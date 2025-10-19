Faerové se snaží prorazit v gastronomii. Domácí produkty přitom v obchodech nemají

Autor:
  12:00
Podmínky na Faerských ostrovech nejsou pro zemědělství nejpřívětivější. Bičuje je severoatlantický vítr, zeleň okusuje tisíce ovcí a půda je chudá. Většina potravin se proto dováží ze zahraničí. To se ale nelíbí místním, a tak vznikají projekty, které lokální produkci podporují.
Přestože na souostroví žije tisíce ovcí, i maso bývá dováženo ze zahraničí. (4....

Přestože na souostroví žije tisíce ovcí, i maso bývá dováženo ze zahraničí. (4. září 2025) | foto: AP

Farmářské trhy se na Faerských ostrovech konají po většinu roku jednou měsíčně....
Pytle se zeleninou vyjdou na farmářských trzích na Faerských ostrovech kolem...
Polévka z ředkviček a fazolí stojí na místních farmářských trzích v přepočtu...
Bylinková sůl z farmářských trhů na Faerských ostrovech (7. září 2025)
7 fotografií

Obyvatelé Faerských ostrovů nejsou příliš nadšení z toho, že k nim většina produktů putuje přinejmenším z druhého konce Evropy. Přestože toto autonomní území Dánska nemá ideální zemědělské podmínky, začaly se objevovat projekty, které místní farmáře podporují.

Například v hlavním městě Tórshavn se po většinu roku koná jednou měsíčně farmářský trh. V září zde bylo podle agentury AP několik stánků nabízejících pytle se zelím a kapustou či ochucenou sůl. Objevují se ovšem i mořské řasy, maso nebo fermentované ryby.

Sáček zeleniny vyjde přibližně na 40 faerských korun, což odpovídá zhruba 130 českým korunám. Miska polévky z místních ředkviček a dovezených fazolí s kouskem chleba stála v přepočtu 244 korun. Vysoké ceny odpovídají odlehlosti ostrovů, protože se nacházejí přesně mezi Islandem, Norskem a Velkou Británií.

Jako Island, ale zatím bez turistů. Cestovní ruch rozvíjí už i Grónsko

Trh je součástí projektu Matkovin a jeho rostoucí zájem přitahuje jak michelinské restaurace, tak podniky zvané „heimablidni“, což jsou místa, kde mohou turisté ochutnat pravá domácí jídla.

„Existuje rozdíl mezi romantickou představou o faerské gastronomické kultuře a každodenní realitou,“ uvádí projekt na svých stránkách. „Většina potravin se k nám dováží z dalekých zemí a v obchodech místní produkty téměř nenajdete. Tuzemští producenti jsou prakticky neviditelní.“

Matkovin představuje tucet místních producentů s jejich příběhy, v nichž popisují své každodenní výzvy. „Polovinu roku žijeme ve stínu, protože slunce naposledy zapadne na konci září a objeví se až v polovině března. Během zimních měsíců je tu opravdu temno,“ líčí ve svém medailonku malá farma Uppistova na ostrově Kalsoy.

Pohon faerské ekonomiky

Matkovin ale není jediný projekt oslavující tuzemskou produkci. Společnost Veltan se snaží vypěstovat více druhů zeleniny ve sklenících na jižním ostrově Sandoy. I tak ale zůstává nabídka omezená na odolnější druhy jako hrášek nebo mrkev.

Pozitivní světlo na místní gastronomii vrhá i restaurace Paz oceněná michelinskou hvězdou, která za více než osm tisíc korun nabízí degustační menu obsahující to, co v daném okamžiku země a moře nabízí.

Skandinávská gastronomie zažívá boom, Michelin ocenil téměř sto podniků

Chody stojí převážně na mořských plodech, jejichž lov pohání faerskou ekonomiku, a speciálním procesu fermentace. Spočívá v tom, že se maso a ryby zavěsí zvenčí dřevěných domků, kde se nechávají sušit mořským vzduchem. Výsledný produkt tak získá velmi specifickou chuť.

I přes snahy čeká souostroví ještě hodně práce. Většina restaurací a obchodů totiž stále upřednostňuje suroviny z dovozu. To ukazuje i situace z jednoho steakhousu, kde na otázku ohledně původu masa obsluha s úsměvem odpověděla „Nový Zéland“.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Faerové se snaží prorazit v gastronomii. Domácí produkty přitom v obchodech nemají

Podmínky na Faerských ostrovech nejsou pro zemědělství nejpřívětivější. Bičuje je severoatlantický vítr, zeleň okusuje tisíce ovcí a půda je chudá. Většina potravin se proto dováží ze zahraničí. To...

19. října 2025

Rakousko se těší na lyžařskou sezonu. Lidé tu chtějí utratit víc než loni

Rakušané vyhlížejí další zimní turistickou sezonu, která by mohla být ještě úspěšnější než ta poslední. Zhruba 88 procent Evropanů plánuje za zimní dovolenou utratit stejně nebo dokonce více než...

19. října 2025

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

Premium

Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále naštěstí skončily v lihovaru. „Na podzim nás dokonce nechali otrhat i pražskou botanickou zahradu,“ směje...

19. října 2025

Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy poptávaly pracovníky na tyto pozice ve velkém, letos je to jinak. „Při porovnání prvních osmi měsíců roku...

19. října 2025

Na další velká jezera na místě uhelných lomů není dost vody, říká Petr Lenc

Krajinu pod Krušnými horami, která sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Z aktivních lomů skupiny Sev.en jako první...

18. října 2025

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

S rozvojem umělé inteligence to americké technologické firmy myslí vážně, proto investují enormní peněžní prostředky do datových center. Brzdí je však zastaralá přenosová síť i nedostatek elektrické...

18. října 2025

Nemocnice pod křídly miliardáře Chrenka rostou. Agel se dostal mezi největší hráče

Zdravotnická skupina Agel dosáhla významného úspěchu na mezinárodním poli. V prestižním žebříčku HBI Top 100 largest hospital groups in EMEA by revenue 2025, který každoročně srovnává podle výše...

18. října 2025  14:26

Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní

Při otevírání plastové láhve v Turecku se mohou turisté z Česka setkat s něčím, co by v zemi mimo Evropskou unii nejspíš nečekali – pevně připevněným nápojovým víčkem. Tuto inovaci, známou z...

18. října 2025

Ochrana proti erozi není třeba, rozhodl europarlament. Čeští zemědělci slaví

Zemědělci si mohou oddechnout. V Česku hojně kritizovaná povinnost, která měla půdu v EU více chránit proti erozi, narazila v Evropském parlamentu. Europoslanci rozhodli, že zruší několik pravidel v...

18. října 2025

Denní výhry za tisíce a na konci milionový diamant. Čtěte iDNES.cz a vyhrajte

Velká podzimní soutěž iDNES.cz startuje už v pondělí. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej ve tvaru diamantu posázená více než tisíci přírodními diamanty v hodnotě jeden milion korun. Do soutěže se...

18. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

18. října 2025

Singapur na suchu dbá o každou kapku. Vodu dováží, odsoluje a ve velkém recykluje

Premium

Tropický Singapur se vypracoval na světové finanční, obchodní a dopravní centrum. Ačkoli je omýván vodami Jihočínského moře, nemá dostatek vlastních přírodních zdrojů vody. Ostrovní stát řeší tuto...

18. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.