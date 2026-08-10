Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Z Finska až na jih Evropy. Země obnovila po třech dekádách vlaky do Švédska

Autor: ,
  19:47
Finská premiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem Ulfem...

Finská premiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem Ulfem Kristerssonem probírali vstup obou zemí do NATO. (2.unora 2023) | foto: ČTK

Finská premiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem Ulfem...
Finská expremiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem...
Švédský premiér Ulf Kristersson (29. června 2026)
Finská premiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem Ulfem...
9 fotografií
Finsko v neděli po více než 30 letech obnovilo vlakové spojení se Švédskem. Železniční trasa tak propojila Finsko až s jihem Evropy. Na vlakovém nádraží v finském městě Oulu ráno panovala vzrušená atmosféra, když cestující nastupovali do vlaku, který následně zamířil do sousední skandinávské země.

Sedmatřicetiletý Vaino Jalkanen vstal s rozbřeskem, aby se mohl stát svědkem „historického“ obnovení přeshraničního vlakového spojení se Švédskem, které bylo zrušeno v roce 1988.

„Teď bude možné cestovat například z Paříže do Rovaniemi,“ řekl muž s odkazem na město v hloubi Finska, zatímco hledal své sedadlo v soupravě. Vlak vyrazí z Oulu na severozápadním finském pobřeží do města Haparanda ve Švédsku dvakrát denně.

Severský premiant strádá. Proč má Finsko nejvyšší nezaměstnanost v celé EU

Tam pak cestující mohou přestoupit a vydat se na západ k Norskému moři či do Stockholmu, odkud se mohou vlakovými spoji dostat až do Portugalska.

Přestup v Haparandě je nezbytný, jelikož Finsko stejně jako sousední Rusko používá širší koleje, než je evropský standard. Jedná se o pozůstatek z 19. století, kdy byla tato severská země autonomním velkoknížectvím Ruské říše.

Za mříží s plyšáky a videohrami? Švédsko chystá vězení pro třináctileté gangstery

Dav lidí mávající finskými a švédskými vlaječkami uvítal příjezd prvního vlaku na nádraží v Haparandě poté, co přejel most přes řeku Torne z finského města Tornio.

„Je to o bezpečnosti, je to o budoucnosti, je to o ekonomice,“ řekla finská ministryně dopravy Lulu Ranneová. Dodala, že spolupráce mezi Helsinkami a Stockholmem se neustále prohlubuje.

Ředitelka finské státní železniční společnosti VR Elisa Markulaová vyjádřila naději, že vlakové spojení přiláká cestující, jelikož „cestování po zemi je v současnosti velmi populární“. „Cestování vlakem v Evropě zažívá renesanci. Také ve Finsku naše čísla cestujících rostou,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Mladým jsou lidé ochotni vysloveně škodit, až mě experiment zaskočil, říká ekonomka

Premium
Julie Chytilová

Vypadá to na šikanu mladých dospělých. Právě jim jsou ostatní lidé nejméně ochotni pomáhat, a naopak dokonce připraveni škodit. I pro behaviorální ekonomku Julii Chytilovou, která zkoumá, podle čeho...

Spadlo to, řekl kolega. Šéf Alpine Pro popisuje, jak firma přišla o půl miliardy

Václav Hrbek firmu Alpine Pro spoluzakládal v 90. letech a dnes působí jako...

Požár výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně připravil Alpine Pro o centrální sklad, zásoby i o část nové podzimní a zimní kolekce. Majitel Václav Hrbek v podcastu Industrial popisuje...

Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Premium
Pizza za 22 eur na ostrově Hvar

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní...

Obří úložiště rtuti je hotové. Metrostav sahá v Norsku po dalších zakázkách

Výstavba úložiště odpadů při výrobě zinku v Oddě v Norsku

Metrostav v Norsku dokončuje obří podzemní úložiště pro nebezpečné odpady vzniklé z výroby zinku. Nedaleko města Odda ležícího pět hodin jízdy autem od metropole Osla dokončil hrubé těžební práce na...

Sedm německých zemí pozastavuje kvůli suchu zákaz kamionů v neděli a o svátcích

ilustrační snímek

Zákaz jízdy kamionů o nedělích a svátcích pozastavuje sedm z šestnácti spolkových německých zemích. Čtyři tak už učinily minulý týden, další tři se připojily v pondělí. K opatření, které potrvá...

10. srpna 2026  21:16

Rázem utrácíte víc, než vyděláváte. Seattle sužuje jedna z nejvyšších inflací v USA

Ceny benzinu a nafty ve městě Edmonds, které leží asi 24 kilometrů severně od...

Rostoucí ceny energií, pohonných hmot i potravin mění každodenní život milionů Američanů. Zvlášť citelně zdražování dopadá na obyvatele Seattlu a jeho okolí, kde i lidé se solidními příjmy omezují...

10. srpna 2026

Z Finska až na jih Evropy. Země obnovila po třech dekádách vlaky do Švédska

Finská premiérka Sanna Marinová na návštěvě Švédska. S švédským premiérem Ulfem...

Finsko v neděli po více než 30 letech obnovilo vlakové spojení se Švédskem. Železniční trasa tak propojila Finsko až s jihem Evropy. Na vlakovém nádraží v finském městě Oulu ráno panovala vzrušená...

10. srpna 2026  19:47

Live Nation a PPF založí podnik k provozování O2 areny, universa a Fora Karlín

Oktagon 15, rok 2019. Poprvé vyprodaná O2 aréna O2_arena_poprvé_vyprodanájpg

Jedna z největších světových pořadatelů kulturních akcí Live Nation získá majoritní podíl 51 procent v novém provozovateli multifunkčních hal O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Nový společný...

10. srpna 2026  18:32

Nízká hladina Dunaje: Rumunsko prodlužuje provoz svého reaktoru o devět dní

Bagr nakládá kameny na člun poté, co rumunské námořnictvo provedlo řízené...

Rumunsko může udržet druhý jaderný reaktor ve své elektrárně v Cernavoda v provozu ještě nejméně devět dní. Kontrolovaný odstřel skalního masivu na Dunaji a potopení čtyř člunů naplněných kamením...

10. srpna 2026

Češi by chtěli nakupovat zodpovědněji, rozhoduje ale cena, zjistil průzkum

ilustrační snímek

V oblečení z internetových obchodů a aplikací s levnou módou je výskyt toxických látek mírně nebo výrazně nad povolenou mírou, myslí si téměř polovina dotazovaných. Na platformách, jako jsou Shein či...

10. srpna 2026  16:14

Pepco má nový web. Na aplikaci a věrnostní program musejí Češi počkat

Obchod Pepco (25. října 2024)

Řetězec Pepco spustil nový web, mobilní aplikaci a věrnostní program. Nové digitální služby nejprve uvedl v Polsku, později je chce rozšířit na další evropské trhy včetně Česka.

10. srpna 2026  15:30

Američané sázejí místo lithia na sůl. Nové baterie mají zmírnit vliv Číny

Premium
Výroba sodíkových baterií ve společnosti Namey New Energy Technology v Číně (9....

Americké firmy začínají uvádět do provozu baterie, které místo lithia využívají sodík. Technologie, na níž vědci pracují už desítky let, by mohla výrazně zlevnit velká úložiště elektřiny a zároveň...

10. srpna 2026  13:18

Nákupní centrum POP Airport nabídne delší provozní dobu, slevy i program pro rodiny

POP Night Shopping nabídne slevy a program pro rodiny. (7 srpna 2026)

Outletové centrum POP Airport uspořádá v pátek 14. srpna Night Shopping s prodlouženou otevírací dobou do 22 hodin. Vybrané obchody nabídnou slevy až 80 procent. Součástí akce bude také program pro...

10. srpna 2026  11:52

Eurozóna se po úspěšném druhém čtvrtletí chystá na silnější růst, tvrdí analýzy

Německý kancléř Friedrich Merz se v Berlíně účastní jmenování a odvolání členů...

Hospodářský růst v eurozóně by se měl zrychlit poté, co prokázal překvapivou odolnost vůči válce v Íránu, zjistil průzkum agentury Bloomberg provedený mezi analytiky. Pro rok 2026 se pro tento...

10. srpna 2026  11:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bioroboti z Brna pomáhají vyrábět pivo. Pohánějí je pivovarské kvasinky

Vědci z CEITEC VUT z týmu Martina Pumery (na snímku) vyvinuli mikroskopické...

Co by tak český vědec mohl zkoušet vylepšit, než pivo? Tým z brněnského CEITEC VUT vyvinul mikroskopické bioroboty, kteří se díky pivovarským kvasinkám sami pohybují kvasícím pivem a pomáhají tak...

10. srpna 2026  11:09

Komentářům o pojistném podvodu se můžu jen smát, říká Staněk z Vasky

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Staněk, majitel a zakladatel společnosti...

Před měsícem přišla společnost Vasky při požáru ve zlínském Baťově areálu o jediný centrální sklad a zboží v hodnotě 140 milionů korun. Přesto majitel a zakladatel firmy Václav Staněk tvrdí, že krizi...

10. srpna 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×