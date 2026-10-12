Finské veřejné finance jsou v nejhorším stavu za několik desetiletí. Zadlužení země dosáhlo ve druhém čtvrtletí letošního roku 90,3 procenta HDP. Ještě před pandemií se pohybovalo kolem 65 procent. Situace se navíc dál zhoršuje. Vláda počítá na příští rok se schodkem rozpočtu ve výši 12,3 miliardy eur (295,2 miliardy korun), píše Deutsche Welle.
Současné potíže nevznikly během jedné zimy. Finsko hospodaří v minusu od světové finanční krize v roce 2008. Příjmy rozpočtu brzdí nevýrazný růst ekonomiky. Počet seniorů navíc zvyšuje náklady na zdravotní péči. K tomu přišla pandemie a prudké zdražení energií.
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Příčinou i stále trvající válka na Ukrajině
Velkou roli sehrála také válka na Ukrajině. Finsko, které sdílí s Ruskem dlouhou hranici, se odřízlo od části dřívějších energetických dodávek a v roce 2023 vstoupilo do NATO. Výdaje na obranu v posledních letech citelně vzrostly. Země mimo jiné objednala 64 amerických stíhaček F-35 za přibližně 8,4 miliardy eur (201,6 miliardy korun) a hodlá posílit vojenský rozpočet na 3,2 procenta HDP.
Na Helsinky zároveň tlačí Evropská unie. Ta v lednu zahájila s Finskem řízení kvůli nadměrnému schodku a požaduje, aby jej země do konce roku 2028 snížila pod tři procenta HDP. Vláda tak musí rozhodnout, kde ušetřit.
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Premiér Petteri Orpo prosazuje další škrty bez zvyšování daňové zátěže. Úspory chce hledat především v sociálním systému a zdravotnictví. Opoziční sociální demokraté naopak počítají s kombinací nižších výdajů a vyšších daní.
„Schodek je tak vysoký, že bude nutné přistoupit ke zvýšení daní i omezení výdajů,“ uvedl pro Deutsche Welle Jarkko Kivistö z finské centrální banky. Podle odhadů bude příští vláda muset přijmout další úsporná opatření v rozsahu osmi až jedenácti miliard eur (192 až 264 miliard korun).
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Navzdory rostoucímu zadlužení si Finsko stále půjčuje za poměrně výhodných podmínek. Výnos desetiletých státních dluhopisů byl 6. října pouze o 0,38 procentního bodu vyšší než v Německu. Ve Francii činil rozdíl 1,28 bodu a v Itálii 1,07 bodu.
Nejvyšší nezaměstnanost v EU
Další škrty přitom mohou zhoršit už tak složitou hospodářskou situaci. Finsko se potýká s nejvyšší nezaměstnaností v Evropské unii. V srpnu dosáhla 10,3 procenta, mezi mladými lidmi dokonce přesáhla 23 procent.
Ekonomové navíc upozorňují, že případné propouštění ve veřejném sektoru může přimět domácnosti k většímu šetření. Nižší spotřeba by následně oslabila podniky a zpomalila očekávané oživení ekonomiky.
Další komplikace mohou přinést vysoké ceny energií. Finská centrální banka upozorňuje, že pokud ropa a plyn zůstanou drahé, hospodářský růst v příštím roce zpomalí a inflace se zvýší.
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Příznivější zprávy přicházejí alespoň z průmyslu. Finské loděnice a podniky zpracovávající kovy získávají nové zakázky, které by mohly pomoci nastartovat hospodářský růst.
„Je možné, že nás z recese vytáhne vývoz,“ uzavřel pro Deutsche Welle ekonom Lauri Holappa, s tím, že rozhodující podle něj bude, zda zahraniční poptávka zůstane dostatečně silná.