Coca-Cole sázka na mléko vyšla. Její výrobky se úspěšně vezou na vlně wellness

V roce 2017 se stal generálním ředitelem společnosti Coca-Cola James Quincey. Sycené nápoje byly tehdy na ústupu kvůli svým zdravotním dopadům, o nichž média často a ráda informovala. Nápojový gigant se tehdy rozhodl rozšířit produktovou řadu a základní myšlenkou bylo vsadit na kravské mléko, píše portál CNN Business.

Tak vznikl Fairlife, značka původně založená jako společný podnik společnosti Coca-Cola a velkovýrobce mléčných výrobků Select Milk Producers. Když tyto výrobky přišly v roce 2012 na trh, lišily se od ostatních mlékárenských produktů minimalistickými obaly. Fairlife se začal v USA prodávat jako ultrafiltrované mléko pocházející z udržitelných rodinných farem.

Podle poslední zprávy o hospodaření společnosti Coca-Cola se celková částka za akvizici Fairlife vyšplhala na 6,2 miliardy dolarů plus 980 milionů dolarů, které původně zaplatila. Je to tak jedna z nejdražších akvizic této společnosti.

V roce 2022 společnost Coca-Cola oznámila, že tržby společnosti Fairlife přesáhly jednu miliardu dolarů. „Nikdy se neočekávalo, že Fairlife bude tak úspěšný, myslím, že ani v samotné Coca-Cole,“ přiznal Kaumil Gajrawala, analytik finanční společnosti Jeffries. Dodal, že vstup do mlékárenského sektoru byl pro firmu složitý. „Nic nikdy nebude tak důležité jako ochranná známka Coke, tohle je jen příjemný příspěvek k růstu.“

Wellness vydělává

Severoamerický trh tak ukázal, jak důležité bylo investovat do touhy zákazníků po zdraví. „Coca-Cola vstoupila do správné kategorie ve správný čas,“ komentoval krok pro CNN Business analytik společnosti Citi Filippo Falorni. Dodal, že ve Spojených státech přibývá spotřebitelů, kteří více dbají na zdraví, a zejména v posledních několika letech se více zaměřili na příjem bílkovin.

Podle Gajrawaly se současní Američané často rozhodují přestat kupovat potraviny střední cenové kategorie. Spotřebitelé buď hledají výrobek s nejnižší cenou, anebo jsou ochotni zaplatit mnohem více za něco, co se odlišuje. „Fairlife se podařilo dosáhnout toho druhého,“ uvedl Gajrawala. Navíc těží z obrovského distribučního systému společnosti Coca-Cola, který je podle analytika Falorniho pravděpodobně nejlepší na světě.

V loňském roce společnost Fairlife zahájila výstavbu rozsáhlého výrobního závodu ve státě New York. Očekává se, že investice ve výši 650 milionů dolarů vytvoří ve městě Webster přibližně 250 nových pracovních míst. Provoz bude sloužit jako vlajková loď společnosti Fairlife a měl by být uveden do provozu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025.

„Společnost Coca-Cola bude nyní hledat další kategorie pro rozšíření své nabídky,“ uvedl Falorni. Protože se jí daří dobře, soustředí se právě na Fairlife. „Nemyslím si, že se zastaví pouze u mléka, pokud jde o diverzifikaci portfolia,“ uzavřel pro CNN Business analytik společnosti Citi Filippo Falorni.