Asijští farmáři se kvůli koronaviru přesunuli do online prostředí

Po vyhlášení nouzového stavu v Malajsii, který platí od března a byl prodloužen až do 9. června, se místní online tržiště poprvé zaměřila na zemědělce, kteří potřebují propojit se zákazníky. Podobně současnou krizi vyřešili i zemědělci a rybáři v jihovýchodní Asii.

Steve Teoh je vlastníkem společnosti Deoness Plantation v Cameronských horách, kde prodává kukuřici a květiny. „Když vláda vyhlásila nouzový stav a s ním spojená opatření, počítal jsem s tím, že sklizené květiny budu muset vyhodit. Poptávka se totiž zastavila přes noc, protože se všechna květinářství musela zavřít,“ řekl BBC Teoh.

Poslední spása

Naštěstí již fungovalo singapurské online tržiště Lazada, díky kterému našel Teoh zákazníky. Online prodej zachránil i další malajsijské farmáře, kteří se museli vypořádat s hromadami čerstvého ovoce a zeleniny, které nemohli prodat tradičním způsobem. Během prvního víkendu, kdy vstoupila v platnost omezení, se na Lazadě prodalo více než 1,5 tuny zeleniny. „Bez online tržiště bych své květiny musel vyhodit,“ říká Teoh.

Audrey Goová vlastní malajsijskou firmu MyFishman, která po Malajsii doručuje čerstvé mořské plody. Také tato společnost před vstupem na online tržiště neměla kde prodávat své produkty. „Koronavirus naše podnikání silně ovlivnil. Již jsme nemohli zásobovat restaurace, velkoobchodní rybí trhy, stánky s potravinami ani kavárny, protože většina z nich musela zavřít. Možnost prodávat online udržuje náš podnik při životě,“ řekla Goová.

Po vstupu na online tržiště zaznamenala společnost MyFishman nárůst prodeje o přibližně 150 %. Právě během prvních dvou týdnů lidé nakupovali jídlo do zásoby.

Tržiště Lazada uvedlo, že od poloviny ledna do poloviny května se objednávky čerstvých produktů v jihovýchodní Asii více než zdvojnásobily. „Podniky ve všech průmyslových odvětvích, včetně těch zemědělských, se přesunuly na online, aby využily nové příležitosti plynoucí ze změn spotřebitelských preferencí,“ okomentoval situaci generální ředitel tržiště Lazeda Pierre poignant.

Náročné časy

Do online prostředí se přesunulo i indonéské zemědělské družstvo Rumah Sayur Group, aby pomohlo 2500 farmářům z 89 vesnic prodat čerstvou úrodu. Skupina dříve prodávala přímo supermarketům, hotelům, restauracím a kavárnám v oblasti Jakarty. Když propukla pandemie, její tržby klesly o více než 60 %. To členy družstva přimělo ke vstupu do online prostředí.

Indonéský farmář Pak Opik obvykle prodává exotickou zeleninu, jako jsou japonské okurky a fialové zelí, na tradičních mokrých trzích v oblasti Jakarty a města West Javan v Bandungu. „Současná situace je pro nás zemědělce velmi náročná, protože jsme zvyklí prodávat na tradičních místech. Díky online obchodování se však může naše úroda dostat ke spotřebitelům na celostátní úrovni a překonáme tak období, kdy nemůžeme jít na trh,“ řekl Opik.

V Thajsku Lazada spolupracuje s vládou. Pomáhá místním zemědělcům, kteří obvykle vyvážejí ovoce, aby našli nové kupce na místní úrovni.

Čínský gigant Alibaba otevřel platformu Taobao Live pro zemědělce zdarma, spolu s kanálem Foodie Livestrem, který propojuje zemědělce po celé Číně se 41 miliony sledujících, uvedl deník Straits Times. Technologická firma založená Jackem Maem říká, že se jí během prvních tří dnů živého vysílání podařilo prodat 15 milionů produktů.