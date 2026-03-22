Každý tu má svou jasnou roli. Finsko do své obrany zapojuje i supermarkety

  15:00
Finsko se dlouhodobě netají svým modelem totální obrany. Ten je postavený na propojení armády, státních institucí i soukromých firem. Mimo jiné kvůli tomu, že země sdílí více než 1 300 kilometrů dlouhou hranici s Ruskem.
ilustrační snímek | foto: AP

Finsku se v posledních letech podařilo vybudovat detailní krizové scénáře pro případ války, rozsáhlých kyberútoků, narušení finančního systému i výpadků v zásobování potravinami. Tyto plány sice existovaly už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, v poslední době je však země ještě výrazně posílila, píše BBC.

Do krizových scénářů jsou zapojeny i supermarkety včetně velkých řetězců jako Kesko nebo S Group. V případě mimořádné situace mají tyto společnosti zajistit plynulé zásobování obyvatelstva potravinami. Firmám tuto povinnost ukládá přímo finská legislativa, která nařizuje držení strategických zásob základních potravin, jako je například mouka, cukr či olej.

Krizové zásoby ve speciálních skladech

Rezervní zásoby musí obchodní řetězce uchovávat na speciálně zabezpečených místech, včetně podzemních bunkrů vybavených záložními zdroji energie. „Finská bezpečnost stojí na dlouhodobé a důsledné připravenosti. Firmy svou roli v systému chápou a vědí, proč je to potřeba,“ říká Janne Ahtoniemi z vedení obchodního řetězce S Group.

Podobně to vnímají i zástupci konkurenčního obchodního řetězce Kesko. „Chceme přispět k tomu, aby finská společnost mohla bezproblémově fungovat. I proto jsme zapojeni do nejrůznějších cvičení a krizových plánů,“ uvedl pro BBC Jyrko Tomminen, výkonný ředitel společnosti Kesko.

Supermarkety coby součásti obranného systému ukazují, jak zásadní roli hraje pro Finsko připravenost na případnou hrozbu. Do systému je zapojena celá společnost a každý dospělý má svou jasně danou úlohu. „Každý tu má svou jasnou roli,“ tvrdí expert na bezpečnost Tom Woolmore.

Výjimkou pak nejsou třeba ani akademici. Vojenské povinnosti zde mají třeba i profesoři filozofie, a to včetně Franka Martela, který vyučuje na Aaltově univerzitě v Helsinkách. Ve stejnou chvíli je totiž rezervistou ve finském námořnictvu, které ho v případě potřeby a nouze může zapojit do akce. „Až bude potřeba, řeknou mi,“ prohlásil profesor v rozhovoru pro BBC.

Finsko se může opřít i o nízkou korupci

Zásadním důvodem, proč celý systém ve Finsku funguje, je podle BBC vysoká míra důvěry ve stát a instituce. Dlouhodobé průzkumy ukazují, že Finové věří úřadům, vládě i firmám, což výrazně usnadňuje koordinaci i samotnou realizaci krizových opatření.

Podle odborníků k tomu přispívá také relativně rovnostářský charakter společnosti, který je pro severské země včetně Finska dlouhodobě typický. „Čím je společnost rovnoprávnější, tím si lidé vzájemně více důvěřují,“ doplňuje vysokoškolský pedagog Frank Martela. Dodává, že důvěře pomáhá i dlouhodobě nízká míra korupce v zemi.

Finsko si zároveň pečlivě hlídá, aby konkrétní podoba krizových plánů zůstala v utajení. Úřady i soukromé firmy jsou v tomto směru velmi zdrženlivé a detailní informace nezveřejňují. Právě utajení má zajistit, že systém zůstane funkční i v případě skutečné krize, uzavírá BBC.

