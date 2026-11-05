Tankery s ruskou naftou mířící do USA změnily směr. Kupce si najdou, říká Moskva

Tanker plující pod vlajkou Sierry Leone v pondělí podle listu Financial Times signalizoval, že místo do USA zamířil do Brazílie. Druhý tanker, starý 20 let, nepokračoval přes Atlantský oceán a místo toho zaplul do Středozemního moře. Ve středu se nacházel u pobřeží Alžírska a signalizoval, že čeká na pokyny. Třetí z lodí převážejících ruskou naftu nadále drží kurz směrem k Americe.
Britský list upozornil také na čtvrtý tanker plující pod vlajkou Seychel, který nabral náklad v ruském Primorsku a míří k Atlantskému oceánu. To naznačuje, že by jeho cílem rovněž mohlo být pobřeží Spojených států.
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Trump šokuje sabotováním sankcí. Nakoupí od Putina miliony tun nafty
„Zásilky byly odeslány,“ komentoval dnes podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dotazy novinářů ohledně přesměrovaných tankerů. Uvedl, že šlo o komerční plavidla, a proto nemůže sdílet podrobnosti. Ujistil ale, že veškerá nafta si najde své kupce.
Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 000 tun nafty, v listopadu pak dalších 500 000 tun a „hned poté“ ještě milion tun. První plavidlo s ruskou naftou mířící do USA vyplulo 23. října.