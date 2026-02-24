Terčem žaloby je americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP), který je součástí ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Žaloba požaduje plnou refundaci zrušených cel, neuvádí však konkrétní částku.
„Ačkoli se Nejvyšší soud otázkou vracení přeplatků nezabýval, společnost FedEx přijala nezbytné kroky k ochraně práv firmy jakožto deklarovaného dovozce žádat o vrácení cla od Úřadu pro cla a ochranu hranic USA,“ uvedla společnost v písemném prohlášení.
|
Trump po zásahu soudu zvažuje nová cla. Podepřít je chce jiným zákonem
Rozhodnutí soudu případné nároky firem na vrácení peněz neřešilo. „Soud dnes nic neříká o tom, zda a případně jak by měla vláda postupovat při vracení miliard dolarů, které vybrala od dovozců,“ uvedl soudce Brett Kavanaugh.
Nejvyšší soud v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump následně ohlásil zavedení nového cla na základě jiného zákona. Nové clo ve výši deset procent začalo platit v úterý. Trump avizoval, že toto clo zvýší na 15 procent, příslušný dekret ale ještě nepodepsal.
Nezávislá výzkumná iniciativa Penn-Wharton Budget Model podle agentury Reuters odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard dolarů (zhruba 3,6 bilionu Kč).