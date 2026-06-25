Kanaďanka Julie Rahamanová si loni na podzim koupila vstupenky na utkání Belgie s Novým Zélandem ve Vancouveru. Když však začala shánět ubytování, čekal ji nepříjemný šok. Hotely nabízely pokoje až za 1 400 kanadských dolarů za noc, tedy zhruba 21 tisíc korun. „V jednu chvíli už to bylo úplně absurdní,“ vzpomíná pro deník The New York Times čtyřiatřicetiletá účetní z Alberty.
Kvůli astronomickým cenám ubytování dokonce zvažovala přespání na studentské koleji. Jenže během několika týdnů se situace výrazně změnila.
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Ceny začaly prudce klesat a v květnu si rezervovala pokoj v hotelu Best Western za přibližně 285 kanadských dolarů, tedy zhruba 4 200 korun. Později objevila ještě výhodnější nabídku a nakonec bude bydlet v pětihvězdičkovém hotelu Fairmont za téměř stejnou cenu.
Přestože ještě před začátkem šampionátu hotely výrazně zdražily a některé pokoje nabízely až za pětinásobek běžné ceny, očekávaný nápor fanoušků se nedostavil. Ceny tak začaly postupně klesat. Nejvýraznější propad zaznamenaly Vancouver a mexické Monterrey, tvrdí platforma Lighthouse Intelligence.
Podle analytické společnosti CoStar zaznamenala některá hostitelská města, například New York, Toronto nebo Miami, během hracích dnů dokonce méně hotelových rezervací než ve stejném období loni.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA přitom očekávala, že letošní mistrovství světa přiláká přes šest milionů fanoušků a světové ekonomice přinese až 80 miliard dolarů, podotýká deník.
Výjimka s hvězdným Messim
Ve Vancouveru se ceny ubytování vrátily na úroveň loňského léta. Výrazněji rostou pouze během hracích dnů, kdy jsou vyšší zhruba o 100 až 200 kanadských dolarů za noc (1 500 až 3000 korun). Mnoho fanoušků proto ruší původní rezervace a stejné hotely si znovu rezervuje za podstatně nižší ceny.
Za očekáváním zůstává hlavně zájem zahraničních fanoušků. FIFA odhadovala, že přibližně 40 procent návštěvníků šampionátu přijede právě ze zahraničí. Data společnosti Cirium však ukazují opačný trend. Počet rezervací letů z Evropské unie do většiny hostitelských měst během června a července meziročně klesl. Například rezervací na newyorské letiště JFK ubylo o více než 15 procent, letiště v San Francisku zaznamenalo téměř desetiprocentní pokles.
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Najdou se ale i výjimky, například Kansas City. Podle organizace Visit Kansas City vzrostl počet hotelových rezervací meziročně o 32 procent. Podle místních hoteliérů hraje ve prospěch města hned několik faktorů. Ve srovnání s New Yorkem nebo Los Angeles nabízí levnější ubytování, leží v centru Spojených států a láká i atraktivním programem. Mezi něj patří i zápasy Argentiny s hvězdným Lionelem Messim, které tradičně přitahují tisíce fanoušků.
Zcela opačná situace pak panuje v New Yorku. FIFA odhadovala, že metropoli během šampionátu navštíví 1,2 milionu fanoušků. Americká hotelová asociace ale zredukovala během turnaje odhad meziročního růstu hotelových tržeb na polovinu. Podobně nepříznivý vývoj hlásí také Seattle, uzavírá The New York Times.