Fed rozhodne o sazbách. Čeká se pokles, dopad na akcie ale může být negativní

Část trhu totiž věří, že američtí centrální bankéři by mohli rozhodnout i o snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu, mimo jiné i kvůli posledním poměrně příznivým datům z vývoje americké ekonomiky. Americká roční míra inflace v letošním srpnu klesla na tříletá minima a dostala se na 2,5 procenta, píše agentura Reuters.

Myšlenku ještě silnějšího uvolnění americké měnové politiky potvrzuje současný stav Fed funds futures, a tedy finančních derivátů, které zachycují očekávání ohledně budoucího vývoje americké měnové politiky. Pravděpodobnost snížení sazeb o polovinu procentního bodu se během posledního týdne zvýšila z 30 na 61 procent

„Je velmi vzácné, že ještě 24 hodin před rozhodnutím americké centrální banky o dalším vývoji měnové politiky nemají obchodníci jasno, který scénář skutečně nastane,“ říká investiční stratég George Bory ze společnosti Allspring.

Dopady pocítí akcie, měny i dluhopisy

Investoři očekávají, že středeční rozhodnutí amerického Fedu velmi citelně ovlivní širokou škálu aktiv. Dotkne se akcií, dluhopisů i kurzů obchodovatelných měn. Pokud by však nakonec sazby klesly jen o čtvrtinu procentního bodu, mohlo by to trhy překvapit negativně, což souvisí i s růstem řady akciových titulů a klíčových indexů z posledních dnů.

Třeba index S&P 500 rostl sedm uplynulých dní v řadě. Celkem se zvýšil o 4,2 procenta a momentálně atakuje rekordní hodnoty, na které se dostal během letošního července.

„Americké akcie jsou velmi blízko historických maxim, což pravděpodobně už nyní zohledňuje možnost ještě výraznějšího poklesu sazeb. Potenciál dalšího růstu je z mého pohledu omezený,“ řekla pro Reuters analytička Tara Hariharanová, která působí v hedgeovém fondu NWI Management.

Hra s investorskou důvěrou

Před rozhodnutím americké centrální banky jsou ve střehu i investoři, kteří očekávají, že do konce letošního roku se americké sazby celkově sníží o více než procentní bod. Pokud by byl středeční pokles slabší, mohlo by to otřást s jejich důvěrou v další agresivnější uvolňování.

Rozhodnutí Fedu by mohlo otřást i devizovými trhy. Největší dopad by mohl nastat u měnového páru dolar/jen (USD/JPY). Během úterý americký dolar vůči japonskému jenu posílil o procento na úroveň 141,95 jenů za dolar.

Analytik Glen Capelo pro Reuters dodal, že dopady rozhodnutí se dají čekat i na trhu s americkými státními dluhopisy. „Snížení o čtvrtinu procentního bodu povede k výprodeji amerických dluhopisů,“ uzavřel.