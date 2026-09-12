Miliardový byznys na čtyřech tlapkách. Jak Wendy rozbila kočičí impérium Taylor Swift

Pozornost na sebe přilákal nový přírůstek do jejich rodiny – fenka samojeda Wendy, která vtrhla do první ligy showbyznysu rovnou přes přehlídková mola.
Žádné tradiční oznámení na sociálních sítích, žádné rozmazané záběry z dálky. Fenka Wendy si odbyla svůj oficiální debut jinak: stala se hlavní tváří podzimní reklamní kampaně módního gigantu Tommy Hilfiger.
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Už jsou svoji. Taylor Swift a Travis Kelce uzavřeli sňatek ještě před megaoslavou
Travis Kelce v podcastu New Heights žertoval, že se zvířecí celebrita narodila prakticky přes noc. „Wendy je zkrátka modelka. Na focení v hotelu Plaza naprosto ukradla show a do estetiky značky zapadla lépe než my ostatní,“ řekl.
Tento krok samozřejmě ukazuje promyšlenou strategii, která značku „Tayvis“ provází od samého začátku. Domácí mazlíčci v tomto ekosystému totiž nikdy nebyli pouhými tichými společníky, ale plnohodnotnými ambasadory s obrovským komerčním i kulturním dopadem.
Kočičí dynastie za miliony dolarů
Příchod Wendy znamená zásadní zlom v dosud přísně kočičí hierarchii domácnosti Taylor Swift. Zpěvačka si kolem svých tří koček vybudovala silný narativ, který fanoušci po celém světě zbožňují. Její zvířecí klan se skládá z postav, které mají vlastní ochranné známky a hodnotu generující miliony dolarů.
Taylor Swift a její tři kočky
Meredith Grey (Skotská klapouchá): Pořídila si ji v roce 2011 a pojmenovala po hlavní hrdince seriálu Chirurgové. Meredith reprezentuje plachou a mrzutou část kočičí povahy, kterou Taylor často s humorem sdílí. Přesto se stihla zapsat do popkultury ve filmu Deadpool 2.
Olivia Benson (Skotská klapouchá): Pojmenovala ji podle detektivky ze seriálu Zákon a pořádek. Olivia je byznysovým tahounem zvířecí sestavy. Díky účinkování ve velkých reklamních kampaních pro firmy jako Diet Coke nebo AT&T se pravidelně umisťuje v žebříčcích nejbohatších zvířat planety.
Benjamin Button (Ragdoll): Nejmladší z kočičí trojice, kterého Taylor adoptovala v roce 2019 přímo z natáčení svého videoklipu k písni ME!. Benjamin se stal miláčkem celé rodiny, včetně Travise Kelceho, a v prosinci s Taylor dokonce zapózoval na historické obálce časopisu TIME při příležitosti vyhlášení Osobnosti roku.
Když se zvíře stane marketingovým nástrojem
V éře digitálního marketingu představuje Wendy nový kanál, jak organicky oslovit zcela odlišné publikum – od milovníků psů až po fanoušky klasické americké módy, se kterou je značka Tommy Hilfiger spojená.
Příběh Wendy navíc ukazuje, jak dokáže pár Kelce–Swift pracovat s veřejným prostorem. Když se v médiích poprvé objevily spekulace o tom, že si pořídili společného psa, dvojice záměrně dělala tajnosti.
Oficiální potvrzení formou módní kampaně pak proměnilo banální informaci v byznysovou událost.