Finské úřady na začátku října nařídily Googlu pozastavit přípravné práce na dvou plánovaných datových centrech – v obci Muhos a v lokalitě Otanmäki nedaleko města Kajaani. Podle úřadů nechala dceřiná společnost Googlu v Muhosu vykácet a odvodnit 330 hektarů lesa, napsal britský deník The Guardian.
„Podle předběžných informací se při odvodňování a hospodaření s vodou na staveništi datového centra společnosti Tuike Finland Oy objevily nejasnosti a nedostatky,“ uvedla finská policie v prohlášení. „Trestní vyšetřování se mimo jiné zaměří na okolnosti související s těmito problémy,“ dodala policie.
|
Nad finskými plány Googlu se smráká. Firma musí stopnout práci na datových centrech
Finsko je pro technologické společnosti atraktivním místem pro výstavbu datových center. Úřady v zemi v současnosti posuzují projekty 145 nových datových center v různých fázích přípravy. Google plánuje do infrastruktury pro umělou inteligenci ve Finsku investovat 13 miliard eur.
Přínosy datových center budí pochybnosti
Podle odhadů ekologických aktivistů bylo v Muhosu se pokácelo přibližně 250 000 stromů a v Otanmäki dalších 150 000. Ředitel finské pobočky Googlu Antti Järvinen se za kácení lesů omluvil. Dodal, že firma postupovala podle podle toho, jak v dané době rozuměla platným právním předpisům.
Výstavba datových center přitom měla podporu finské vlády. Premiér Petteri Orpo v září uvedl, že přilákání zahraničních investic patří mezi hlavní priority vlády a že projekty Googlu přinesou zemi dlouhodobé výhody.
|
Google posílí ve Finsku infrastrukturu pro AI, investuje přes 13 miliard eur
Podezření z porušování zákonů na ochranu životního prostředí však ve Finsku vyvolalo debatu o skutečných přínosech datových center pro místní obyvatele, jejich důsledcích na přírodu i ceny energií. Téma by mohlo ovlivnit také parlamentní volby plánované na příští duben.
Petici požadující přísnější regulaci datových center a náhradu za škody na životním prostředí podepsalo více než 93 tisíc lidí. Odborníci zároveň upozorňují, že datová centra vytvářejí jen omezený počet pracovních míst a jejich přínos pro finskou ekonomiku je minimální.
„Pro Finsko z toho ve skutečnosti neplynou žádné výhody,“ uvedl profesor informatiky na Helsinské univerzitě Jussi Kangasharju. „Jde o mezinárodní společnosti, které poskytují služby zákazníkům po celém světě. Datová centra v konečném důsledku přinášejí jen velmi malý užitek komukoli jinému než jejich provozovatelům,“ dodal.