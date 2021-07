Facebook dezinformacemi o očkování proti covidu zabíjí lidi, říká Biden

Lidskoprávní organizace, například Color of Change, Anti-Defamation League či Common Sense Media, na Facebook ohledně razantnějšího moderování vyjadřování uživatelů apelují už roky. Podle Rashada Robinsona, prezidenta skupiny pro rasovou spravedlnost Color of Change, v uplynulých letech organizace neustále posílaly Facebooku e-maily či se snažily domlouvat s ředitelem Markem Zuckerbergem či provozní ředitelkou Facebooku Sheryl Sandbergovou.

I přesto, že Zuckerberg zástupce některých organizací v roce 2019 pozval na večeři do svého domu v Palo Altu, podle Robinsona nikdy debaty k ničemu nevedly a Facebook se takřka nezměnil. „Opravdu není nic horšího než jít za miliardářem a žebrat o to, aby vám přestal ubližovat,” uvedl Robinson pro Bloomberg.



S příchodem Bidena a demokratů do Bílého domu však organizace mohou získat spojence a místo snah o domlouvání se s Zuckerbergem a Facebookem požadují legislativní kroky.

Mezi návrhy je třeba zákon, který by oslabil právní ochranu technologických společností, pokud se jedná o porušování lidských práv, nebo zákon, který by velkým technologickým společnostem zakázal prodávat osobní údaje uživatelů orgánům činným v trestním řízení bez soudního dohledu.

„Nějaká regulace musí nastat, neboť je zřejmé, že samoregulace absolutně nefunguje, platformy to nezvládají,“ uvedla Lauren Krapfová, která coby konzultantka neziskovky Anti-Defamation League podporuje mnoho nově navrhovaných zákonů.

Ačkoli po loňských protestech po smrti George Floyda a bojkotu Facebooku některými celebritami a řadou významných firem sociální síť slíbila, že bude investovat do zaměstnanců a technologií, které by lépe filtrovaly obsah, téměř rok poté nejsou změny příliš viditelné a Facebook podle neziskových organizací sice naslouchá, ale reálně nedělá nic proto, aby zabránil online útokům na znevýhodněné menšiny.

Facebook nabádá proti očkování

Zatímco organizace trápí především nenávistné komentáře s rasistickým či jinak nevhodným podtextem, prezident USA Joe Biden má se sociální sítí problém především kvůli četnosti dezinformací, které se na platformě objevují, informuje CNBC.

„Platformy jako Facebook připravují lidi o život tím, že vůbec dovolují, aby se na nich zveřejňovaly dezinformace o očkování proti covidu. Pandemie ve Spojených státech nyní pokračuje téměř jen mezi lidmi, kteří vakcínu odmítají, a právě sociální sítě a na nich zveřejněné nepravdivé informace způsobují, že umírá víc lidí, než by muselo,” uvedl v pátek prezident Biden.

Facebook se proti Bidenovu vyjádření pochopitelně brání. „Nám dostupná data ukazují, že zhruba 85 procent uživatelů Facebooku je nebo chce být očkováno,“ uvedl viceprezident společnosti Guy Rosen.

„Biden měl plán, že chce mít naočkovaných 70 procent Američanů do Dne nezávislosti 4. července, což se nepovedlo. Rozhodně to však nemůže svalovat na nás, Facebook za to vážně nemůže,“ dodává Rosen.