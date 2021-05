Do letadla bez roušky? Neposlušné pasažéry to může přijít i na statisíce

Nejvyšší pokuta (32 750 dolarů) pravděpodobně čeká dámu, která letěla v únoru z Dominikánské republiky do New Yorku. Pasažérka neměla nasazenou roušku a odmítla si ji nasadit i po několika napomenutích palubního personálu.

Kromě toho se dopustila jiných přestupků. FAA informuje v tiskové zprávě, že cestující vyhodila do vzduchu jídlo a prázdnou láhev s alkoholem, vykřikovala vulgární výrazy na palubní posádku, chytila letušku za paži a způsobila jí bolest a dvakrát udeřila do ruky jiného stevarda a poškrábala jej. Mimo jiné také konzumovala vlastní alkohol. Vzhledem k nevhodnému chování cestující se letadlo muselo vrátit zpátky do Dominikánské republiky.

Další sankce, a to ve výši 16 500 dolarů (355 tisíc korun), byla navržena muži, který měl v prosinci namířeno z Chicaga do kalifornského hlavního města Sacramento. Podle FAA si odmítl nasadit roušku při nástupu i po usazení na své místo. Jakmile jej na povinnost ochrany úst a nosu upozornil jiný člen palubní posádky, začal být agresivní a vulgární. Pasažér tak musel opustit letadlo. Když mířil k východu letadla, označil dva členy posádky jako „ubohé“ a jednoho uhodil svými taškami.

Zpátky do „gatu“

Vysoký finanční postih pravděpodobně nemine ani cestujícího, který koncem ledna mířil z Montany do Washingtonu. Letadlo pojíždělo na vzletovou dráhu, avšak muž si odmítl zakrýt ústa a nos. Kapitán musel letadlo namířit zpátky k odletové bráně a cestujícího vysadit. Tomu hrozí pokuta ve výši 9 tisíc dolarů.

Takzvaná politika nulové tolerance platí v USA od ledna letošního roku. FAA totiž zaznamenala znepokojivý nárůst případů, kdy cestující komplikovali lety svým výhružným či agresivním chováním.

Podle FAA měly časté incidenty na palubách letadel dvě hlavní příčiny. Jedna skupina lidí jednoduše odmítala nosit roušku na palubě a riskovala šíření koronaviru na ostatní. Druhá příčina je spojená s prezidentskými volbami a následným útokem na Kapitol. Trumpovi zapálení příznivci odmítali nosit roušky a obtěžovali spolucestující i posádku. Úřad tak musel na situaci reagovat a vytvořil speciální program.

„FAA přísně prosazuje politiku nulové tolerance vůči cestujícím, kteří narušují průběh letu nebo nedodržují pokyny letové posádky v rozporu s předpisy FAA nebo se chovají v rozporu s federálními zákony,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.