Sedmatřicetiletý Vaino Jalkanen vstal s rozbřeskem, aby se mohl stát svědkem „historického“ obnovení přeshraničního vlakového spojení se Švédskem, které bylo zrušeno v roce 1988.
„Teď bude možné cestovat například z Paříže do Rovaniemi,“ řekl muž s odkazem na město v hloubi Finska, zatímco hledal své sedadlo v soupravě. Vlak vyrazí z Oulu na severozápadním finském pobřeží do města Haparanda ve Švédsku dvakrát denně.
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Tam pak cestující mohou přestoupit a vydat se na západ k Norskému moři či do Stockholmu, odkud se mohou vlakovými spoji dostat až do Portugalska.
Přestup v Haparandě je nezbytný, jelikož Finsko stejně jako sousední Rusko používá širší koleje, než je evropský standard. Jedná se o pozůstatek z 19. století, kdy byla tato severská země autonomním velkoknížectvím Ruské říše.
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Dav lidí mávající finskými a švédskými vlaječkami uvítal příjezd prvního vlaku na nádraží v Haparandě poté, co přejel most přes řeku Torne z finského města Tornio.
„Je to o bezpečnosti, je to o budoucnosti, je to o ekonomice,“ řekla finská ministryně dopravy Lulu Ranneová. Dodala, že spolupráce mezi Helsinkami a Stockholmem se neustále prohlubuje.
Ředitelka finské státní železniční společnosti VR Elisa Markulaová vyjádřila naději, že vlakové spojení přiláká cestující, jelikož „cestování po zemi je v současnosti velmi populární“. „Cestování vlakem v Evropě zažívá renesanci. Také ve Finsku naše čísla cestujících rostou,“ dodala.