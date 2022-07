Facebook mění svou strategii. Stále víc se podobá TikToku, říkají uživatelé

Facebooku za první tři měsíce letošního roku ubyli uživatelé, a to vůbec poprvé za jeho osmnáctiletou existenci. Konkrétně síť přišla o půl milionu lidí. Na tento nelibý trend se tedy rozhodlo vedení zareagovat a připravilo proměnou svých stěžejních aplikací. Nově mají sociální sítě nabízet více zábavného obsahu než příspěvků od rodiny a blízkých. Facebook chce zároveň usnadnit přístup ke svým krátkometrážním videím. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg už na počátku tohoto roku svým zaměstnancům oznámil, ať se v letošním roce zaměří především na videoprodukci, neboť konkurenční tlaky ze strany TikToku neustále sílí. Po celém světě má TikTok už miliardy uživatelů a v minulém roce šlo dokonce o nejvíce navštěvovaný web na světě. TikTok je oblíbený i v České republice, kde ho na pravidelné bázi používají více než dva miliony lidí.

Když oni, tak i my

Copycatting je poměrně známou obchodní strategií společnosti Meta. Firma s ním vůbec poprvé začala v případě aplikace Snapchat. V roce 2016 pak napodobila Instagram s příběhy, které jsou viditelné jen po dobu 24 hodin. V roce 2020 v rámci už „svého“ Instagramu vsadila na krátká videa s označením Reels, která okoukala právě od TikToku. Nyní se ale TikTokem chce inspirovat ještě víc.

Zuckerberg nyní sází na to, že příspěvky od přátel a rodiny nejsou ve skutečnosti tím, co uživatelé na Facebooku a Instagramu chtějí vidět. Pokud by to tak totiž bylo, mohli by uživatelé zůstat po celou dobu na Instagramu nebo na Facebooku, místo aby odešli právě na TikTok.

Změna fungování Facebooku ale bude mít velké dopady na samotné uživatele. Ovlivní firmy, tvůrce obsahu i běžné uživatele a bude tak zajímavé, jaké výsledky tento krok přinese.

Někteří influenceři však nejsou s aktualizacemi algoritmu spokojeni. Například hvězdy reality show a podnikatelky Kylie Jennerová a Kim Kardashianová nedávno sdílely příspěvek, ve kterém Instagram prosily, aby se „přestal snažit být TikTokem“. Jennerová je momentálně nejsledovanější ženou sociálních sítí s 360 miliony sledujících, Kardashianová jich má 326 milionů. „Chci jen vidět roztomilé fotky svých přátel,“ píšou v příspěvku. „Prosím,“ okomentovala to Jennerová.

Společnost Meta Platformos, která Facebook i Instagram provozuje, chce změnami zareagovat i na své nepříznivé hospodářské výsledky. Poprvé v historii této firmě totiž klesly i čtvrtletní tržby, a to kvůli nižším výdajům jednotlivých uživatelů za reklamu i třeba z důvodu právě stále silnějšího TikToku.

Tržby společnosti Meta se ve druhém čtvrtletí snížily o jedno procento na 28,8 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 693,5 miliardy korun. Čistý zisk se propadl o 36 procent na 6,7 miliardy dolarů, jak uvedla společnost. To negativně dopadlo i na akcie firmy, které během čtvrtka odepsaly už více než čtyři procenta.