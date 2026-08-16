Patnáct let se Lisa živila psaním textů. Začínala krátce po vysoké škole, několik let pracovala na volné noze a později nastoupila do nadnárodní firmy. Po osmi měsících ale dostala výpověď, pouhý měsíc předtím, než měla získat stálou pracovní smlouvu. Podobnou zkušenost přitom podle BBC nemá na Filipínách zdaleka sama.
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Lisa před propuštěním spolu s kolegy upravovala texty vytvořené umělou inteligencí. Opravovali v nich chyby, sjednocovali styl a pomáhali systém učit, jakým způsobem firma píše. „Mám pocit, jako bych si vykopala vlastní hrob. Byli jsme to my, kdo vycvičil umělou inteligenci, která nás potom nahradila,“ popsala BBC Lisa, jejíž skutečné jméno britský deník nezveřejnil.
Accenture, Concentrix i Teleperformance
Filipíny v posledních letech lákaly zahraniční firmy na anglicky mluvící pracovníky, nižší mzdové náklady a daňové pobídky. Postupně zde vyrostla rozsáhlá centra společností Accenture, Concentrix nebo Teleperformance. Celé odvětví dnes zaměstnává přibližně 1,9 milionu lidí a ročně generuje tržby kolem 40 miliard dolarů, tedy asi 840 miliard korun.
Na výkonu filipínské ekonomiky se celé odvětví podílí zhruba jednou desetinou. Právě charakter práce, kterou v něm lidé vykonávají, ale činí zemi mimořádně zranitelnou vůči nástupu umělé inteligence. Podle Mezinárodní organizace práce působí v profesích vystavených jejímu vlivu 12,7 milionu Filipínců, tedy více než čtvrtina tamní pracovní síly. Jde o nejvyšší podíl v jihovýchodní Asii.
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Více než dvě třetiny filipínských firem z oboru IT a podnikových služeb už testují vlastní projekty s umělou inteligencí. Podle šéfa oborové asociace Jacka Madrida lze část pracovních míst automatizovat, firmy však většinu dotčených lidí přesouvají na jiné pozice. „Nemůžeme udělat dost pro to, abychom byli připraveni,“ řekl pro BBC. Podle něj bude zásadní rekvalifikace pracovníků.
Filipíny slibují rekvalifikace
Podobnou zkušenost jako Lisa má také Mary. Zaměstnavatel ji poslední měsíce vybízel, aby umělou inteligenci využívala ke zvýšení produktivity. Místo úspory času ale podle ní přibylo opravování, ověřování údajů a přepisování nepřesných výstupů. „Museli jsme více editovat a více kontrolovat fakta, protože údaje vytvořené umělou inteligencí nebyly přesné. Ve výsledku jsme se nadřeli víc,“ tvrdí.
Také Mary je dnes bez práce. Velké společnosti přesto tvrdí, že umělá inteligence nemá zaměstnance plošně nahrazovat. Rutinní úkoly mají převzít automatizované systémy, zatímco lidé se mají přesunout ke složitější práci. Firmy zároveň slibují, že pracovníkům nabídnou rekvalifikace.
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Podle odborníků však zahraniční klienti tlačí na filipínské dodavatele, aby AI zaváděli co nejrychleji. Vidí v ní především cestu ke snížení nákladů. Outsourcingové společnosti navíc soupeří o zakázky s konkurenty z Indie a dalších zemí, které rovněž nabízejí levnější pracovní sílu.
Filipínská vláda chce proškolit více než 300 tisíc lidí pracujících v outsourcingu, píše BBC. Zároveň připouští, že země v rozvoji umělé inteligence zaostává za Indií nebo Singapurem a musí více podpořit domácí technologické firmy.
Nový rozsáhlý filipínský zákon o AI zatím úřady nechystají. Chtějí spíše upravit současná pravidla pro zaměstnanost, ochranu soukromí a práva spotřebitelů. Podle odborů ale mají pracovníci jen malou možnost ovlivnit, jakým způsobem firmy nové technologie zavádějí, uzavírá BBC.