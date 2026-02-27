Paramount oficiálně přebírá Warner Bros poté, co Netflix další boj vzdal

Autor: ,
  20:30
Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) v pátek ráno podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč) přebírá mediální skupina Paramount Skydance (PSKY). Vyplývá to ze záznamu globální porady firmy, který má k dispozici agentura Reuters.
Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025) | foto: ČTK

Letecký pohled na studia Warner Bros v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)
Logo společnosti Paramount
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Druhý zájemce o převzetí filmových studií a streamovací divize konglomerátu WBD, společnost Netflix, předtím odmítl zvýšit svou nabídku. Spojením obou firem vznikne jedno z největších filmových studií na světě. Podle agentury AP také promění podobu Hollywoodu a širší mediální scénu.

„Netflix měl zákonné právo dorovnat nabídku PSKY. Jak všichni víte, nakonec se rozhodli tak neučinit. To pak vyústilo v podepsanou dohodu s PSKY k pátečnímu ránu. Takže takhle to celé vypadá,“ uvedl podle Reuters ředitel pro příjmy a strategii společnosti Warner Bros. Bruce Campbell.

Paramount vyhrál bitvu o Warner Bros, Netflix odmítl zaplatit víc

Paramountu dohoda umožní posílit své aktivity v oblasti streamování díky případnému spojení služeb HBO Max a Paramount+. Zvýši tak podíl na streamovacím trhu a bude moct lépe konkurovat jeho lídrovi Netflixu.

Dohoda obou firem završuje válku nabídek poté, co Netflix odmítl vyrovnat poslední návrh Paramountu ve výši 31 dolarů za akcii. Streamovací společnost nabízela pouze 27,75 dolarů za akcii.

Zisk Netflixu překonal odhady, akcie ale kvůli boji o Warner Bros klesly

Zákonodárci z obou stran politického spektra vyjádřili obavy, že jakákoli dohoda o převzetí společnosti Warner Bros by mohla vést k menšímu výběru a vyšším cenám pro spotřebitele. Provozovatelé kin se zase strachují, že sloučení velkých hollywoodských studií může znamenat úbytek pracovních míst a méně filmů uváděných do kin.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Historická premiéra. Na české koleje poprvé vyjede polské Pendolino

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Cestující se na jaře budou moci svézt svézt nejrychlejším polským vlakem. Od 9. března do 17. června nasadí ČD ve spolupráci s polským národním dopravcem PKP Intercity na trase Praha–Bohumín...

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

Paramount oficiálně přebírá Warner Bros poté, co Netflix další boj vzdal

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) v pátek ráno podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč) přebírá mediální skupina Paramount Skydance (PSKY). Vyplývá to ze záznamu...

27. února 2026  20:30

Jak chutná set-jetting. Televizní turismus zamořuje nejkrásnější místa světa

Panství Downton (2019)

Generace Z a mileniálové plánují výlety podle svých oblíbených seriálů. Destinace od Sicílie po Saint-Tropez se snaží zvládnout nápor takzvaného set-jettingu. Podle prognózy společnosti Expedia Group...

27. února 2026

Alstom zkouší ve Velimi nové patrové vlaky. Mohly by jezdit ve středních Čechách

Ve středočeské Velimi testují nový vlak, který bude určen pro německou...

Povinnými zkouškami na okruhu ve Velimi prochází patrová souprava Coradia Max. Vlak se 380 místy k sezení chce výrobce nabídnout dopravcům účastnícím se tendrů na provoz elektrifikovaných tratí ve...

27. února 2026

Škoda Auto má nový závod na výrobu baterií do elektromobilů, stál pět miliard

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Škoda Auto v Mladé Boleslavi otevřela novou továrnu na výrobu bateriových systémů určených pro elektromobily různých značek koncernu Volkswagen. Posiluje tak roli v rámci evropského automobilového...

27. února 2026  17:29

Chemický gigant BASF znovu škrtá. Zisk stagnuje, přijde další propouštění

Areál chemické společnosti BASF

Německý chemický koncern BASF očekává letos stagnaci zisku a připravuje další úsporná opatření. Firma se nadále potýká s útlumem evropského chemického průmyslu a přebytkem výrobních kapacit na trhu.

27. února 2026  15:59

Soud rozhodl o ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy. Recidiva nehrozí

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Okresní soud v Mladé Boleslavi v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a...

27. února 2026  8:21,  aktualizováno  15:34

Ministerstvo financí odvolalo ředitele MERO Pantůčka. Důvody mu nesdělilo

Jaroslav Pantůček, generální ředitel a předseda představenstva MERO ČR.

Ministerstvo financí odvolalo předsedu představenstva a generálního ředitele státního provozovatele ropovodů MERO Jaroslava Pantůčka. Informaci potvrdil tiskový odbor ministerstva. Odvolání je účinné...

27. února 2026  13:15

Marketing bez jídla. Německý McDonald’s spustil kampaň zaměřenou na ramadán

coca-cola mcDonalds menu restaurace hranolky porce

Německá pobočka řetězce McDonald’s spustila ve spolupráci s agenturou Scholz & Friends kampaň „Happy Ramadan“. Marketingová strategie se zaměřila na muslimskou komunitu v zemi, která čítá přes šest...

27. února 2026  12:10

Dopraváci v Německu vyšli do dvoudenní stávky. Letos již podruhé

německo stávka odbory verdi MHD

Po celém Německu v pátek stávkují zaměstnanci městských dopravních podniků. Tramvaje, autobusy i vlakové soupravy metra zůstaly letos už podruhé stát v garážích a depech. Není jasné, kdy bude...

27. února 2026  9:47

Paramount vyhrál bitvu o Warner Bros, Netflix odmítl zaplatit víc

ilustrační snímek

Netflix odmítl zvýšit svou nabídku na koupi filmových studií a streamovací divize Warner Bros. Discovery (WBD), informovaly agentury Reuters a AP. Tento překvapivý krok po několikaměsíční bitvě o...

27. února 2026  7:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nákup radši neodkládat. Elektronika podraží kvůli nedostatku pamětí

Ilustrační snímek

Velcí výrobci pamětí do operačních systémů notebooků, počítačů či mobilních telefonů se rozhodli dodávat primárně do velkých datových center. Kdo chtěl upgradovat počítač, za staré ceny už nenakoupí....

27. února 2026

Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

Premium
V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...

Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.