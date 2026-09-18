Více než 50 let s Ferrari. Jedno z nejslavnějších spojení F1 dostává novou podobu

O proměně jednoho z nejdéle trvajících partnerství ve světovém sportu jsme mluvili přímo v Monze v den závodu s Jamesem Ryanem, který má na starosti globální marketing značky ZYN, a který v PMI působí přes 22 let a sám patří mezi velké fanoušky formule 1. Vysvětluje, proč dnes nestačí umístit logo na monopost a proč se svět extrémní rychlosti může paradoxně potkat s myšlenkou na chvíli se zastavit.
Ve svém oboru působíte od roku 2004. Když porovnáte svou tehdejší práci s tím, co děláte dnes, co se změnilo nejvíce?
Změnilo se toho opravdu hodně. Především samotná společnost a tabákový průmysl. V posledních letech jste mohla často slyšet, že mluvíme o budoucnosti bez kouře – a právě ta zásadně proměnila způsob, jakým pracujeme, co děláme a hlavně jaké produkty nabízíme.
Současně se změnili i spotřebitelé. Mají jiné preference, jinak se rozhodují a od značek i produktů očekávají něco jiného než před dvaceti lety. Dnes už téměř 42 procent našich celkových čistých příjmů pochází z produktů bez kouře. To je pro nás obrovský posun. Proto nikotinové sáčky jsou už jedním z těch produktů, které odpovídají odlišným potřebám zákazníků, kteří hledají lepší alternativu kouření.
Spojení cigaret a Ferrari trvá déle než padesát let a ve světě sportu je naprosto legendární. Co podle vás nejlépe ukazuje, jak výrazně se za půlstoletí změnil marketing i samotní spotřebitelé?
Už samotná délka této spolupráce je mimořádná. Jde o jedno z nejtrvalejších partnerství ve sportu – trvá pět desetiletí. Na konci minulého roku jsme v rámci něj udělali důležitý krok: partnerství jsme rozšířili právě o nikotinové sáčky. Stalo se to v prosinci při závodě v Abú Dhabí.
Byl to pro nás velký okamžik, protože znamenal i změnu ve způsobu, jakým je představujeme spotřebitelům. Povědomí a viditelnost jsou samozřejmě důležité – značka je na voze i na týmových barvách. Dnešní spotřebitelé ale od partnerství čekají víc než jen logo, které budou opakovaně vídat. Jde o to vytvořit pro ně smysluplné a skutečně exkluzivní zážitky, od pouhé viditelnosti k zážitku, který v člověku něco zanechá. A proto jsme dnes tady.
Co vás na nové generaci fanoušků F1 překvapilo nejvíce?
Když se procházíte kolem trati a tribunami, vidíte, jak rozdílní lidé se tam potkávají. To je nesmírně vzrušující. Je úžasné sledovat, jak rozmanitá dnes fanouškovská základna motoristického sportu je. Tvoří ji samozřejmě převážně dospělí, ale díky proměně mediálního prostředí je nyní tento sport mnohem dostupnější.
Jak konkrétně kolem bezdýmných produktů vytváříte životní styl?
Musíme vědět, co je pro naše zákazníky důležité, co je baví a jak přemýšlejí. Teprve potom můžeme hledat nejpřirozenější způsob, jak v jejich světě být. Vstup do motoristického sportu nám umožňuje být součástí něčeho, o co se spotřebitelé skutečně zajímají a co je jejich skutečnou vášní, aniž bychom je rušili.
Zažil jste uvádění nových typů produktů, bezdýmných alternativ klasických cigaret. Co je těžší: vytvořit zcela novou kategorii, kterou zákazník nezná, nebo proměnit už úspěšný produkt ve skutečně silnou značku?
To je skvělá otázka a obojí má své výzvy. Když vytváříte novou kategorii produktů, musíte nejprve vybudovat povědomí o tom, že existují lepší alternativy kouření. A dá dost práce dostat tuto informaci mezi lidi.
Tím ale práce nekončí, naopak začíná. Můžete mít skvělý produkt, jenže lidé si ve finále vytvářejí vztah ke značkám, čímž se dostáváme k tomu, jak ze značky vytvořit opravdu silný brand. A jak už jsem říkal, v tomhle bodě se snažíme produkt propojit s životem zákazníků: pomoci jim pochopit, jak do něj zapadá a proč je pro ně relevantní.
Když se řekne Ferrari, lidé si vybaví rychlost, výkon, luxus a italský styl. Co z toho je pro vás z marketingového pohledu nejzajímavější?
Především pokrok a inovace – a vlastně i rychlost. Je v tom ale zajímavý kontrast. Tento víkend je v mnoha ohledech právě o rychlosti a pokroku, my proti tomu však stavíme myšlenku, kterou jsme společně nazvali „Power of a second“, tedy něco jako“síla jedné sekundy“.
Všechno kolem nás se zrychluje. Nikotinové sáčky ale mají představovat sílu přítomného okamžiku, kdy se na jedinou sekundu zastavíme. Právě v tu chvíli opravdu vnímáte daný okamžik a můžete objevit sílu jediné sekundy.
Říkáte, že produkty bez kouře jsou na vzestupu. Proč je právě teď správný okamžik posilovat jejich prémiový obraz? Nebylo by lákavější soustředit se hlavně na co největší dostupnost?
Oni rozhodně prémiovou značkou jsou: klademe velký důraz na styl, komfort a přesnost. Důležitou součástí nabídky je design, prémiové inovace i kvalita. Současně bych ale řekl, že je to také dostupná značka, kterou dnes používá přes 7 milionů zákazníků v šedesáti zemích světa. A když se podívám na lidi, kteří ji kupují, nevidím jediný přesně vymezený profil. Je to velmi rozmanitá skupina dospělých. Ano, jsme prémiová značka, ale stejně důležité pro mě je, abychom zůstali dostupní. Smyslem je nabídnout lepší volbu lidem, kteří by jinak pokračovali v kouření.
Kde vidíte značku za pět let?
Chtěl bych, aby si lidé říkali: „Tohle je pro mě lepší volba.“ Lepší volbou myslím lepší alternativu pro lidi, kteří by jinak nadále kouřili. Současně bych chtěl vybudovat pocit, že jim značka rozumí – jejich potřebám i zájmům.
Když odhlédneme od vaší práce. Jaké emoce ve vás F1 vyvolávala, když jste byl malý kluk?
Motoristický sport pro mě vždy představoval přesnost, výkon a ryzí vzrušení. Opravdu intenzivně jsem ho začal sledovat přibližně ve dvaceti letech, v době, kdy se začaly jezdit první závody v Melbourne, odkud pocházím. Tehdy jsem se do světa motosportu skutečně ponořil.
F1 je navíc celosvětový fenomén – je to sport, kterému rozumějí lidé po celém světě. Právě ta globálnost je pro mě nesmírně důležitá a myslím, že se mnou vždy rezonovala.