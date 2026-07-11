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Ferrari představilo jachtu budoucnosti. Poletí nad mořem bez fosilních paliv

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  11:34
Ferrari rozšiřuje své působení mimo svět sportovních automobilů. Italská automobilka představila projekt Hypersail, třicetimetrovou závodní jachtu, která má překonávat rychlostní rekordy na oceánech a obejít se bez fosilních paliv. Energii bude získávat ze slunce, větru, pohybu lodi i částečně z fyzické síly posádky.

Hypersail je navržena jako takzvaný foiler. Díky speciálním křídlům pod trupem se při vyšších rychlostech zvedne nad hladinu, čímž výrazně sníží odpor vody, jak to dělají katamarány. Ferrari očekává, že plavidlo dosáhne rychlosti 30 až 60 uzlů, tedy přibližně 56 až 111 kilometrů za hodinu.

Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s moderním závodním jachtingem.
Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s moderním závodním jachtingem.
Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s moderním závodním jachtingem.
Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s moderním závodním jachtingem.
Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s moderním závodním jachtingem.
8 fotografií

Základem projektu je propracovaný energetický systém. Na trupu a palubě bude rozmístěno přibližně 100 metrů čtverečních solárních panelů s výkonem přes 20 kilowattů. Dalším zdrojem elektřiny budou tři speciálně vyvinuté větrné turbíny, které využijí takzvaný zdánlivý vítr vznikající při vysoké rychlosti plavidla, píše německý server YACHT.

Na rozdíl od běžných komerčních turbín, které jsou určeny pro rychlosti do 50 uzlů, muselo Ferrari vyvinout vlastní konstrukci schopnou pracovat i při rychlostech kolem 60 uzlů. Turbíny bude možné ovládat přímo z kokpitu.

Vývojáři pracují také na systému, který bude vyrábět elektřinu z pohybu samotné jachty. Speciální zařízení uvnitř trupu bude přeměňovat kolébání a náklony lodi na elektrickou energii.

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Součástí konceptu zůstává i lidská síla. Ta nebude hlavním zdrojem energie, ale využije se při některých manévrech, protože pravidla pro pokusy o oceánské rekordy vyžadují, aby část operací provedla posádka vlastními silami. Systém Winch-by-Wire neboli elektronicky řízený naviják přitom dokáže mechanickou energii vytvořenou posádkou přeměnit na elektřinu.

Ferrari využilo řadu technologií, které již vyvinulo pro své silniční vozy. Jachta používá víceúrovňovou elektrickou architekturu s napětím až 800 voltů, stejnou jako připravované elektrické modely automobilky. Součástí systému jsou dvě vysokonapěťové baterie o kapacitě 50 kWh, které napájejí hydrauliku i další výkonné prvky.

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Velkou pozornost věnovali konstruktéři také bezpečnosti. Hypersail bude vybavena kombinací kamer, radaru a sonaru, které budou pomocí propojení dat vyhledávat překážky nad i pod hladinou. Systém má včas upozornit posádku na plovoucí kontejnery, kmeny stromů nebo velké mořské živočichy a v případě potřeby pomoci s automatickým vyhýbacím manévrem.

Ferrari při vývoji sází i na nové materiály. Křídla pod trupem využívají kombinaci uhlíkových vláken a titanu, která má zajistit vysokou pevnost při nízké hmotnosti a zároveň odolnost vůči kavitaci, tedy jevu, při němž vznikající bubliny při vysokých rychlostech postupně poškozují povrch materiálu.

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Automobilka už si nechala zaregistrovat 18 patentů a další jsou ve fázi přípravy. Projekt Hypersail tak podle Ferrari slouží nejen jako pokus o vytvoření rekordní jachty, ale také jako vývojová laboratoř pro technologie, které mohou najít uplatnění i v budoucích automobilech značky.

Cílem je, aby jachta dokázala absolvovat dlouhé oceánské plavby bez zastávek a vytvořila nové rychlostní rekordy.

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