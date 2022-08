Americký Fed v krocení inflace přitvrdí. Powell varoval, že to bude bolet

Powell tak naznačil, že Fed pravděpodobně v nadcházejících měsících přistoupí k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb a soustředí se na zkrocení nejvyšší inflace za poslední čtyři desetiletí. Naposledy Fed zvýšil základní úrokovou sazbu v červenci, a to o 0,75 procentního bodu.

Šéf Fedu také upozornil, že boj s inflací si vyžádá i ochlazení na trhu práce. V kombinaci s pomalejším růstem a slabším trhem práce se podle něj sice sníží inflaci, ale zároveň tato kombinace přinese určitou „bolest“ domácnostem a podnikům. „Jsou to nepříjemné náklady na snížení inflace. Neobnovení cenové stability by však znamenalo větší bolest,“ dodal na sympoziu centrálních bankéřů.

Sazby porostou. Otázka je jen o kolik

Lidé by podle Powella neměli očekávat, že Fed bude rychle snižovat sazby, dokud nebude problém s inflací vyřešen. Powell nenaznačil, jak vysoko by se úrokové sazby mohly zvýšit, než Fed skončí. Pouze uvedl, že se budou pohybovat tak vysoko, jak bude potřeba.

Nenaznačil ani, co by Fed mohl udělat na nadcházejícím zasedání v září. Rozhodnutí podle něj bude záviset na statistických údajích, které budou do té doby zveřejněné, mimo jiné na zprávách o zaměstnanosti a inflaci. Analytici očekávají zvýšení úroků o půl nebo 0,75 procentního bodu, napsala agentura Reuters.

„Významné je podle nás zopakování, že se Fed nechystá obracet směrem k uvolňování měnové politiky krátce po dosažení vrcholu sazeb. V to část trhu neustále doufá,“ míní Tomáš Vlk z Patria Finance.

„Dále jde o negativní dopady na reálnou ekonomiku. Je sice tak nějak jasné, že utažení měnové politiky je pro ekonomiku nepříznivé, ale Powell osobně to veřejnosti dávkuje velmi opatrně,“ doplňuje.

Úroková sazby v USA by se mohla dostat i výrazně nad tři procenta, očekává Kevin Tran Nguyen, analytik Komerční banky. „Jestřábí vyznění jen potvrdilo nutnost posunout úrokové sazby výrazně nad tři procenta, a tam také delší dobu setrvat.“

„Nicméně ohledně výši sazeb na nejbližším zářijovém zasedání se Powell k ničemu nezavázal a trhy tak přemítají nad relativně vlažném vyznění. Klíčové budou zřejmě data příchozí v nadcházejících dvou týdnech,“ uvedl dále analytik.