Americká centrální banka se chystá na zvýšení úrokových sazeb

Do boje s inflací se prudkým zvýšením úrokových sazeb chystá zapojit i měnový výbor americké centrální banky Fed. Analytici očekávají zvýšení základní úrokové sazby o půl procentního bodu. Šlo by o první takto výrazný růst sazeb za 22 let.