových center. Úřady v zemi v současnosti posuzují projekty 145 nových datových center v různých fázích přípravy. Google plánuje do infrastruktury pro umělou inteligenci ve Finsku investovat 13 miliard eur.

Přínosy datových center budí pochybnosti

Podle odhadů ekologických aktivistů bylo v Muhosu se pokácelo přibližně 250 000 stromů a v Otanmäki dalších 150 000. Ředitel finské pobočky Googlu Antti Järvinen se za kácení lesů omluvil. Dodal, že firma postupovala podle podle toho, jak v dané době rozuměla platným právním předpisům.

Výstavba datových center přitom měla podporu finské vlády. Premiér Petteri Orpo v září uvedl, že přilákání zahraničních investic patří mezi hlavní priority vlády a že projekty Googlu přinesou zemi dlouhodobé výhody.

Google posílí ve Finsku infrastrukturu pro AI, investuje přes 13 miliard eur

Podezření z porušování zákonů na ochranu životního prostředí však ve Finsku vyvolalo debatu o skutečných přínosech datových center pro místní obyvatele, jejich důsledcích na přírodu i ceny energií. Téma by mohlo ovlivnit také parlamentní volby plánované na příští duben.

Petici požadující přísnější regulaci datových center a náhradu za škody na životním prostředí podepsalo více než 93 tisíc lidí. Odborníci zároveň upozorňují, že datová centra vytvářejí jen omezený počet pracovních míst a jejich přínos pro finskou ekonomiku je minimální.

„Pro Finsko z toho ve skutečnosti neplynou žádné výhody,“ uvedl profesor informatiky na Helsinské univerzitě Jussi Kangasharju. „Jde o mezinárodní společnosti, které poskytují služby zákazníkům po celém světě. Datová centra v konečném důsledku přinášejí jen velmi malý užitek komukoli jinému než jejich provozovatelům,“ dodal.

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Témata: Google, policie, les, Finsko, Muhos

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