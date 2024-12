Mekka outsourcingu je v ohrožení. Tisícům Filipínců hrozí vyhazov kvůli AI

Podle agentury Reuters se Filipínám podařilo předstihnout Indii v pozici světového centra outsourcingu již v roce 2010. Během následujících let se právě tato sféra stala nejdůležitějším soukromým zaměstnavatelem ve Filipínách, ve které stále pracuje více než 1,3 milionu lidí. Odborníci se ale ptají, jak s tímto fenoménem zamíchá umělá inteligence.

„Nadnárodní firmy přišly do Filipín i díky obrovským dovednostem místních v oblasti zákaznické podpory. To ale umělá inteligence ohrožuje,“ komentuje současné trendy Filipínka Mylene Cabalonaová, která pracuje v jednom z filipínských call center již od roku 2010.

Chystá se rekvalifikace

Rozvoj umělé inteligence tedy může ohrozit ještě donedávna stabilní sektor filipínské ekonomiky, který přispívá k výkonnosti tamního hospodářství asi 30 miliardami dolarů ročně. V ohrožení jsou podle agentury Reuters tisíce pracovních míst. Filipínci zároveň nejsou příliš kvalifikovanou pracovní silou a jejich dovednosti v oblasti umělé inteligence zaostávají za optimem.

Filipínská vláda si trendy posledních měsíců uvědomuje. Plánuje se na rekvalifikaci pracovní síly zaměřit a bude požadovat, aby standardní filipínský pracovník dokázal s nástroji umělé inteligence v blízké budoucnosti obstojně pracovat.

Ačkoliv prvotní investice do AI nejsou pro firmy levné, podle expertů se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu podnikům rozhodně vrátí na ušetřených mzdách. „Automatizace nejméně kvalifikovaných pozic ztíží poptávku po pracovní síle. A to hlavně v e-commerce. Je otázkou, co bude dál. Zároveň je ale jasné, že pracovníci, kteří nástrojům AI rozumějí, budou mít jasnou výhodu,“ řekl pro Reuters David Sudolsky jako CEO společnosti Boldr, která má svou pobočku právě i na Filipínách.

V ohrožení hlavně zákaznická podpora

Jeden z nedávných průzkumům na Filipínách ukázal, že na integraci umělé inteligence do podnikových procesů momentálně pracuje více než polovina z 60 dotázaných firem. Asi 10 procent z nich navíc tyto nástroje již úspěšně implementovalo. Z průzkumu zároveň vychází, že do dalších měsíců se o své uplatnění musí obávat pracovníci zákaznické podpory nebo třeba kontroloři kvality.

Cabalonaová ale říká, že filipínská vláda by se měla zaměřit i na další výzvy, které se tamním pracovním trhem souvisí. Jde hlavně o pracovní práva, která jsou ve Filipínách dlouhá léta nedostatečná. Pokud se podle ní nepodaří vyřešit tuto otázku nejdříve, jsou snahy filipínské vlády v oblasti AI bezpředmětné.

„Nadnárodním firmám jde ve Filipínách jen o levnou pracovní sílu. Využívají slabé pracovněprávní ochrany. Podle současné legislativy mohou být filipínští pracovníci v podstatě ze dne na den propuštěni. Zasloužíme si lepší zacházení,“ uzavírá pro agenturu Reuters pracovnice call centra, která o rozvoj pracovněprávní ochrany ve Filipínách dlouhodobě usiluje. Sama se domnívá, že by Filipíny měly rychle stanovit i minimální mzdu a vytvořit odborové organizace, které budou hájit zájmy běžných Filipínců.