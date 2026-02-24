Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Autor: ,
  11:55
Americký přepravce zásilek FedEx podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Jde zatím o jeden z nejvýznamnějších pokusů o získání náhrady za tato cla a předpokládá se, že bude následovat vlna dalších žalob.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Terčem žaloby je americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP), který je součástí ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Žaloba požaduje plnou refundaci zrušených cel, neuvádí však konkrétní částku.

„Ačkoli se Nejvyšší soud otázkou vracení přeplatků nezabýval, společnost FedEx přijala nezbytné kroky k ochraně práv firmy jakožto deklarovaného dovozce žádat o vrácení cla od Úřadu pro cla a ochranu hranic USA,“ uvedla společnost v písemném prohlášení.

Trump po zásahu soudu zvažuje nová cla. Podepřít je chce jiným zákonem

Rozhodnutí soudu případné nároky firem na vrácení peněz neřešilo. „Soud dnes nic neříká o tom, zda a případně jak by měla vláda postupovat při vracení miliard dolarů, které vybrala od dovozců,“ uvedl soudce Brett Kavanaugh.

Nejvyšší soud v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump následně ohlásil zavedení nového cla na základě jiného zákona. Nové clo ve výši deset procent začalo platit v úterý. Trump avizoval, že toto clo zvýší na 15 procent, příslušný dekret ale ještě nepodepsal.

Nezávislá výzkumná iniciativa Penn-Wharton Budget Model podle agentury Reuters odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard dolarů (zhruba 3,6 bilionu Kč).

24. února 2026  11:55

Vláda mění stavební zákon. Obce a samosprávy získají největší pravomoci za 20 let

ilustrační snímek

Výrazné posílení postavení obcí a krajů v řízení rozvoje, návrat skutečné kontroly nad územím, změna vztahu mezi státem a samosprávami a další nástroje v rukou obcí, které dosud chyběly. Novela...

23. února 2026  15:23

Cla srazila bitcoin. Cena největší kryptoměny klesla pod 65 tisíc dolarů

ilustrační snímek

Na počátku týdne bitcoin už podruhé během února spadl pod cenovku 65 tisíc dolarů, v přepočtu asi 1,3 milionu korun za jednu minci. V pondělí klesl skoro o pět procent na 64 300 dolarů, což je...

23. února 2026  12:43

