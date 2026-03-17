„Co můžeme udělat, je přijmout vládní nařízení a říct, že Slováci budou kupovat naftu levněji než zahraniční,“ uvedl Fico.
Podle něj by zahraniční řidiči mohli tankovat za vyšší ceny nebo by měli omezené množství paliva, které si mohou natankovat. Opatření by mělo zabránit takzvané tankovací turistice a udržet dostupnost paliv pro Slováky.
Kabinet zatím kvůli situaci v Íránu nepřistoupil k cenovým stropům ani ke snížení daní. Podle premiéra se vláda rozhodla jít cestou dohody se Slovnaftem. Jejím cílem je, aby byly ceny na Slovensku srovnatelné s okolními státy a zároveň nižší než v Rakousku.
„Zástupci Slovnaftu nás upozornili na situaci, která vznikla v některých severních okresech, kde vzhledem k tomu, že je nafta na Slovensku výrazně levnější než v Polsku, docházelo k obrovským nákupům, a to nejen do nádrží,“ dodal Fico podle webu Noviny.sk.
Vláda se podle jeho slov se Slovnaftem dohodla, že případná omezení při tankování ponechá na rozhodnutí prodejců.
Variantu se zastropováním cen v kombinaci s odlišnými cenami pro zahraniční řidiče vyzkoušelo během energetické krize v roce 2022 Maďarsko. Opatření tehdy sklidilo kritiku čerpadlářů, kteří kromě vyvěšení dvojích cen museli nově zjišťovat, jakou registrační značku auto má.
Objevovaly se i pokusy o podvod, média zaznamenala třeba případ Slováka, který se pokoušel obsluhu zmást falešnými registračními značkami.