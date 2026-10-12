Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Finsko tíží dluhy. Nejšťastnější zemi na světě tak čekají škrty

Autor:
  18:15

Fotogalerie4

Finský premiér Petteri Orpo na snímku z 27. srpna 2026. | foto: ČTK

Finsko už devět let vede žebříček nejšťastnějších zemí světa. Nyní ho však čeká nepříjemné období. Veřejný dluh rychle roste a vláda musí hledat další miliardové úspory. Škrty se mohou dotknout zdravotnictví, sociálních dávek i penzijního systému. O jejich rozsahu se přitom politici přou jen několik měsíců před parlamentními volbami.

Finské veřejné finance jsou v nejhorším stavu za několik desetiletí. Zadlužení země dosáhlo ve druhém čtvrtletí letošního roku 90,3 procenta HDP. Ještě před pandemií se pohybovalo kolem 65 procent. Situace se navíc dál zhoršuje. Vláda počítá na příští rok se schodkem rozpočtu ve výši 12,3 miliardy eur (295,2 miliardy korun), píše Deutsche Welle.

Současné potíže nevznikly během jedné zimy. Finsko hospodaří v minusu od světové finanční krize v roce 2008. Příjmy rozpočtu brzdí nevýrazný růst ekonomiky. Počet seniorů navíc zvyšuje náklady na zdravotní péči. K tomu přišla pandemie a prudké zdražení energií.

Daně ve státech EU tvoří skoro polovinu ceny benzinu. Nejvíc vybírá Nizozemsko

Příčinou i stále trvající válka na Ukrajině

Velkou roli sehrála také válka na Ukrajině. Finsko, které sdílí s Ruskem dlouhou hranici, se odřízlo od části dřívějších energetických dodávek a v roce 2023 vstoupilo do NATO. Výdaje na obranu v posledních letech citelně vzrostly. Země mimo jiné objednala 64 amerických stíhaček F-35 za přibližně 8,4 miliardy eur (201,6 miliardy korun) a hodlá posílit vojenský rozpočet na 3,2 procenta HDP.

Na Helsinky zároveň tlačí Evropská unie. Ta v lednu zahájila s Finskem řízení kvůli nadměrnému schodku a požaduje, aby jej země do konce roku 2028 snížila pod tři procenta HDP. Vláda tak musí rozhodnout, kde ušetřit.

Ultimátum a hrozba odvetou. Obchodní jednání EU s Čínou se vyostřují

Premiér Petteri Orpo prosazuje další škrty bez zvyšování daňové zátěže. Úspory chce hledat především v sociálním systému a zdravotnictví. Opoziční sociální demokraté naopak počítají s kombinací nižších výdajů a vyšších daní.

„Schodek je tak vysoký, že bude nutné přistoupit ke zvýšení daní i omezení výdajů,“ uvedl pro Deutsche Welle Jarkko Kivistö z finské centrální banky. Podle odhadů bude příští vláda muset přijmout další úsporná opatření v rozsahu osmi až jedenácti miliard eur (192 až 264 miliard korun).

Evropa musí šetřit, varuje Brusel. Situace na trzích začíná být znepokojivá

Navzdory rostoucímu zadlužení si Finsko stále půjčuje za poměrně výhodných podmínek. Výnos desetiletých státních dluhopisů byl 6. října pouze o 0,38 procentního bodu vyšší než v Německu. Ve Francii činil rozdíl 1,28 bodu a v Itálii 1,07 bodu.

Nejvyšší nezaměstnanost v EU

Další škrty přitom mohou zhoršit už tak složitou hospodářskou situaci. Finsko se potýká s nejvyšší nezaměstnaností v Evropské unii. V srpnu dosáhla 10,3 procenta, mezi mladými lidmi dokonce přesáhla 23 procent.

Ekonomové navíc upozorňují, že případné propouštění ve veřejném sektoru může přimět domácnosti k většímu šetření. Nižší spotřeba by následně oslabila podniky a zpomalila očekávané oživení ekonomiky.

Další komplikace mohou přinést vysoké ceny energií. Finská centrální banka upozorňuje, že pokud ropa a plyn zůstanou drahé, hospodářský růst v příštím roce zpomalí a inflace se zvýší.

Rozšíření EU o Albánii a Černou Horu má potenciál. Lákat může firmy i turisty

Příznivější zprávy přicházejí alespoň z průmyslu. Finské loděnice a podniky zpracovávající kovy získávají nové zakázky, které by mohly pomoci nastartovat hospodářský růst.

„Je možné, že nás z recese vytáhne vývoz,“ uzavřel pro Deutsche Welle ekonom Lauri Holappa, s tím, že rozhodující podle něj bude, zda zahraniční poptávka zůstane dostatečně silná.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně

V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh. Při zahájení mluvil premiér...

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...

Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem

Roboti skončili v roztaveném kovu. Figure zničila starou generaci humanoidů v...

Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Trump: Ceny benzinu nežene nahoru válka s Íránem, ale ukrajinské údery na rafinerie

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)

Americký prezident Donald Trump připsal zdražování benzinu ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. V příspěvku na sociální síti Truth Social zároveň v pondělí napsal, že za růst cen už není...

Finsko tíží dluhy. Nejšťastnější zemi na světě tak čekají škrty

Finský premiér Petteri Orpo na snímku z 27. srpna 2026.

Finsko už devět let vede žebříček nejšťastnějších zemí světa. Nyní ho však čeká nepříjemné období. Veřejný dluh rychle roste a vláda musí hledat další miliardové úspory. Škrty se mohou dotknout...

12. října 2026  18:15

Volili Trumpa, teď ho kritizují. Američtí farmáři čelí rostoucím problémům

ilustrační snímek

Američtí farmáři se potýkají s rostoucími náklady, které přičítají důsledkům politiky prezidenta Donalda Trumpa. Někteří obyvatelé konzervativních států, kteří tvořili jeho tradiční voličskou...

12. října 2026  17:25

Z prodejny nouzový úkryt. Dánské obchodní domy IKEA pomohou při krizových situacích

Obchodní dům IKEA v dánské Kodani může posloužit jak úkryt. (12. října 2026)

IKEA v Dánsku plánuje v případě krizí poskytnout své prodejny včetně postelí, restaurací a generátorů jako nouzové úkryty nebo nemocnice. Tento krok podporuje strategie EU pro připravenost na krize i...

12. října 2026  16:30

ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...

12. října 2026  15:30

Lídři v oblasti AI čekají katastrofickou událost. Ta pak může rozpoutat vzpouru lidí

Dario Amodei, šéf společnosti Anthropic, promlouvá na konferenci OSN věnované...

Ředitelé společností Anthropic, OpenAI a dalších firem zabývajících se umělou inteligencí v soukromí zvažují možné scénáře veřejné a politické vzpoury, k níž by mohlo dojít po katastrofické události...

12. října 2026  14:47

Svaz průmyslu kritizuje rafinérskou daň, pro Babiše je to priorita

Rafinérie v Kralupech nad Vltavou

Svaz průmyslu a dopravy v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi kritizoval plánované zavedení speciální daně na rafinerie. Vyzval vládu, aby od záměru ustoupila, nebo alespoň zmírnila...

12. října 2026  14:14

Hory zkaženého masa. Kyberútok poškodil chlazení ve francouzských supermarketech

Supermarket Intermarche ve francouzském Agde 9. října 2026

V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval francouzský deník Ouest-France. Podle Dominiqua Schelchera,...

12. října 2026  13:27

Británii opouštějí miliardáři. Nelíbí se jim daně ani nálada ve společnosti

I když nesporně je docela atypickým a výrazným kancelářským mrakodrapem, kde...

Londýn dlouhá léta přitahoval nejbohatší lidi světa. V poslední době však přibývá miliardářů, kteří britskou metropoli opouštějí. Některým vadí vyšší daně, jiným přístup vlády k bohatým podnikatelům....

12. října 2026  12:40

Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané za výzkum hospodářské stability

Držitelé Nobelovy ceny za ekonomii 2026: Američané Robert E. Hall a Michael...

Švédská Královská akademie věd oznámila nové nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Obdrželi ji Američané Robert E. Hall a Michael Woodford za výzkum, který zásadně proměnil způsob, jakým ekonomové...

12. října 2026  10:43,  aktualizováno  11:56

Čekáte na levnější energie? Nemusíte se dočkat. Radši fixujte, míní odborníci

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma cen energií jsou zleva Jiří Gavor,...

Čekání na levnější energie se nemusí vyplatit. Karel Kincl z innogy, Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energie a Michal Kocůrek z EGU v iDNES Lounge doporučili včas řešit novou smlouvu a...

12. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

vydáno 12. října 2026

České domácnosti odkládají větší část příjmů stranou. Brzdí tím ekonomický růst

Premium
Ilustrační snímek

Tuzemské domácnosti šetří dvakrát více než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmů, ekonomickému růstu tím ale škodí. Většinu úspor navíc drží bohatá menšina, zatímco mnoho...

12. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×