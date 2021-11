Kolik bere kolega? Finsko chystá zákon, který to zaměstnancům umožní zjistit

Návrh nového zákona okamžitě vyvolal vlnu kritiky jak ze strany odborů, které požadují dokonce ještě větší transparentnost, tak i ze strany zaměstnavatelských organizací, které naopak tvrdí, že něco takového vyvolá na pracovištích konflikty.

Finská vládní koalice v čele s Marinovou však na prosazení zákona trvá a argumentuje především tamními rozdíly v odměňování mužů a žen. „Ústředním bodem našeho vládního programu je napravení platové nerovnosti,“ řekl ministr pro severskou kooperaci a rovnost Thomas Blomqvist. Dodat také, že se kabinet postará, aby návrh prošel parlamentem ještě do voleb v roce 2023.

Ještě v roce 2020 vydělávaly podle statistik ženy ve Finsku o 17,2 procent méně než muži. Tento výsledek zemi posouvá až na 37. pozici v žebříčku států s nejmenšími rozdíly v platové nerovnosti, daleko za ostatní skandinávské země. Z těch mu vévodí Norsko na sedmém místě, Dánsko na devátém a Švédsko na dvanáctém. Tak špatné výsledky má Finsko i přesto, že konkrétně této politické agendě se věnuje již desítky let.

Vadilo by vám, kdyby kolegové z práce znali výši vašeho platu? Ano 102 Ne 55

Zpráva finského ombudsmana Jukky Maarianvaary z roku 2018 zdůvodňuje příčiny této situace podobně, jako uvádějí i ostatní evropské země. Stojí za nimi především segregace pracovního trhu s ryze mužskými a ženskými pozicemi, otcové, kteří odcházejí na rodičovskou dovolenou méně často než matky. Dále pak ženy, které v práci nepovyšují tak často jako jejich mužští kolegové.

Řekni mi, kolik bereš

Výši svého platu už od roku 2019 pravidelně zveřejňuje i finská novinářka, investorka a blogerka Marja Mahkaová. Dělá to proto, aby podnítila veřejnou diskusi o tomto tématu. „Setkala jsem se již se situacemi, kdy muž dostával za stejnou práci zaplaceno víc než žena,“ říká Mahkaová, která si podle vlastního přiznání za rok 2020 vydělala po zdanění 48 522 eur.

Finské daňové úřady každý rok 1. listopadu, kdy je v zemi takzvaný Den daní, zveřejňují výše zdanitelných příjmů všech Finů a místní bulvární média se okamžitě pouštějí do analýz příjmů a především daní bohatých a slavných. Přestože jsou tyto informace v zemi již několik let transparentní, nepodávají úplný obraz o výši výdělků. Finanční úřady upozorňují, že skutečný příjem je na 75 – 80 procentech této částky.

Zatímco někteří lidé tento finský zvyk považují za narušení soukromí jednotlivců, finská vláda věří tomu, že právě taková strategie je nutná pro fungování země jako celku.



Co se týče nadcházejícího vládního návrhu, největší finská zaměstnavatelská organizace Konfederace finského průmyslu (EK) opustila pracovní skupinu parlamentu pro transparentnost platů již loni v listopadu. Učinila tak právě na protest proti tomu, jak rychle se změny zákona navrhovaly.

„EK by ráda provedla další průzkum mzdových rozdílů, ale poskytování informací o platech by mělo být dobrovolné,“ řekla vedoucí právní poradkyně skupiny Katja Leppanenová. Dodala, že povinné zveřejňování podrobných informací o platech by vedlo pouze ke zhoršení pracovní atmosféry.

„Za poslední tři funkční období vlády proběhl v této oblasti dostatečný výzkum, nyní nastal čas jednat,“ myslí si naopak ombudsman Jukka Maarianvaara.

Musíme změnit postoj

„Vyrovnání rozdílu mezi platy mužů a žen vyžaduje především změnu postojů. Nejdříve je nutné změnit zákon, pak se změní kultura,“ doufá ředitelka konfederace finských odborů Katarina Murtová.



„Návrh příslušného zákona, který je součástí společného politického programu pětikoalice v takové podobě, aby spojil různé názory pracovní skupiny, bylo obtížné sestavit, i jeho zveřejnění se zpozdilo,“ řekl ministr pro severskou kooperaci a rovnost Blomqvist. Podle něj bude finská vláda v jeho prosazování i nadále pokračovat.

„Jsme připraveni dodržovat vše, na čem jsme se ve vládním programu dohodli,“ uzavřel ministr.