Šéfem americké centrální banky bude Kevin Warsh, schválil ho Senát

Autor: ,
  21:48
Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si prezident přál.
Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warshe. (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Senát schválil Warshe poměrem hlasů 54 ku 45. Schvalování bylo podle agentury Reuters dosud nejvíce stranicky vyhrocené. S republikánskou většinou hlasoval pro Warshe jediný demokrat.

Warsh nastupuje do čela centrální banky v období zvýšené inflace a napjaté debaty o dalším směřování měnové politiky. Americká ekonomika se nyní potýká s přetrvávajícími inflačními tlaky, které mohou zkomplikovat prosazení snížení úrokových sazeb, které požaduje Trump.

Warshovo jmenování navazuje na předchozí schválení jeho mandátu jako guvernéra Fedu a nyní už čeká pouze na dokončení administrativních kroků v Bílém domě a oficiální složení přísahy. První zasedání v pozici šéfa Fedu by měl Warsh vést 16. až 17. června. Funkční období šéfa Fedu je čtyřleté.

Warsh je právník a v minulosti již ve vedení Fedu působil. Je známý jako kritik Fedu i současného šéfa Powella. Například prudký růst spotřebitelských cen v roce 2022 označil za největší chybu měnové politiky za posledních 40 let.

Trump od něj očekává rychlejší snižování úrokových sazeb a mluví o tom, že by mohl přinést „zásadní změnu“ v řízení americké centrální banky. Demokraté vyjadřují obavy, že Warsh nebude jednat nezávisle na přáních Bílého domu. On sám ale tvrdí, že bude postupovat samostatně.

Powell koncem minulého měsíce oznámil, že poruší tradici a hodlá i po skončení mandátu zůstat členem Rady guvernérů Fedu. Jako důvod setrvání uvedl nedávné právní kroky, které proti Fedu podnikla Trumpova administrativa.

Powellovo funkční období v čele instituce končí 15. května, jeho členství v Radě guvernérů ale až v lednu 2028. Končící předsedové v minulosti často na členství v radě rezignovali a zbytek období nedosluhovali.

