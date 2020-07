Stačí slíbit lék a akcie letí vzhůru. Firmy na covidu vydělávají miliardy

Vaxart je malá farmaceutická firma z jižního San Francisca. Funguje už od konce šedesátých let, v posledních letech však její sláva opadla a její akcie se prodávaly pod hranicí dolaru za kus. Po začátku pandemie Vaxart začal vyvíjet vlastní vakcínu. Akcie se dostaly na cca dva dolary a zdálo se, že dál neporostou.



To se však před měsícem změnilo. Doslova přes noc akcie Vaxartu vystřelily vzhůru a akcionáři se náhle mohli těšit z téměř šestinásobného zhodnocení svých peněz. Například hedgeový fond, který firmu z velké části vlastní, náhle navýšil své finance o 200 milionů dolarů.



Co se stalo? Firma zveřejnila tiskovou zprávu, ve které uvedla, že americká vláda vybrala její lék na koronavirus do projektu, kterým chce firmy bojující proti pandemii podpořit. Vaxart přitom není jedinou společností, která má podobné zkušenosti. Podle zdrojů listu The New York Times stejný nárůst hodnoty zažilo nejméně jedenáct dalších amerických firem z oboru.



Vládní peníze táhnou

Většinou šlo o menší společnosti, výdělky se však nevyhýbají ani těm větším. Kdykoliv zveřejní pozitivní zprávy o tom, jak postupuje vývoj vakcíny, nezřídka okamžitě získají na další vývoj miliony dolarů navíc. A to včetně peněz od tamní vlády, která do léku na covid-19 upírá velkou část svých nadějí.

Další investory přitom většinou motivují právě státní peníze, které zvyšují šanci, že projekt hned nezkrachuje. Jenže zprávy jako ta od Vaxartu ne vždy poskytují veškeré informace. Investoři se tak hrnou i do firem, které mají ke státním penězům ještě daleko.

Vraťme se třeba k již zmíněnému Vaxartu. Tisková zpráva, která hodnotu jeho akcií vystřelila nahuru, se jmenovala „Lék na covid-19 od Vaxartu byl vybrán do vládního projektu Operation Warp Speed“.



Operation Warp Speed je projekt vládního financování firem, které pracují na vakcíně na covid-19. Jenže Vacart s ním má společného jen málo. „Ministerstvo zdravotnictví se na financování s některými výrobci opravdu domluvilo, s některými pak jednáme. Vaxart však nespadá ani do jedné z těchto skupin.“ potvrdil Michael R. Caputo, mluvčí ministerstva.



Podle Caputa byl lék této firmy pouze vybrán do předběžného výběru, ve kterém ještě bude probíhat testování. Jednání o případné vládní podpoře přijde až tehdy, pokud se lék osvědčí. Firma navíc musí prokázat, že je schopná začít vakcínu vyrábět ve velkém. Přesto obratným sepsáním titulku v tiskové zprávě od investorů získala miliardy.



Šéfové vydělávají na krizi

Mezi vládními úředníky se tak začíná šířit názor, že by se měla zpřísnit kontrola toho, co farmaceutické firmy o svých vakcínách říkají. Manažeři z mnohých farmaceutických firem podle nich totiž zneužívají interních informací k tomu, aby se sami obohatili.

V některých případech si údajně jen pár dní před vydáním tiskových zpráv o spojení s vládou či úspěchu ve vývoji (a s nimi spojeným růstem hodnoty akcií) vyžádali opce na nákup akcií za zmraženou cenu.

I po nárůstu si je tak mohli pořídit za původní cenu a obratem je prodat. Správně načasované aktivity na burze sice nejsou nelegální, podle některých analytiků jsou však takové kroky přinejmenším značně neetické.

„Je nemístné, aby šéfové farmaceutických firem vydělávali na krizi,“ uvádí pak například i Ben Wakana z neziskové organizace Patiens for Affordable Drugs (Pacienti za dostupné léky).

S tím však nesouhlasí zástupci farmaceutických firem, jako je třeba právě Vaxart. „Je OK vydělat na vakcíně na covid-19,“ uvedl Andrei Floroiu, šéf firmy, na setkání s investory. „Člověk jenom nesmí šmelit,“ zakončil.