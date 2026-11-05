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Tankery s ruskou naftou mířící do USA změnily směr. Kupce si najdou, říká Moskva

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  13:17

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Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025) | foto: Reuters

Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr. Nákup nafty z Ruska nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil americký prezident Donald Trump ve snaze snížit před volbami v USA ceny paliv. Američtí odběratelé zatím příjem ruské nafty kvůli právním hrozbám odmítají.

Tanker plující pod vlajkou Sierry Leone v pondělí podle listu Financial Times signalizoval, že místo do USA zamířil do Brazílie. Druhý tanker, starý 20 let, nepokračoval přes Atlantský oceán a místo toho zaplul do Středozemního moře. Ve středu se nacházel u pobřeží Alžírska a signalizoval, že čeká na pokyny. Třetí z lodí převážejících ruskou naftu nadále drží kurz směrem k Americe.

Britský list upozornil také na čtvrtý tanker plující pod vlajkou Seychel, který nabral náklad v ruském Primorsku a míří k Atlantskému oceánu. To naznačuje, že by jeho cílem rovněž mohlo být pobřeží Spojených států.

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„Zásilky byly odeslány,“ komentoval dnes podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dotazy novinářů ohledně přesměrovaných tankerů. Uvedl, že šlo o komerční plavidla, a proto nemůže sdílet podrobnosti. Ujistil ale, že veškerá nafta si najde své kupce.

Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 000 tun nafty, v listopadu pak dalších 500 000 tun a „hned poté“ ještě milion tun. První plavidlo s ruskou naftou mířící do USA vyplulo 23. října.

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