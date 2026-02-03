Geneticky upravená rajčata míří do australských obchodů, jsou fialová a sladší

Autor: ,
  14:05
V Austrálii se připravují na prodej geneticky modifikovaných fialových rajčat. Rajčata byla upravena pomocí genů kvetoucí byliny hledíku většího a díky tomu obsahují pigment antokyan, který je zodpovědný za tuto netypickou barvu. Antokyan lze najít v borůvkách nebo ostružinách, jež jsou známy pro své antioxidační účinky.
Fialová rajčata vyvinula americká společnost Norfolk Healthy Produce a ve Spojených státech se už prodávají. V lednu schválil Úřad pro kvalitu potravin Austrálie a Nového Zélandu (FSANZ), že mohou být prodávána jako čerstvá zelenina nebo jako součást zpracovaných potravin. Vždy ale musejí tato rajčata a výrobky, které je obsahují, nést označení geneticky upravených potravin (GMO).

Nezávisle na FSANZ schválil pěstování rajčat v zemi Australský regulační orgán pro genetické technologie (OGTR). Nevydal přitom žádná specifická opatření pro jejich pěstování s odůvodněním, že zelenina představuje „zanedbatelné riziko pro zdraví a bezpečnost lidí a životního prostředí“.

Tmavě fialová rajčata dorůstají do velikosti cherry rajčat a chutnají podstatně sladčeji než normální odrůdy této zeleniny, sdělil The Guardian Travis Murphy ze společnosti All Aussie Farmers, která vlastní licenci na pěstování těchto rajčat v Austrálii.

Rajčata byla podle Murphyho geneticky upravena s ohledem na zdraví a výživu. „V podstatě jde o borůvky v rajčatovém hávu,“ vysvětlil. Doufá, že rajčata se budou už na jaře prodávat v zelinářstvích ve státě Viktorie a po něm v Novém Jižním Walesu a Queenslandu.

Fialová rajčata nejsou první geneticky upravená plodina, která dostala v Austrálii povolení k pěstování a prodeji. V roce 2024 schválily tamní úřady geneticky modifikovaný banán, stále však není dostupný na trhu.

FSANZ obdržel 32 připomínek ohledně rajčat s fialovým pigmentem, většina byla proti jejich pěstování a prodeji. Například nezisková organizace GE Free NZ tvrdí, že tato rajčata mohou ohrozit biodiverzitu a zdraví spotřebitelů, protože chybí dostatek studií, jak se tyto plodiny projeví na dlouhodobém zdraví lidí.

Geneticky upravená rajčata míří do australských obchodů, jsou fialová a sladší

3. února 2026  14:05

