Návrat do burzovního normálu v nedohlednu. Situaci ztěžuje hrozící recese

Základní úrokovou sazbu Fed zvýšil o 0,75 procentního bodu do rozmezí 1,5 procenta až 1,75 procenta, což je podle historických standardů stále poměrně nízká hodnota. Přesto se ale jestřábí politika Fedu dotkla rozsáhlého zpřísnění úvěrových podmínek, které je cítit na amerických trzích s bydlením, a ovlivnila také trh s akciemi.

Hrozba recese nabírá reálných obrysů

Cílem Fedu je dosáhnout inflace blížící se dvěma procentům, aniž by došlo k prudkému zpomalení hospodářského růstu nebo nárůstu nezaměstnanosti. „Naším cílem je snížit inflaci na dvě procenta, zatímco trh práce zůstane silný,“ řekl předseda Fedu Jerome Powell a dodal, že úspěšnost tohoto cíle stále více závisí na faktorech, jako je válka na Ukrajině nebo drahé energie, které Fed nemá pod kontrolou.

Navzdory Powellově prohlášení, si analytici nejsou jisti, že se recesi skutečně lze vyhnout. Společnost Wells Fargo ve středu uvedla, že pravděpodobnost recese nyní činí více než padesát procent. Mezi další banky, které varovaly před rostoucím rizikem recese, patří Deutsche Bank a Morgan Stanley.

Vysoká inflační očekávání

V pátek byl zveřejněn průzkum, který ukázal, že inflační očekávání amerických spotřebitelů v červnu prudce vzrostla. „Je to něco, co musíme brát vážně,“ řekl Powell o této změně. „Jsme naprosto odhodláni inflační očekávání udržet ukotvená,“ dodal.

Fed znovu zasedne v červenci. Podle Powella je nejpravděpodobnější zvýšení základní úrokové sazby o půl procentního bodu. Nevylučuje ale ani opětovný nárůst o tři čtvrtě bodu.

V září by pak mohlo dojít ke zpomalení tempa růstu úrokových sazeb. Na konci roku by sazba měla dosáhnout úrovně 3,4 procenta. Analytici společnosti ING se domnívají, že snížení sazeb bude na pořadu dne až v létě 2023.

Zlepšení na burze je v nedohlednu

Víra investorů v dobrý vývoj americké ekonomiky je podrobena těžké zkoušce. Skokové zvýšení úrokových sazeb vyvolává obavy nejen z recese, ale i z budoucího velkého kolísání cen aktiv, tedy z takzvané volatility.

Akcie se již propadly do fáze medvědího trhu, to znamená, že indexy ztrácí více než dvacet procent. Málokdo tak dnes věří, že tyto hluboké výprodeje brzy skončí. Podle investorů se tak nestane, dokud neuvidíme jasné známky odeznívání inflace. To může ještě trvat, protože březové zvýšení sazeb ve Spojených státech zatím inflaci neutlumilo, naopak nečekaně zrychlila.

„Volatilita zůstane vysoká, což způsobuje, že účastníci trhu včetně mě mají obecně menší zájem riskovat,“ řekl Steve Bartolini, manažer dluhopisových fondů ve společnosti T. Rowe Price.

Naplnění obav z recese by zřejmě znamenalo další ránu pro již dost rozvrácený akciový trh. Medvědí trhy doprovázené recesí totiž bývají delší a strmější, s průměrným poklesem kolem 35 procent, ukázaly údaje Bespoke Investment Group.

„Pokud bychom skončili v recesi ještě letos nebo na začátku příštího roku, zisky z akcií by se snížily a akcie by pravděpodobně dále klesaly,“ řekl Sean McGould, prezident investičního oddělení fondu Lighthouse Investment Partners.

Co se skutečně stane s akciemi v příštích týdnech a měsících, bude z velké části záviset na tom, zda investoři uvěří, že se Fedu podaří omezit inflaci, aniž by došlo k recesi.